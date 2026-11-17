Lòng dạ con người có thể che giấu sau những lời ngọt ngào, nhưng sự tham lam thì không bao giờ giấu nổi trong ánh mắt. Khi người phụ nữ quyết định quay đầu, đó là lúc những kẻ tính kế phải trả giá đắt cho sự tính toán của chính mình.

Câu nói xuyên qua khe cửa và chiếc mặt nạ vỡ vụn

Ánh đèn phòng khách vẫn sáng rực. Lâm Nghi đứng trước cửa căn hộ, chiếc chìa khóa đã cắm sẵn trong ổ nhưng bàn tay lại khựng lại, không xoay. Xuyên qua khe cửa khép hờ, giọng nói của cô em chồng Triệu Mẫn vang lên với một vẻ nhẹ nhõm, thản nhiên chưa từng có.

"Nó đi rồi, dễ chia hơn rồi", Triệu Mẫn cười khẽ, giọng đầy đắc ý.

Mẹ chồng Lý Tú Lan thở dài một tiếng, hạ giọng thật thấp: "Thằng Lỗi bên đó, con chắc chắn nó đã lo liệu xong xuôi thủ tục chưa?".

"Mẹ, anh Triệu Lỗi sớm đã chán ngấy cô ta rồi. Nếu không vì căn nhà của bố cô ta để lại từ nhiều năm trước, ai thèm nhẫn nhịn chung sống suốt bốn năm trời?", Triệu Mẫn bĩu môi đáp lời.

Ngón tay đang nắm chặt chùm chìa khóa của Lâm Nghi từ từ siết lại đến trắng bệch. Kết hôn bốn năm, cô luôn ngây thơ nghĩ rằng dẫu gia đình nhà chồng có lạnh nhạt hay thực dụng, ít ra giữa họ vẫn còn tồn tại một chút tình nghĩa gia đình.

Giờ đây, lớp vỏ bọc cuối cùng đã vỡ nát hoàn toàn.

Khi Lâm Nghi đẩy cửa bước vào, chiếc điện thoại trong túi áo khoác đã được bấm sẵn nút ghi âm.

Những mảnh ghép bất thường trước ngày "về ngoại"

Mọi chuyện bắt đầu từ đúng một tuần trước.

Hôm đó là thứ Bảy, Lâm Nghi vừa dọn xong mâm cơm trưa thì Triệu Mẫn đẩy cửa bước vào, tay xách hai ly trà sữa, ngả người ra sofa gác chân lên bàn trà và cắm mặt vào điện thoại.

"Chị dâu, anh em bảo mai chị về nhà ngoại ở một tuần đúng không?", Triệu Mẫn hất hàm hỏi.

Lâm Nghi lau tay vào tạp dề, gật đầu: "Ừ, dạo này chân mẹ chị đau lại, chị muốn về chăm sóc bà mấy hôm".

Triệu Mẫn không thèm ngẩng đầu lên, giọng điệu lộ rõ sự thúc giục: "Thế thì chị đi sớm về sớm đi, làm như chuyện gì to tát lắm không bằng".

Lâm Nghi khựng lại. Những năm qua, số lần cô về nhà ngoại chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần xin phép là một lần mẹ chồng xầm xì sắc mặt, trách móc cô bỏ bê việc nhà, không ai lo cơm nước cho Triệu Lỗi. Lần này cô chủ động đề xuất, phản ứng của mẹ con họ lại nhiệt tình đến lạ thường.

Tối hôm đó Triệu Lỗi đi làm về, Lâm Nghi tiện miệng nhắc lại: "Mẹ có vẻ rất mong em về ngoại đấy".

Triệu Lỗi nằm dài trên sofa lướt điện thoại, mắt không rời màn hình, đáp qua loa: "Đó chẳng phải mẹ em sao? Em về chăm sóc bà thì có gì mà cản".

Bốn năm chung sống, Lâm Nghi quá hiểu chồng mình. Mỗi khi Triệu Lỗi né tránh ánh mắt của cô, nghĩa là hắn đang che giấu một bí mật nào đó.

Lâm Nghi đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo chậm rãi xếp đồ. Ở ngoài phòng khách, Triệu Lỗi đang gọi điện thoại, giọng hạ thấp hết mức. Xuyên qua khe cửa, cô láng thoáng bắt được vài từ: "Giấy tờ", "tuần sau", "đừng để cô ấy biết".

