'Vợ' Quốc Trường gây sốt trên phim mới ra rạp là ai?

Quốc Trường giãi bày về nụ hôn cuồng nhiệt với vợ diễn viên Anh Đức GĐXH - Sau khi chính thức hoàn tất quá trình ghi hình bộ phim điện ảnh Ốc mượn hồn, diễn viên Quốc Trường đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh hành trình tham gia dự án, đặc biệt là phân đoạn tình cảm với Anh Phạm (vợ diễn viên Anh Đức) đang nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Sở hữu dàn diễn viên quen thuộc như Quốc Trường, Hoa hậu Tiểu Vy hay Lương Gia Huy, bộ phim điện ảnh "Ốc mượn hồn" nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả ngay từ khi công bố dự án.

Bên cạnh những cái tên đã có chỗ đứng, tác phẩm của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ còn tạo được nhiều thiện cảm nhờ sự xuất hiện của hai gương mặt trẻ là Yên Đan - vai vợ Quân (Quốc Trường thủ vai) và Xuân An - bạn trai Bích Ngọc ( Bích Ngọc do Tiểu Vy thủ vai).

Yên Đan lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai diễn An

Dù lần đầu đảm nhận những vai diễn lớn trên màn ảnh rộng, cả hai đều mang đến những nhân vật có chiều sâu tâm lý, góp phần tạo nên những nút thắt cảm xúc quan trọng cho câu chuyện.

Yên Đan gây ấn tượng với vai diễn nặng tâm lý

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, nhân vật An do Yên Đan thủ vai đã tạo ra nhiều tò mò. Xuất hiện với vẻ ngoài u tối, bí ẩn trên poster và teaser, An là một trong những mắt xích quan trọng của bộ phim khi mang trong mình những tổn thương sâu sắc cả về thể chất lẫn tinh thần.

Yên Đan với tạo hình bí ẩn trong phim

Trong phim, An từng là một người phụ nữ tài năng và có cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng sau biến cố tai nạn, cô phải đối mặt với mặc cảm ngoại hình kéo dài, khiến cuộc hôn nhân với Quân (Quốc Trường) dần rơi vào trạng thái ngột ngạt, căng thẳng. Không chỉ vậy, những nghi ngờ về sự phản bội của chồng càng đẩy nhân vật vào vòng xoáy cảm xúc tiêu cực, để rồi từ đau khổ chuyển sang ám ảnh và nuôi dưỡng kế hoạch trả thù đầy cực đoan.

Điểm đáng chú ý ở vai diễn này nằm ở hành trình biến đổi tâm lý phức tạp của nhân vật. Từ một người phụ nữ yêu chân thành, dễ tổn thương, An dần trở nên chiếm hữu, cực đoan và bị chính cảm xúc của mình dẫn lối. Những trạng thái tâm lý chồng chéo ấy được Yên Đan thể hiện khá thuyết phục thông qua ánh mắt, biểu cảm và cách tiết chế cảm xúc trong nhiều phân đoạn quan trọng.

Đây cũng được xem là bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1997. Trước khi đến với điện ảnh, Yên Đan được biết đến với vai trò diễn viên múa, MC và từng giành danh hiệu quán quân chương trình Ngôi sao chốt đơn. Cô cũng góp mặt trong một số dự án truyền hình như Đi giữa trời rực rỡ, Đi về miền có nắng trước khi chính thức thử sức với màn ảnh rộng.

Để hóa thân vào nhân vật An, Yên Đan đã dành nhiều tháng làm việc cùng ê-kíp để nghiên cứu tâm lý nhân vật. Đặc biệt, phần tạo hình với những vết sẹo và mái tóc giả phức tạp khiến cô phải ngồi hóa trang khoảng hai giờ đồng hồ trước mỗi ngày quay.

Chia sẻ về vai diễn đầu tay trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên cho biết cô muốn thử thách bản thân với một nhân vật hoàn toàn khác hình ảnh ngoài đời và xem đây là cơ hội để khám phá giới hạn diễn xuất của mình.

Xuân An và màn chạm ngõ điện ảnh đầy hứa hẹn

Nếu Yên Đan từng có kinh nghiệm với phim truyền hình thì Xuân An gần như là một gương mặt hoàn toàn mới với khán giả. Tuy nhiên, nam diễn viên trẻ vẫn tạo được dấu ấn riêng khi đảm nhận vai Nghĩa – một nhân vật giàu cảm xúc, sống hết mình vì tình yêu nhưng cũng không thiếu sự quyết liệt trong những lựa chọn của bản thân.

Xuân An (thứ 2 từ phải sang) chia sẻ trong cinitour Ốc mượn hồn

Trong Ốc mượn hồn, Nghĩa là người dành nhiều tình cảm cho Ngọc (Tiểu Vy). Nhân vật mang màu sắc nghệ sĩ, có đời sống nội tâm phong phú và đóng vai trò quan trọng trong mạch cảm xúc của bộ phim.

Ít ai biết rằng, cơ hội đến với Ốc mượn hồn của Xuân An khá đặc biệt. Ban đầu, anh chỉ xuất hiện trong buổi casting với vai trò hỗ trợ. Tuy nhiên, sau khi được đạo diễn Đinh Tuấn Vũ khuyến khích thử vai, nam diễn viên bất ngờ được lựa chọn cho một trong những nhân vật quan trọng của tác phẩm.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Xuân An tham gia quá trình workshop kéo dài cùng đoàn phim. Theo anh, thử thách lớn nhất không nằm ở việc ghi nhớ lời thoại mà là học cách tiết chế năng lượng của bản thân để phù hợp với nhịp cảm xúc của Nghĩa.

Xuân An ghi điểm nhờ lối diễn tự nhiên, khả năng kiểm soát cảm xúc khá tốt

Trong suốt quá trình ghi hình, nam diễn viên gần như sống cùng nhân vật. Từ cách ăn mặc, sinh hoạt cho đến tâm trạng hằng ngày, anh đều cố gắng giữ sự kết nối với vai diễn để có thể mang đến cảm xúc chân thực nhất khi đứng trước ống kính.

Dù lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng và phải diễn xuất bên cạnh những gương mặt đã có kinh nghiệm như Quốc Trường hay Tiểu Vy, Xuân An không hề tỏ ra lép vế. Ngược lại, anh ghi điểm nhờ lối diễn tự nhiên, chân thành và khả năng kiểm soát cảm xúc khá tốt. Nhân vật Nghĩa hiện lên gần gũi, dễ đồng cảm và góp phần tạo nên những khoảng lặng cảm xúc cần thiết cho bộ phim.

Sự xuất hiện của Yên Đan và Xuân An cho thấy Ốc mượn hồn không chỉ đặt cược vào sức hút của những ngôi sao quen mặt mà còn mạnh dạn trao cơ hội cho lớp diễn viên trẻ. Qua những gì thể hiện trong phim, cả hai đã cho thấy sự nghiêm túc, nỗ lực và khát khao khẳng định bản thân với nghề diễn.

Trong bối cảnh điện ảnh Việt đang cần thêm những gương mặt mới có thực lực, Yên Đan và Xuân An được kỳ vọng sẽ là những nhân tố đáng chú ý trong thời gian tới.