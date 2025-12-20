Nữ sinh bị ép quỳ xin lỗi khi cố đòi lại đồ đánh rơi trên phố Hà Nội: Công an dựng lại hiện trường
Đã xác định được danh tính người phụ nữ đánh, ép cô gái quỳ xin lỗi trong đoạn clip viral trên mạng xã hội.
Thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam, L.T.T. (nữ sinh bị đánh trong clip) cho hay phía Công an phường Cầu Giấy (Hà Nội) đã mời em lên làm việc, đồng thời tiến hành cho T. xác nhận phụ nữ hành hung em trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo T, người phụ nữ này chính là người đã đánh em khi em xin lại gói hàng bị rơi.
Cũng theo T., trưa 19/12, Công an phường Cầu Giấy đã tổ chức dựng lại hiện trường vụ việc, với sự tham gia của T. và người phụ nữ liên quan, nhằm làm rõ diễn biến, hành vi của các bên trong quá trình xảy ra sự việc. Thượng tá Hoàng Ngọc Cương - Trưởng Công an phường Cầu Giấy thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam vụ việc đang trong quá trình xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ nhặt được đồ rơi, nhưng lại để vào cốp xe máy rồi điều khiển xe phóng đi. Khi nữ sinh đuổi theo xin nhận lại đồ, thì người phụ nữ bức xúc khi bị nghi ngờ là ăn trộm. Người này chửi bới, lao tới giật tóc, tát, đánh rồi thậm chí là ép cô gái quỳ để xin lỗi vì đã nghi ngờ bà.
Người phụ nữ nói: "Quỳ xuống, đây là danh dự của t*. T* bảo m* phải quỳ xuống. Em nhặt được, nó không xin tử tế, nó bảo anh là ăn cướp anh có chịu được không (thanh minh với người chứng kiến - PV). M* bảo m* để ở xe, ai thọc tay vào xe để lấy làm gì? T* dựng xe, t* thấy dưới đât thì t* nhặt lên, chứ biết là của ai".
Vừa chửi bới, người phụ nữ vừa mở cốp xe để lấy hộp đồ nhặt được. Tuy nhiên thay vì đưa trả nữ sinh, người phụ nữ đã ném hộp thẳng về phía cô gái rồi lao vào đánh tiếp. Nhiều người chứng kiến đã phải chạy tới tìm cách ngăn cản và bức xúc nói: "Cô đánh người là cô sai rồi đấy. Đừng có quá đáng".
Dù chưa rõ nguồn cơn mâu thuẫn và diễn biến sự việc, nhưng hành vi của người phụ nữ khiến dư luận phẫn nộ. Chỉ từ một món đồ rơi, thay vì được giải quyết bằng sự bình tĩnh và thiện chí, sự việc lại bị đẩy lên đỉnh điểm bởi cái tôi, sự nóng nảy và cách hành xử không văn minh. Việc ép một nữ sinh quỳ xin lỗi, kèm theo hành vi hành hung nơi công cộng, không chỉ xâm phạm thân thể mà còn chà đạp nhân phẩm người khác.
Sau sự việc, T. đã đến Công an phường Cầu Giấy (Hà Nội) trình báo sự việc. Theo trình bày của T., sau khi đi thi về, cô có nhận một gói hàng do shipper giao, trị giá khoảng 400.000 đồng. Khi ghé mua đồ tại khu vực chợ trên đường Nguyễn Phong Sắc, T. để gói hàng ở chỗ để chân xe máy. Khi quay lại, T. phát hiện gói hàng đã bị... mất.
Trong lúc đang tìm kiếm, T. được một người dân chỉ về phía một phụ nữ đang điều khiển xe máy, được cho là rời đi cùng gói đồ. T. lập tức chạy theo, gọi nhưng người phụ nữ tăng ga di chuyển khỏi vị trí.
T. quay lại lấy xe máy đuổi theo, tri hô "cướp, cướp" thì người phụ nữ này dừng xe. Và diễn biến sau đó đã được người dân ghi lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội. T. cho biết chỉ mong được lấy lại đồ và đã nhiều lần xin bỏ qua, người này vẫn không dừng lại.
Sợ bị chồng mắng do làm mất tiền nên T. đã bịa đặt thông tin bị cướp nhằm đem số vàng đi bán để bù vào số tiền đã mất.
GĐXH - Gần 30 thanh thiếu niên, chủ yếu là học sinh, tụ tập phóng nhanh, rú ga gây mất trật tự công cộng tại xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bị công an xử phạt và giáo dục theo quy định.
GĐXH - Ngảy 20/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh tạm giam 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
GĐXH – Trong năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường.
GĐXH - Được các đối tượng lạ mặt tiếp cận qua Telegram và Zalo, dụ dỗ đầu tư vào website "có giấy phép của Ngân hàng Mỹ", một người đàn ông tại Hà Nội đã sập bẫy, mất trắng số tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng.
GĐXH - Tham gia website giao dịch tài chính được giới thiệu là có giấy phép của ngân hàng Mỹ, người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng.
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Bắc Đô Hà Giang về hành vi sản xuất, buôn bán nước giải khát giả, thu giữ hơn 25.200 chai sản phẩm tiêu thụ tại vùng cao.
GĐXH - Vào dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, việc đặt vé máy bay du lịch trên mạng đang là xu hướng lựa chọn của nhiều gia đình. Lợi dụng tâm lý ham rẻ của người dân, nhiều đối tượng lừa đảo đã giăng ra những cái bẫy tinh vi, từ việc làm giả voucher đến thủ đoạn "đặt chỗ nhưng không xuất vé" để chiếm đoạt tài sản.
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, bắt hàng loạt đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy các đối tượng đều dương tính với ma túy đá.
GĐXH - Hệ thống camera AI tiếp tục chứng minh hiệu quả "không ngủ" khi tự động phát hiện hàng loạt vi phạm giao thông trong ngày 18/12. Trong đó, chỉ riêng tại nút giao Phạm Văn Bạch (TP Hà Nội), "mắt thần" đã ghi lại bằng chứng của 110 trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.