Lâm Nghi buông chiếc áo trên tay, nhẹ nhàng tiến sát lại cánh cửa. Triệu Lỗi đang quay lưng về phía phòng ngủ, bả vai hơi nhô lên, giọng nói lộ rõ vẻ nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng: "Ừ, cô ấy thu dọn đồ rồi, sáng mai đi sớm. Một tuần là đủ thời gian làm xong mọi thủ tục rồi, em cứ yên tâm".

Bản di chúc trong ngăn kéo và cú quay xe phút chót

Lâm Nghi lùi lại mép giường, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Một tuần là đủ thời gian làm xong mọi thủ tục. Đủ thời gian cho việc gì?

Cô mở phần ghi chú trên điện thoại, xâu chuỗi lại toàn bộ những chi tiết kỳ lạ suốt một tháng qua.

Thứ nhất, Triệu Lỗi mới đổi một chiếc điện thoại đời mới đắt tiền, nói dối là công ty thưởng cuối quý, trong khi công ty hắn vốn đang nợ lương nhân viên. Thứ hai, tháng trước mẹ chồng Lý Tú Lan lén lút một mình đến văn phòng công chứng, khi bị hỏi thì lúng túng bảo đi làm giấy tờ hưởng chế độ người cao tuổi. Thứ ba, Triệu Mẫn đột ngột nghỉ việc và dọn hẳn đồ đạc sang ở lì nhà anh trai.

Lâm Nghi ngồi thừ bên mép giường, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Suốt bốn năm kết hôn, sức khỏe mẹ chồng yếu, tiền thuốc men và chi phí khám định kỳ hàng tháng đều do một tay cô chi trả. Triệu Mẫn thất nghiệp liên miên, ngửa tay vay tiền cô chưa từng trả lại. Ngay cả khoản tiền trả góp căn hộ này cùng chi phí sinh hoạt, phần lớn cũng do lương của Lâm Nghi gánh vác.

Cô chưa từng tính toán nửa lời vì nghĩ người một nhà không nên so đo. Nhưng hóa ra, sự tận tụy của cô trong mắt họ chỉ là bàn đạp cho một màn kịch chiếm đoạt tài sản.

Bố của Lâm Nghi mất sớm, để lại một căn hộ cũ ở khu trung tâm thành phố trị giá khoảng hai triệu tệ. Vì mẹ cô tuổi cao hay lẫn, giấy tờ nhà đất vẫn đang đứng tên chung của hai mẹ con và được cất giữ tại nhà ngoại. Nhà chồng cô biết rõ điều đó, nên đã tính kế lừa cô về nhà ngoại một tuần để Triệu Lỗi lấy cớ sang thăm mẹ vợ, nhân lúc bà già yếu không tỉnh táo để lừa bà ký giấy ủy quyền chuyển nhượng hoặc bán tháo căn nhà, sau đó lập tức đâm đơn ly hôn đẩy Lâm Nghi ra đường tay trắng.

Hít một hơi thật sâu, Lâm Nghi đứng dậy, lặng lẽ cất toàn bộ giấy tờ tùy thân quan trọng của mình vào túi xách riêng, đồng thời mở ứng dụng ngân hàng khóa toàn bộ thẻ phụ mà cô từng đưa cho Triệu Lỗi và mẹ chồng chi tiêu.

Thay vì lên chuyến xe về quê vào sáng sớm như kế hoạch, Lâm Nghi nhắn tin hẹn gặp luật sư riêng của gia đình vào đúng tám giờ sáng hôm sau. Cái bẫy bảy ngày mà nhà họ Triệu dày công giăng ra, chính thức trở thành nấm mồ chôn vùi lòng tham của cả gia đình họ.

Phụ nữ đừng bao giờ dùng sự hy sinh vô điều kiện để thử lòng người, bởi lòng tham của kẻ bạc bẽo vốn là một chiếc hố không đáy. Khi bạn nhận ra mình chỉ là quân cờ trong ván bài lợi ích của gia đình chồng, cách đáp trả tỉnh táo nhất không phải là khóc lóc oán trách, mà là lặng lẽ rút toàn bộ quân bài khỏi tay họ.