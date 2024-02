Phân biệt cực nhanh tuyết mai rừng và tuyết mai vườn để biết cách chăm cho ra hoa 'chi chít'

Tuyết mai vốn là loài hoa luôn được chị em yêu thích và săn đón nhiệt tình mỗi mùa Tết. Thế nhưng, bên cạnh việc quan tâm về cách cắm hoa sao cho nở đúng dịp Tết, chăm sao để chơi được bền, nhiều người mới "té ngửa" nhận ra rằng, tuyết mai cũng có 2 loại chứ không phải chỉ 1 đâu!

Đừng lo lắng, trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách phân biệt sao cho chuẩn!

Cách phân biệt nhanh hoa tuyết mai rừng và tuyết mai vườn

Trong bức ành nay, bình tuyết mai vườn được đặt ở phía trước, còn tuyết mai rừng ở phía sau.

Theo chị Thanh Nhài (sinh năm 1980, Quảng Ninh), mọi người chỉ cần để ý kĩ 1 chút sẽ thấy những điểm khác nhau của 2 loại tuyết mai vườn và rừng. Trong đó, lá tuyết mai vườn có sẵn nên màu xanh đậm, tuyết mai rừng trổ lá sau khi hoa nở nên xanh non.

Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phân loại rõ từng loài!

TUYẾT MAI VƯỜN

- Đặc điểm: Tuyết mai vườn cành ngắn hơn tuyết mai rừng, hoa to hơn, nở sớm, nhiều lá, nụ và nở dày hơn so với tuyết mai rừng. Lá tuyết mai vườn tròn nhỏ xanh đậm chứ không xanh non như tuyết mai rừng. Khi mới mua về, các cành đều có lá xanh và mắt hoa sẵn trên cành, thân màu nâu nhạt pha ánh xanh chứ không nâu sậm như tuyết mai rừng.

- Độ bền: Hoa tuyết mai vườn tươi trong khoảng 2 tuần (ít hơn tuyết mai rừng 1 tuần), thời điểm đẹp nhất từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 12. Muốn nở đẹp nhất và không bị rụng cánh đúng 3 ngày Tết âm lịch thì tầm 23-25 tháng 12 âm lịch là mọi người mua hoa về cắm.

- Cách chọn tuyết mai vườn: Chọn bó lá xanh, dày mắt hoa, rũ nhẹ cả bó không bị rụng lá thì 100% là hàng sẽ nở đẹp. Mắt hoa càng dày thì hoa nở càng nhiều. Nếu dưỡng tốt, hoa nở sẽ đạt đến độ trắng dày đặc kín từ gốc tới ngọn trông như những bông tuyết trắng rất thích mắt.

Bó tuyết mai vườn khi ngày đầu tiên mua sẽ có lá xanh, mắt hoa dày, cành không màu nâu sậm như tuyết mai rừng. Chú ý tránh lựa phải bó chỉ có lá xanh không sẽ là tuyết mai lá không nở hoa.

Tuyết mai vườn sẵn nụ lá, cành lại ngắn hơn tuyết mai rừng nên chăm nở cũng nhanh hơn tuyết mai rừng.

Còn đây là bình tuyết mai vườn sau 1 đêm lên bình mới có ít bông nở trắng lưa thưa như này. Mọi người nhớ cắt chéo và chẻ gốc 5-7cm cho hoa hút nước nở đều.

Bình hoa nở ngày thứ 5, lúc này phần lá xanh vẫn nhiều hơn, hàng ngày cần phun sương từ 1-2 lần đều bề mặt hoa lá.

Hoa của tuyết mai vườn bông nở to hơn tuyết mai rừng.

Bình tuyết mai nở ngày thứ 12 là đang cuối đợt tươi đẹp vì 1 vài hôm sau là cánh hoa sẽ bắt đầu rụng.

TUYẾT MAI RỪNG

Hiện nay trên thị trường có bán 2 loại tuyết mai rừng: tuyết mai rừng lá đỏ và tuyết mai rừng không lá. Tuy nhiên, loại tuyết mai rừng lá đỏ được chị Nhài đánh giá là cắm thấy dáng bay nhất và đẹp nhất ngay cả lúc hoa chưa nở.



- Đặc điểm chung của 2 loại tuyết mai rừng: Tuyết mai rừng cành cong dài hơn hẳn tuyết mai vườn. Khi nở hoa mọc chi chít, lộc non và lá đâm chồi sau khi hoa đã nở hết. Loại lá đỏ khi mua thì cũng đã sẵn chồi nụ, lá to dài, phần lá đầu cành có màu đỏ trông rất đẹp mắt. Còn loại không lá thì khi cắm mọi người hay ví như bó củi khô đó ạ. Nhưng khi chăm dưỡng cả hai loại đều cho thành quả mĩ mãn.

- Độ bền: Thời gian hoa bung nở chậm hơn tuyết mai vườn, khoảng 7-12 ngày sau khi mua về. Độ bền khoảng 3-4 tuần. Muốn nở đẹp nhất và không bị rụng cánh đúng 3 ngày Tết âm lịch thì tầm 20-23 tháng 12 âm lịch là mọi người mua hoa về cắm.

- Cách chọn tuyết mai rừng: Chọn bó hoa có cành già thân màu nâu đậm, phần ngọn cong cắm sẽ bay hơn ngọn thẳng. Chọn cành có nhiều mắt hoa, mắt hoa càng dầy thì hoa nở càng nhiều.

- Cách dưỡng: Với thời tiết lạnh khô như hiện tại thì ngoài việc chẻ gốc cao tầm 7-10cm, thì cần cắm nước ấm, xịt phun sương 2 lần 1 ngày liên tục trong 7 ngày đến khi bung hoa.

Năm nay tuyết mai có giá thành rẻ hơn hẳn so với mọi năm và đa phần là loại siêu nụ, kết hợp chăm dưỡng đúng cách chắc chắn ai thích chưng hoa tuyết mai đều có thể có một bình đẹp rực rỡ vào ngày Tết truyền thống sắp tới.

Đây là bình tuyết mai lá đỏ ngày đầu tiên lên bình, lúc này chồi hoa mới li ti nhưng phần lá đủ màu nên tổng thể nhìn bình hoa khi chưa nở cũng rất duyên dáng.

Tuyết mai lá đỏ khi mua lá dày như này, để hoa hút đủ nước và lá không bị rụng khi lên bình thì sẽ tỉa bớt lá đi, chỉ để phần lá đỏ và những lá còn xanh tươi.

Nếu tuyết mai rừng không lá khi mua mắt nụ đã dày và xanh như này thì sau 7-10 ngày là hoa sẽ bung.

Còn mắt nụ nhỏ hơn như này thời gian bung hoa sẽ lâu hơn 10-12 ngày.

Và bình tuyết mai rừng cành dài mới cắm như bó củi khô.

Đây là 2 bình tuyết mai rừng: lá đỏ và tuyết mai không lá ngắn.

Bình tuyết mai rừng không lá cành ngắn ngày đầu lên bình.

Và sau 10 ngày bung trông sẽ như này.

Hoa tuyết mai rừng các bông khi nở dày sát vào nhau, tạo hiệu ứng ngàn sao nhìn rất thích mắt.

Do vậy để có một bình tuyết mai rừng không lá nở trắng ngày Tết như này thì khâu chọn hoa ngày đầu và chăm dưỡng sẽ quyết định 90%.