Phát hiện con gấu nặng 113,4 kg mắc kẹt rồi tử vong trong ô tô

Một con gấu đã chết sau khi nó bị mắc kẹt bên trong một chiếc ô tô. Tại Colorado Springs, Mỹ, một con gấu nặng khoảng 113,4 kg đã leo vào một chiếc ô tô không khóa cửa và lục lọi chiếc xe một cách hỗn loạn trước khi bị kẹt bên trong, CBS News đưa tin, dẫn nguồn từ Cơ quan Công viên và Động vật Hoang dã Colorado (CPW). Không thể thoát ra ngoài, con gấu sau đó đã chết.

Tin tức về cái chết bi thảm của con gấu xuất hiện vài ngày sau khi CPW đưa ra cảnh báo mới đối với cư dân và du khách phải "đặc biệt cảnh giác" về việc bảo vệ rác thải và nguồn thực phẩm, vì những thứ này có khả năng thu hút gấu.

Hiện tại, loài gấu trong khu vực đang tìm kiếm lượng thức ăn lớn hơn từ con người vì thức ăn tự nhiên của chúng đang cạn kiệt, nhưng "cung cấp thức ăn - dù cố ý hay do sơ suất để lộ các chất thu hút - có thể làm cho tình huống nguy hiểm trở nên tồi tệ hơn," tuyên bố cho biết.

"Đây là một kết quả bi thảm nhưng có thể ngăn chặn được đối với con gấu và rất tốn kém đối với chủ xe," Travis Sauder, Cán bộ Động vật Hoang dã thuộc CPW, cho biết trong một tuyên bố gửi tới PEOPLE. "Các biện pháp phòng tránh đơn giản bao gồm khóa cửa xe, đóng cửa sổ, bảo quản rác và thực phẩm có thể ngăn chặn các loại xung đột này và bảo vệ cả con người lẫn loài gấu."

Chiếc xe bị hư hại nặng nề

"Điều kiện hạn hán lịch sử, năm thức ăn tự nhiên kém và tác động sinh cảnh từ các vụ cháy rừng đang góp phần làm tăng hoạt động của gấu tại các cộng đồng Front Range, bao gồm cả những nơi cư dân có thể không quen nhìn thấy gấu," Sauder bổ sung thêm.

Hơn nữa, việc tương tác thường xuyên và kéo dài với không gian của con người có thể làm giảm bớt sự dè dặt tự nhiên của gấu khi ở gần mọi người. Khi đó, gấu có thể phá hoại tài sản hoặc trở thành mối đe dọa an toàn.

Sự thiếu hụt thức ăn tự nhiên cũng diễn ra khi gấu đen chuẩn bị bước vào thời kỳ ăn nhiều, một giai đoạn tự nhiên mà chúng dành tới 20 giờ mỗi ngày để tìm kiếm thức ăn và củng cố lượng mỡ dự trữ cho những tháng lạnh sắp tới.

Để giúp cư dân và du khách giữ an toàn, CPW đã ra mắt một trang web cung cấp thông tin về việc Sống chung với loài gấu, bao gồm việc không cho gấu ăn hoặc đến gần gấu; bảo quản thực phẩm, rác thải và đồ tái chế; tháo dỡ các máng cho chim ăn khi gấu hoạt động; không để thức ăn của vật nuôi ở ngoài trời; dọn dẹp và cất giữ các lò nướng, đồng thời cảnh báo hàng xóm về bất kỳ hoạt động nào của gấu.

Nguồn: PEOPLE