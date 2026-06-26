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Phát hiện một quốc gia nghèo sở hữu điều hòa 0 đồng, được chế từ vỏ chai nhựa giúp hàng triệu người thoát khỏi cái nóng như thiêu

Thứ sáu, 14:05 26/06/2026 | Tiêu điểm
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - Chiếc điều hòa nhiệt độ thân thiện với môi trường của người dân nghèo tại Bangladesh làm từ bìa carton và vỏ chai nhựa, hoàn toàn không sử dụng điện giúp chống chọi lại cái nóng đổ lửa.

Điều hòa 0 đồng từ vỏ chai nhựa giúp người nghèo Bangladesh vượt qua cái nóng 2026 - Ảnh 1.Phát hiện quốc gia 1,4 tỷ người đang sở hữu 1 loại điều hòa siêu rẻ, được chế tạo từ đất nung

Cái khó ló cái khôn, người Ấn Độ có những chiếc điều hòa đặc biệt của riêng mình.

 Công ty tại một quốc gia nghèo sở hữu điều hòa 0 đồng, được chế từ vỏ chai nhựa 

Điều hòa 0 đồng từ vỏ chai nhựa giúp người nghèo Bangladesh vượt qua cái nóng 2026 - Ảnh 2.

"Điều hòa nhiệt độ giá 0 đồng", thiết bị độc đáo này có khả năng làm giảm nhiệt độ trong phòng lên tới 5 độ C

Được biết đến với cái tên "Eco-cooler" (Điều hòa sinh thái) hay "Điều hòa nhiệt độ giá 0 đồng", thiết bị độc đáo này có khả năng làm giảm nhiệt độ trong phòng lên tới 5 độ C mà không tiêu tốn bất kỳ nguồn năng lượng nào. Đáng chú ý hơn, nguyên liệu để tạo ra chiếc điều hòa này lại là những vật liệu phế thải vô cùng quen thuộc: bìa carton cũ và những vỏ chai nhựa đã qua sử dụng.

Eco-cooler là thành quả sáng tạo của công ty quảng cáo Grey Bangladesh phối hợp cùng hãng công nghệ Grameen Intel. Thiết bị được ra đời với mục đích hỗ trợ những người dân nghèo tại Bangladesh - một quốc gia thường xuyên phải chịu đựng cái nóng gay gắt của mùa hè nhưng phần đông dân số vẫn chưa thể tiếp cận đầy đủ với mạng lưới điện quốc gia, chưa nói đến việc sở hữu và vận hành một chiếc điều hòa nhiệt độ thông thường.

Cách thức chế tạo và hoạt động của Eco-cooler vô cùng đơn giản, ai cũng có thể tự làm được. Người ta chỉ cần chuẩn bị một tấm bìa carton cứng (có thể thay thế bằng ván gỗ hoặc nhựa) và một số lượng chai nhựa rỗng.

Phần đáy của những chiếc chai nhựa sẽ được cắt bỏ. Trên tấm bìa, người ta đục các lỗ có kích thước vừa với miệng chai. Sau đó, những chiếc chai nhựa đã cắt đáy sẽ được gắn cố định vào các lỗ trên tấm bìa.

Tấm bìa gắn chai nhựa sau khi hoàn thiện sẽ được lắp đặt lên cửa sổ hoặc những vị trí đón gió của ngôi nhà. Điểm mấu chốt là phần đáy chai (phần đầu to) phải hướng ra ngoài trời, còn phần miệng chai (phần nhỏ) hướng vào bên trong phòng.

Điều hòa 0 đồng từ vỏ chai nhựa giúp người nghèo Bangladesh vượt qua cái nóng 2026 - Ảnh 3.

Những chiếc "điều hòa 0 đồng" đã và đang cải thiện chất lượng cuộc sống cho rất nhiều người dân nghèo tại Bangladesh

Các thí nghiệm thực tế đã chứng minh hiệu quả bất ngờ của thiết bị này: Eco-cooler có thể làm giảm ngay lập tức 5 độ C cho không gian bên trong.

Nguyên lý làm mát của Eco-cooler dựa trên sự thay đổi áp suất không khí, rất dễ hiểu và có thể ví von với cách chúng ta thổi hơi bằng miệng. Khi bạn mở rộng miệng và hà hơi, luồng khí phả ra sẽ nóng. Ngược lại, nếu bạn "chu môi" (thu hẹp khẩu hình) và thổi, luồng khí bay ra sẽ mát hơn rõ rệt.

Tương tự như vậy, khi gió nóng từ bên ngoài thổi qua phần đáy chai rộng, không khí sẽ bị dồn và nén lại khi đi qua phần cổ chai hẹp. Quá trình nén và giãn nở nhanh chóng này khiến nhiệt độ của luồng không khí giảm xuống đáng kể trước khi lan tỏa vào không gian phòng.

Giải pháp giúp hàng triệu người nghèo

Những chiếc "điều hòa 0 đồng" đã và đang cải thiện chất lượng cuộc sống cho rất nhiều người dân nghèo tại Bangladesh, giúp họ chống chọi tốt hơn với mùa hè ngột ngạt.

Với chi phí vật liệu gần như bằng không và cách thức chế tạo đơn giản, mô hình Eco-cooler hoàn toàn có thể được nhân rộng và áp dụng tại bất kỳ đâu trên thế giới. Đây là một giải pháp đặc biệt hữu ích cho các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, nơi mức sống của người dân còn thấp và thiếu thốn điện năng.

Bên cạnh lợi ích kinh tế và cải thiện đời sống, Eco-cooler còn mang ý nghĩa lớn về mặt bảo vệ môi trường. Sáng chế này đã trao "cuộc đời thứ hai" cho hàng ngàn chiếc vỏ chai nhựa – loại rác thải khó phân hủy vốn đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với môi trường tự nhiên nếu bị vứt bỏ bừa bãi.

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