Phát hiện 20 tấn vàng nằm ngay giữa quốc lộ, cơ quan chức năng ra quyết định bất ngờ

Khối vàng nặng 45 tấn trị giá hơn 44.000 tỷ đồng phát hiện trong công viên được khai thác ra sao? GĐXH - Khối vàng nặng 45 tấn đã trở thành điểm nhấn cho mô hình du lịch kết hợp khai thác thành công, với doanh thu khoảng 17.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho hàng nghìn người dân địa phương.

Phát hiện 20 tấn vàng nằm ngay giữa quốc lộ

Mỏ vàng lên tới 20 tấn được phát hiện nằm ngay giữa quốc lộ.

Theo Tạp chí Người quan sát, trong thế giới khai khoáng, hạ tầng giao thông thường được xây dựng để phục vụ các mỏ quặng. Thế nhưng tại Brazil, một kịch bản hoàn toàn ngược lại đang diễn ra khi một tuyến cao tốc liên bang buộc phải nhường chỗ cho sức hút mãnh liệt của kim loại quý. Đoạn tuyến BR-226 đi qua bang Rio Grande do Norte đang chuẩn bị được dịch chuyển khỏi vị trí nguyên bản, mở đường cho một đại dự án khai thác hứa hẹn làm thay đổi hoàn toàn diện mạo kinh tế của vùng Seridó.

Sự xuất hiện của mỏ vàng lộ thiên này không chỉ là chiến thắng của riêng giới tinh hoa tài chính. Với tổng mức đầu tư hạ tầng lên tới 180 triệu USD, dự án được thiết kế để duy trì vòng đời hoạt động miệt mài trong hơn hai thập kỷ. Khi hệ thống máy móc đạt công suất tối đa, mỗi năm sẽ có khoảng 83.000 ounce vàng được ra lò với tỷ lệ thu hồi luyện kim đạt mức lý tưởng 92,1%. Dựa trên giả định giá vàng neo ở mức 2.274 USD mỗi ounce, tỷ suất hoàn vốn nội bộ của dự án chạm ngưỡng 42,8%, một con số mơ ước đối với bất kỳ doanh nghiệp khai khoáng nào.

Thực tế chứng minh cỗ máy in tiền này đã bắt đầu guồng quay thương mại từ cuối năm ngoái. Chỉ tính riêng trong nửa đầu năm nay, dự án đã đóng góp vào thị trường khoảng 975 kg vàng. Không chỉ doanh nghiệp hưởng lợi, việc mở rộng hố khai thác còn trực tiếp bơm một nguồn tiền khổng lồ vào ngân sách nhà nước thông qua khoản bồi thường tài chính khoáng sản.

Quyết định bất ngờ để khai thác vàng của cơ quan chức năng

Đoạn đường quốc lộ Borborema ngay gần khu khai thac vàng Borborema.





Thông tin trên Tạp chí Nhịp sống thị trường, nút thắt lớn nhất của Dự án Borborema nằm ở vị trí địa lý vô cùng trớ trêu. Khu đất rộng khoảng 735 hecta chứa đầy tiềm năng khoáng sản lại bị tuyến cao tốc BR-226 xẻ làm đôi, chia cắt thành hai mảnh đất biệt lập phía bắc và phía nam. Sự hiện diện của lớp nhựa đường không chỉ cản trở máy móc mà còn trực tiếp khóa chặt một phần hố khai thác lộ thiên, khiến doanh nghiệp không thể mở rộng quy mô đào xới sang phần đất chứa đầy quặng vàng.

Để gỡ bỏ điểm nghẽn này, một thỏa thuận hợp tác chưa từng có đã được Cục Hạ tầng Giao thông Quốc gia Brazil ký kết cùng Cascar Brasil Mineração Ltda, đơn vị chịu trách nhiệm vận hành mỏ. Điểm mấu chốt của bản hợp đồng nằm ở chỗ doanh nghiệp khai khoáng chấp nhận gánh vác toàn bộ chi phí. Từ khâu thiết kế, tài trợ vốn cho đến triển khai thi công và xử lý các vấn đề môi trường, Cascar đều tự bỏ tiền túi để nắn lại đường cao tốc. Nước cờ này mang lại lợi ích kép khi nhà nước không phải tiêu tốn một đồng ngân sách nào, trong khi doanh nghiệp hoàn toàn tự do hợp nhất các khu vực khai thác bị chia cắt.

Quyết định chịu chơi của nhà đầu tư hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào những con số thống kê địa chất. Sau khi tuyến đường được dời đi và không gian mới được đưa vào bản đồ khai thác, trữ lượng vàng có thể thu hồi của dự án lập tức tăng vọt thêm 82%. Ước tính có khoảng 670.000 ounce vàng, tương đương 20,8 tấn kim loại quý sẽ được đánh thức.

Mỏ bên đường cao tốc





Đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm tại khu vực này. Tổng trữ lượng tiềm năng của toàn bộ Dự án Borborema được các chuyên gia nâng lên mức 1,48 triệu ounce, tương đương gần 46 tấn vàng. Để đưa ra được con số này, đội ngũ kỹ thuật đã phải phân tích một cơ sở dữ liệu khổng lồ từ 1.370 lỗ khoan sâu vào lòng đất cùng hơn 74.000 đoạn mẫu địa chất. Với hàm lượng trung bình khoảng 1,13 gram vàng trên mỗi tấn quặng, đây thực sự là một mỏ vàng lộ thiên mang lại biên lợi nhuận khổng lồ cho giới đầu tư.

Theo cơ chế phân bổ hiện hành, mức thu 1,5% từ doanh số bán vàng sẽ được chia nhỏ để nuôi dưỡng kinh tế địa phương. Chính quyền đô thị nơi đặt lưỡi cuốc khai thác sẽ ẵm trọn 60% nguồn thu này. Phần còn lại được chia đều cho ngân sách bang, các đô thị lân cận chịu ảnh hưởng và chính phủ liên bang. Với việc áp dụng nền tảng số hóa quản lý tài nguyên từ tháng bảy vừa qua, mọi luồng tiền và khối lượng xuất khẩu đều được minh bạch hóa, biến thương vụ dịch chuyển cao tốc trở thành một mũi tên trúng vô số đích của nền kinh tế Brazil.