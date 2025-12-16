'Rợn tóc gáy' về nguồn gốc của bối cảnh chính trong phim 'Nhà hai chủ'

Trong tập hậu trường mới nhất, “Nhà hai chủ” đã mời được anh Nam Ra – hậu duệ của chủ nhân thực sự của ngôi nhà mà đoàn làm phim sử dụng để làm bối cảnh chính. Anh Nam Ra xác nhận rằng ngôi nhà này đã từng xảy ra không ít hiện tượng tâm linh huyền bí và chủ nhân của ngôi nhà này – chú Sáu chính là nguyên nhân của mọi nguồn cơn.

Theo đó, ngôi nhà được xây cất vào năm 1981 bởi người đàn ông có tên là Sáu, đồng thời cũng chính là bố của anh Nam Ra. Anh Nam Ra cho biết khi bố anh qua đời, anh cũng rời khỏi ngôi nhà này, sau đó, ngôi nhà được cho lại bà con. Thế nhưng, người đến ở đều hoảng hồn khi gặp một người đàn ông được diễn tả giống như bố mình.

Bối cảnh "rợn người" trong phim "Nhà hai chủ".

Xác tính cho điều này, ê-kíp “Nhà hai chủ” cũng có dịp phỏng vấn những người dân từng sống quanh khu vực này. Một người chứng kiến cho biết “ông chủ nhà này linh lắm”, đã từng có một cậu bé dắt trâu đi sang ngôi nhà này và ở lại. Tuy nhiên, ông Sáu có vẻ không thích sự có mặt của người lạ, cậu bé đã hoảng sợ chạy khỏi ngôi nhà vội đến mức bỏ lại trâu khi thấy một hiện tượng quỷ dị xuất hiện.

Một nhân chứng khác tiết lộ rằng “ai vào nhà này cũng thấy được chú Sáu hết đó, không ai ở được”. Ông này cũng nói thêm có nhiều lần ngôi nhà được để cho một số người tạm trú nhưng chưa được vài hôm đã phải bỏ đi. Thế nên, ngôi nhà dần về sau không ai đến ở và bị bỏ hoang.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện phần lớn câu chuyện phim tại ngôi nhà đậm chất tâm linh, đạo diễn Trần Duy Linh nói: “Ban đầu, chúng tôi đều rất lo lắng khi biết về sự thật của ngôi nhà. Nhưng ông bà mình vẫn hay nói ‘có thờ có thiêng, có kiêng có lành’, mình là những người khách lạ đến đây tất nhiên chủ nhà có thể đồng ý hoặc không, nên mình cần phải xin phép họ cho đúng đạo và chúng tôi đã rất chân thành để bày tỏ sự kính trọng đó. May mắn thay, chú Sáu có vẻ đã cho phép để quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ”.

Trong khi đó, nữ diễn viên Trâm Anh – mỹ nhân của “Lật Mặt 7” cho hay: “Vì “Nhà Hai Chủ” là một bộ phim về đề tâm linh, nên hầu hết thời gian quay phim diễn ra vào chiều đến tối muộn, điều đó khiến Trâm Anh cũng hơi hồi hộp. Thật lòng, mình đã cảm nhận được năng lượng đặc biệt rất mạnh khi bước vào ngôi nhà này. Thậm chí, những cảnh quay về các hiện tượng xảy ra trong nhà, ai cũng hơi căng thẳng, mình cảm nhận rõ bầu không khí có chút nghẹt thở. Trong quá trình quay, ê-kíp cũng đã rất cẩn thận, nhắc nhở, trấn an và căn dặn nhau rất nhiều về việc phải bày tỏ sự tôn trọng với chủ nhà, đôi lúc mình cũng sợ thật, ám ảnh một chút nhưng may là mọi phân cảnh đều đã được thực hiện một cách trọn vẹn”.

Trâm Anh – mỹ nhân của “Lật Mặt 7” được đánh giá cao về diễn xuất trong phim mới.

“Nhà hai chủ” của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu dựa trên câu chuyện có thật 100% mà ê-kíp đã có cơ hội được biết và tìm hiểu về những hệ lụy khi gia chủ phạm phải những điều kiêng kỵ trong xây cất, cụ thể là động thổ trong ngày Tam Nương sát chủ.

Bộ phim theo chân đôi vợ chồng Mai (Trâm Anh) và Lâm (Trần Kim Hải) may mắn tìm được ngôi nhà có giá hời. Ngay ngày dọn đến, Mai đã nhận được lời cảnh báo của dì Bảy (NSƯT Kim Phương) rằng ngôi nhà này được xây cất vào ngày kỵ nên mang năng lượng nguy hiểm cho gia chủ. Nhưng Mai vẫn khẳng định mình không tin chuyện có ma. Từ đây, chính cái nơi Mai gọi là nhà mới lại trở thành nỗi ám ảnh khi những hiện tượng quỷ dị bắt xuất hiện, phá vỡ sự yên bình của những người sinh sống.

“Nhà hai chủ” - bộ phim dựa trên câu chuyện có thật kết hợp cùng quan điểm dân gian về truyền thuyết ngày Tam Nương, có suất chiếu sớm từ ngày 24 - 25/12 và chính thức khởi chiếu vào ngày 26/12/2025