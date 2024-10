Ông bà dạy: Dưới bàn thờ tuyệt đối không đặt 5 vật kẻo nghèo khó bủa vây, toàn điềm xui xẻo

Bàn thờ là nơi thờ cúng để con cháu thể hiện lòng tôn kính với ông bà tổ tiên, mong cầu được bề trên phù trợ cho gia đình bình an và thuận lợi trong cuộc sống cũng như công việc làm ăn.



Do đó, trong phong thủy thờ cúng, gia chủ cần lưu tâm về những đồ vật kiêng kỵ không được đặt ở khu vực dưới chân bàn thờ. Bằng không sẽ khiến tổ tiên phật ý, thần tài ghét bỏ, làm gì cũng kém may mắn, lộc lá vượng khí trong nhà đều bị tiêu tan.

1. Tivi

Thiết kế gian thờ kết hợp phòng khách đang dần trở nên phổ biến ở nhiều gia đình nhằm giúp tiết kiệm không gian. Khi chọn thiết kế này, gia chủ cần có cách bài trí khéo léo, hợp phong thủy để đảm bảo giữ sự riêng tư, yên tĩnh cho khu vực gian thờ.

Và với những gia đình đang áp dụng lối thiết kế này, cần lưu ý tránh đặt tivi dưới chân hoặc đối diện bàn thờ. Lý do là vì bàn thờ là nơi linh thiêng, cần sự tĩnh lặng và trang nghiêm. Bàn thờ cũng thiên về âm và tĩnh, trong khi đó tivi lại mang trường khí dương và động. 2 thái cực đối lập nhau thì sẽ không thể đặt cạnh nhau.





Huống hồ, về mặt thực tế, tivi là thiết bị điện tử gây ồn, hoàn toàn không phù hợp với sự trang nghiêm của khu vực gian thờ. Nếu phạm phải lỗi bố trí này mà không sửa kịp thời, rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến vận may của gia chủ, khiến tài lộc trong nhà khó lòng thăng hoa, phát tài.

2. Bể cá

Việc đặt bể cá trong nhà vừa có ý nghĩa trang trí cho không gian sống thêm đẹp vừa có ý nghĩa may mắn về mặt phong thủy. Nhưng đặt bể cá dưới ban thờ là điều đại kỵ, bất kể là bể to hay nhỏ. Giải thích cho điều này, bàn thờ vốn là biểu tượng của cõi âm, trong khi bể cá lại đại diện cho sự sống. Do đó, khi đặt bể cá ở đây có thể khiến luồng khí bị xáo trộn, không chỉ đụng chạm đến sự thanh tĩnh của nơi thờ cúng mà còn xáo trộn đến vận khí của cả căn nhà.







Chẳng những thế, bàn thờ khi đặt phía trên bể cá còn có thể vô tình làm rơi tàn hương khiến môi trường của cá bị ảnh hưởng, thậm chí còn có thể làm chết cá. Mà cá chết trong nhà là dấu hiệu phong thủy cực xấu, báo hiệu tài lộc thất thoát, làm gì cũng thua. Do đó, gia chủ cần lưu tâm khi chọn vị trí đặt bể cá, tuyệt đối không đặt dưới bàn thờ.

3. Giấy tiền, vàng mã

Thắp hương giấy tiền, vàng mã là một tập tục phổ biến ở Việt Nam. Vật phẩm này có thể dâng cúng trên bàn thờ gia tiên nhưng không được để lâu trên bàn thờ, cũng như các khu vực xung quanh hoặc dưới chân bàn thờ. Sau khi thắp hương xong, gia chủ phải hóa ngay chứ không nên lưu cữu từ ngày này sang ngày khác.

4. Hoa giả, trái cây giả

Trong phong thủy thờ cúng, gia chủ nên tránh việc đặt hoa giả, trái cây giả trên bàn thờ và dưới chân bàn thờ. Bởi khi dâng hoa, dâng quả là đang thể hiện lòng thành kính đối với bề trên, mà lại dùng đồ giả thì tức là tượng trưng cho sự giả dối và không thành tâm. Khi có sự bất kính với thần linh và tổ tiên thì gia đình sẽ khó được ơn trên phù hộ, may mắn chẳng đến, tiền tài cũng không.





5. Đồ đạc linh tinh

Dù có giỏi tận dụng không gian để lưu trữ đồ đạc đến mức nào, bạn cũng tuyệt đối không để đồ linh tinh ở phía chân bàn thờ. Khu vực này cần được giữ sạch sẽ, gọn gàng, nếu có nhiều vật dụng lỉnh kỉnh sẽ làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm, thanh tịnh. Đặc biệt, càng là các món như gương, dao kéo thì càng không được để dưới chân và dưới gầm bàn thờ. Chúng nhiều sát khí, dễ khiến cho gia đình lục đục bất hòa, kéo theo kinh tế và tài vận ngày càng sa sút.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm