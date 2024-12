Phản ứng của dư luận sau khi Đàm Vĩnh Hưng rút đơn kiện chồng tỷ phú của ca sĩ Bích Tuyền

Vợ tỷ phú Mỹ có động thái gì giữa thông tin Đàm Vĩnh Hưng rút đơn kiện đòi 50 triệu USD? GĐXH - Ca sĩ Bích Tuyền - vợ tỷ phú Gerard Williams đã có động thái giữa thông tin Đàm Vĩnh Hưng thông báo rút đơn kiện đòi 50 triệu USD.

Những ngày qua, thông tin Đàm Vĩnh Hưng kiện tỷ phú công nghệ Gerard Richard Williams (chồng ca sĩ Bích Tuyền) đòi 50 triệu USD vẫn nhận được nhiều quan tâm từ công chúng. Trong diễn biến mới nhất ngày 4/12, Đàm Vĩnh Hưng thông báo đã rút đơn kiện với lý do "sự nóng giận đã luôn làm con người ta có những quyết định không chính xác và nó hoàn toàn trái ngược với con người thật của mình".

Trước đó, trong "lệ thư" gửi khán giả ngày 29/11, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định việc đệ đơn kiện chồng ca sĩ Bích Tuyền là cân nhắc suốt 9 tháng kể từ khi xảy ra sự việc. "Tôi đã tự dằn vặt mình suốt 9 tháng qua chỉ vì một điều duy nhất là tôi đã đánh mất đi sự nguyên vẹn của hình hài mà cha mẹ tôi và Thuợng đế đã ban tặng cho mình.... Tôi hiểu rõ luật pháp mỗi nước mỗi khác. Nên tôi đã chọn cách mà mình có thể dựa dẫm, hy vọng được an ủi phần nào nhất!", Đàm Vĩnh Hưng viết.

Đàm Vĩnh Hưng vướng tranh cãi sau loạt động thái liên quan đến vụ kiện chồng ca sĩ Bích Tuyền.

Sau loạt động thái liên tiếp của Đàm Vĩnh Hưng, trên mạng xã hội nhiều ý kiến tranh cãi xôn xao. Theo đó, phía dưới bài đăng "quay xe" rút đơn kiện của Đàm Vĩnh Hưng, bạn bè và fan của nam ca sĩ gửi lời động viên. "Mất 1 phần thân thể khiến bản thân mất kiểm soát và đưa ra những quyết định sai lầm cũng là điều dễ hiểu. Sau cơn mưa trời lại sáng. Tiếng hát vẫn cất lên và lòng người vẫn ở đó. Chờ tiếng hát ấy đi vào lòng"; "Cố lên anh nha! Cái gì đến phải đến, cái gì xảy ra cũng có lý do để nó xảy ra"; "Chuyện đã xong, anh quay lại tập trung lo cho PL, trời an bài đến đâu hoan hỷ chấp nhận, vậy thôi"; "Một quyết định phù hợp! Luôn thích bạn hát bài 'Lâu đài tình ái!' Chúc bạn bình tâm!";... một số ý kiến an ủi trên trang cá nhân Đàm Vĩnh Hưng.

Tuy nhiên, trái ngược với những bình luận ở trang cá nhân của nam ca sĩ, trên nhiều diễn đàn là những ý kiến cho rằng Đàm Vĩnh Hưng "lật mặt" quá nhanh.

Phản ứng của dư luận sau những hành động của Đàm Vĩnh Hưng.

"Mới hôm trước còn khẳng định mất đi sự nguyên vẹn của hình hài mà cha mẹ ban cho nên kiện bạn thân 50 triệu USD mà chỉ 5 ngày sau đã "quay xe" rút đơn kiện vì 'sự nóng giận khiến những quyết định không chính xác, trái ngược với con người thật'. Không biết Lý Hải có xếp cho anh 1 vai trong 'Lật mặt' không"; "Nóng giận gì, nói cho oai chứ kiện không ăn được thì rút thôi";... một số ý kiến trên các diễn đàn.

Sau những ồn ào và phản ứng của cộng đồng mạng, động thái mới nhất của Đàm Vĩnh Hưng trên trang cá nhân là dòng trạng thái than thở: "Gần sắp hết năm của tuổi 53 - tuổi mà ai cũng phải đi qua - Kinh khủng khiếp sợ hãi hùng. Ráng thêm chút nữa anh bạn".