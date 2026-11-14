Vụ bé gái bị bắt cóc, cảnh báo 9 lưu ý dành cho cha mẹ

Sức khỏe Cộng đồng dẫn nguồn tin từ trang tin của Trung Quốc để cảnh báo về những nguy hiểm khi cha mẹ đưa hình ảnh trẻ em lên mạng xã hội.

Theo đó, trước khi kết hôn, chị Tiểu Quyên (Trung Quốc) từng có một mối tình. Dù hai người đã chia tay và chị lập gia đình riêng, người yêu cũ vẫn không chịu buông tha. Anh ta liên tục yêu cầu chị hoàn trả số tiền đã chi trong suốt thời gian hẹn hò. Cho rằng đó chỉ là những khoản chi tiêu bình thường khi yêu nhau, Tiểu Quyên quyết định chặn số điện thoại của người này. Tuy nhiên, chị lại quên mất tài khoản mạng xã hội, khiến người yêu cũ vẫn có thể theo dõi mọi hoạt động và bài đăng của mình.

Người đàn ông này vẫn độc thân. Khi thấy người yêu cũ đã có chồng con, lại thường xuyên chia sẻ hình ảnh của con lên mạng, hắn bắt đầu nảy sinh ý định phạm tội. Trong một lần đăng ảnh khoe con nhận giải thưởng, Tiểu Quyên vô tình để lộ rõ tên và trường học của đứa trẻ. Từ những thông tin này, người yêu cũ âm thầm tìm đến khu vực trường học để theo dõi, nắm rõ giờ giấc đến lớp và tan trường của cháu bé.

Một ngày nọ, ngay khi đứa trẻ vừa tan học, hắn bất ngờ bịt miệng, kéo cháu vào một tòa nhà bỏ hoang rồi gọi điện cho Tiểu Quyên, yêu cầu khoản tiền chuộc lên tới 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 11,5 tỷ đồng).

Khi phát hiện con mất tích và nhận được cuộc gọi tống tiền, Tiểu Quyên vô cùng hoảng loạn, lập tức tìm đến chồng. Lúc đó, chị hoàn toàn không biết kẻ đứng sau vụ bắt cóc lại chính là người yêu cũ của mình. Hai vợ chồng cuống cuồng xoay xở tiền bạc, liên tục hứa sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu để đổi lấy sự an toàn cho con. Tuy nhiên, người chồng nhận thấy không thể tin tưởng những lời hứa của kẻ bắt cóc nên cuối cùng quyết định trình báo công an. Do không phải tội phạm chuyên nghiệp, người yêu cũ của Tiểu Quyên nhanh chóng bị phát hiện tung tích và bắt giữ. May mắn, cháu bé được giải cứu an toàn.

Với con cái, yêu thương không nhất thiết phải thể hiện bằng việc đưa mọi khoảnh khắc của con lên mạng.

Dưới đây là 9 điều bố mẹ nên tránh khi đăng ảnh con

1. Không đăng ảnh con trong trạng thái khỏa thân hoặc bán khỏa thân

Những bức ảnh trẻ tắm, thay quần áo, mặc đồ lót hay vô tư chạy nhảy không mặc đủ trang phục có thể khiến bố mẹ thấy đáng yêu. Nhưng khi xuất hiện trên Internet, hình ảnh ấy có nguy cơ bị người khác lưu lại, chỉnh sửa hoặc sử dụng vào mục đích xấu. Đây là những hình ảnh tuyệt đối không nên công khai.

2. Không để lộ địa chỉ nhà, trường học và địa điểm sinh hoạt của con

Một bức ảnh chụp trước cổng trường, biển tên lớp học, đồng phục có logo trường hay góc nhà có thể vô tình tiết lộ nơi trẻ sinh sống, học tập. Khi những thông tin này được kết hợp với lịch trình sinh hoạt, người lạ có thể dễ dàng xác định vị trí và thói quen của trẻ.

3. Không đăng ảnh kèm thông tin cá nhân chi tiết

Tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, giấy khai sinh, thẻ học sinh hay các giấy tờ có thông tin định danh không nên xuất hiện công khai. Bố mẹ cần nhớ rằng những dữ liệu tưởng như bình thường này có thể bị thu thập và sử dụng để giả mạo danh tính hoặc thực hiện hành vi lừa đảo.

4. Không công khai lịch trình của con theo thời gian thực

Những dòng trạng thái như hôm nay con học ở đâu, mấy giờ tan trường, cuối tuần gia đình đi du lịch hay cả nhà đang vắng nhà bao lâu có thể vô tình tạo ra những nguy cơ an toàn. Tốt nhất, bố mẹ nên chia sẻ hình ảnh sau khi hoạt động đã kết thúc, thay vì cập nhật vị trí của con ngay tại thời điểm đó.

5. Không đăng những khoảnh khắc con khóc lóc, xấu hổ hoặc gặp sự cố

Trẻ tè dầm, bị phạt, khóc nhè, mắc lỗi hay có những hành động ngây ngô là chuyện bình thường trong quá trình trưởng thành. Tuy nhiên, việc bố mẹ chụp ảnh, quay video rồi đưa lên mạng để mua vui có thể khiến trẻ tổn thương, mặc cảm khi lớn lên hoặc bị bạn bè trêu chọc.

6. Không biến thành tích của con thành cuộc đua khoe khoang

Điểm số, giấy khen, giải thưởng hay những món quà đắt tiền là niềm vui chính đáng của gia đình. Tuy nhiên, việc liên tục công khai thành tích, tài sản và những gì trẻ đang sở hữu có thể khiến con trở thành tâm điểm của sự so sánh, đố kỵ, thậm chí bị người khác lợi dụng.

7. Không đăng ảnh con cùng những lời than phiền, chê bai

Một số phụ huynh có thói quen đăng ảnh con kèm những lời như "đứa trẻ nghịch ngợm nhất nhà", "lười học", "bướng bỉnh không ai bằng". Dù chỉ là lời nói đùa, những nội dung này có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng của trẻ. Internet có khả năng lưu giữ thông tin rất lâu, trong khi trẻ có thể phải đối diện với những lời nhận xét ấy nhiều năm sau.

8. Không tùy tiện đăng ảnh con lên các hội nhóm công khai

Những hội nhóm đông thành viên, trang cộng đồng hoặc tài khoản có lượng người theo dõi lớn không phải lúc nào cũng là nơi an toàn để chia sẻ hình ảnh trẻ nhỏ. Bố mẹ nên hạn chế đăng ảnh ở chế độ công khai, kiểm soát người có thể xem, bình luận và chia sẻ nội dung.

9. Không đăng ảnh con khi chưa quan tâm đến cảm xúc và sự đồng ý của trẻ

Khi trẻ đã đủ lớn để hiểu việc chia sẻ hình ảnh trên mạng, bố mẹ nên hỏi ý kiến con trước khi đăng. Nếu trẻ không thích, hãy tôn trọng quyết định đó. Đây cũng là cách dạy con về quyền riêng tư, ranh giới cá nhân và sự tôn trọng đối với hình ảnh của người khác.