Nữ phiên dịch viên tiếng Trung quê Bắc Ninh đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

Thứ tư, 09:11 29/04/2026 | Giải trí
An Khánh
GĐXH - Nguyễn Khuê Thu - nữ phiên dịch viên quê Bắc Ninh - vừa đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026. Cô sẽ đại diện Việt Nam tại Mrs Earth International 2026.

Chung kết Mrs Earth Vietnam 2026 vào tối 28/4 tại Nhà hát Hồ Gươm trải qua ba phần thi: Trình diễn Áo dài, Trang phục Dạ hội và Tài năng, qua đó thể hiện bản lĩnh, sự tự tin và phong thái của người phụ nữ hiện đại. Vượt qua 19 thí sinh, Nguyễn Khuê Thu đến từ Bắc Ninh đã chính thức đăng quang ngôi vị Tân Hoa hậu. 

Các vị trí Á hậu lần lượt là: Trịnh Thị Thu Bình – Đại diện Việt Nam tại Mrs Universe 2026 (dự kiến tổ chức tháng 10/2026 tại Sri Lanka), Nguyễn Thị Hồng Mến, Nguyễn Phương Thu, Kim Thị Phương Anh

Tân Hoa hậu Nguyễn Khuê Thu đến từ Bắc Ninh, gây ấn tượng với chiều cao 1m70, từng tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ, trường Đại học Quảng Đông (Trung Quốc). Hiện tại, cô là phiên dịch viên tiếng Trung.

Nữ phiên dịch viên Bắc Ninh đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026 đầy ấn tượng - Ảnh 1.

Hoa hậu Vũ Thị Hoa (Mrs Earh Vietnam 2024) trao vương miện cho Tân Hoa hậu Nguyễn Khuê Thu.

Tại đêm chung kết, trước câu hỏi của ban giám khảo về những giá trị cốt lõi mà người phụ nữ hiện đại cần có để vừa thành công trong xã hội vừa giữ được hạnh phúc cá nhân, Nguyễn Khuê Thu đã trả lời bằng song ngữ Việt-Anh.

Theo cô, người phụ nữ hiện đại cần có ba giá trị cốt lõi gồm bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu thương. Bản lĩnh giúp phụ nữ tự tin theo đuổi mục tiêu, dám đối mặt thử thách và vượt qua giới hạn của bản thân. Trí tuệ không chỉ là kiến thức mà còn là khả năng thích nghi, học hỏi và đưa ra lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống. Lòng yêu thương là nền tảng để giữ gìn hạnh phúc, biết yêu thương bản thân, gia đình và lan tỏa những điều tích cực tới cộng đồng.

Nguyễn Khuê Thu cho rằng, khi người phụ nữ có thể cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, giữa khát vọng cá nhân và giá trị gia đình thì đó cũng là lúc đạt được thành công trọn vẹn và hạnh phúc bền vững.

Nữ phiên dịch viên Bắc Ninh đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026 đầy ấn tượng - Ảnh 2.

Nguyễn Khuê Thu tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ, trường Đại học Quảng Đông (Trung Quốc). Hiện tại, cô là phiên dịch viên tiếng Trung.

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp và trí tuệ, Nguyễn Khuê Thu còn có nghị lực sống khi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô và em trai được người thân nuôi dưỡng. Vì thế, nói thêm về hành trình tham dự cuộc thi, Nguyễn Khuê Thu cho biết: "Tôi muốn chứng tỏ rằng mình là một người phụ nữ mạnh mẽ. Từ cô bé mồ côi đến với sân khấu hôm nay là hành trình tuyệt vời của bản thân đã luôn không ngừng cố gắng và nỗ lực".

Sau khi đăng quang, Nguyễn Khuê Thu sẽ đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế Mrs Earth International 2026, dự kiến tổ chức tại Philippines vào tháng 12 tới.

Nữ phiên dịch viên Bắc Ninh đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026 đầy ấn tượng - Ảnh 3.

Nguyễn Khuê Thu sẽ đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế Mrs Earth International 2026, dự kiến tổ chức tại Philippines vào tháng 12 tới.


 

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
