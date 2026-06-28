Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

"Quê hương" ngoài hành tinh của chúng ta vừa được hé lộ?

Chủ nhật, 07:29 28/06/2026 | Tiêu điểm
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Các nhà khoa học đã xác định được một trong các nhà máy sản xuất hành tinh đầu tiên của hệ Mặt Trời.

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal, một khu vực hình vành khuyên bên ngoài quỹ đạo Sao Mộc có thể chính là nơi cung cấp vật liệu để tạo nên một số hành tinh cho hệ Mặt Trời, đồng thời cũng là nơi những "chuyến tàu sự sống" được hoài thai.

"Quê hương" ngoài hành tinh của chúng ta vừa được hé lộ? - Ảnh 1.

Một thiên thạch carbonaceous chondrite, thứ có thể đã được hình thành từ "nhà máy sản xuất hành tinh" hình vành khuyên bên ngoài Sao Mộc - Ảnh: MPS

“Các loại tiểu hành tinh khác nhau dường như được hình thành trong cùng một khu vực của đĩa bụi và khí sơ khai, chỉ khác nhau về thời điểm. Khu vực ngay bên ngoài quỹ đạo của Sao Mộc có điều kiện tuyệt vời cho quá trình này” - nhà nghiên cứu Joanna Drążkowska từ Viện Nghiên cứu hệ Mặt Trời Max Planck (MPS - Đức) nói trên tờ SciTech Daily.

Nghiên cứu tập trung vào khoảng thời gian từ 2-4 triệu năm sau khi hệ Mặt Trời ra đời. Vào thời điểm đó, Sao Mộc đã thu gom phần lớn vật chất gần quỹ đạo của nó, để lại một khoảng trống trong đĩa khí và bụi bao quanh.

Các nhà khoa học tin rằng quá trình này cũng tạo ra một vành đai khí có áp suất cao ngay bên ngoài quỹ đạo của Sao Mộc - chính là "nhà máy sản xuất hành tinh nói trên".

Các hạt bụi trôi nổi trong đĩa bị mắc kẹt ở đó, khiến một lượng lớn vật chất tích tụ lại. Những khối bụi dày đặc này tạo thành những cụm nhỏ gọi là "sỏi", những viên gạch xây nên các cấu trúc lớn hơn, bao gồm các tiểu hành tinh và các hành tinh lớn ở khu vực "hệ Mặt Trời bên ngoài", tức nhóm hành tinh từ Sao Thổ trở ra ngoài.

Manh mối của điều này đến từ chính các thiên thạch mà chúng ta tìm thấy trên Trái Đất.

Các nhà nghiên cứu tập trung vào thiên thạch carbonaceous chondrite, một loại thiên thạch đá giàu carbon mà các nhà khoa học tin rằng đã đem đến nước và vật liệu tiền sinh học cho Trái Đất sơ khai cằn cỗi.

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trước đây cho thấy những thiên thạch này hình thành bên ngoài Sao Mộc trong cùng thời kỳ mà nhóm nghiên cứu Đức vừa xem xét.

Các thiên thạch này được chia làm 6 loại. Một số nhóm dễ vỡ và chủ yếu bao gồm vật liệu dạng hạt mịn dễ bị vỡ vụn. Những nhóm khác cứng hơn và chứa các tạp chất có thể nhìn thấy được nằm bên trong vật liệu mịn.

Các mô phỏng cho thấy điều này chính là do các thiên thạch được hình thành theo nhiều thế hệ khác nhau, bởi một "nhà máy" liên tục thay đổi tỉ lệ nguyên liệu sản xuất theo thời gian.

Do Sao Mộc giữ lại các hạt lớn, cứng hiệu quả hơn bụi mịn, đồng thời quá trình nhào nặn thiên thể liên tục tiêu thụ vật chất, các dòng thiên thạch và vi hành tinh ra đời ở mỗi mốc thời gian sẽ mang những đặc tính cấu trúc hoàn toàn khác biệt.

Sự đan xen giữa các thế hệ vật chất từ rỗng xốp, dễ vỡ cho đến những khối đá rắn chắc chứa hạt bao thể chính là chiếc chìa khóa giúp chúng hợp thành những thiên thể vĩ đại hơn trong hệ Mặt Trời, vốn cần nguyên liệu đầu vào đa dạng.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Phát hiện nơi Mỹ thả rông 400.000 con gà nhưng kỳ lạ không ai ăn, vì sao?

Phát hiện nơi Mỹ thả rông 400.000 con gà nhưng kỳ lạ không ai ăn, vì sao?

Tiêu điểm - 11 giờ trước

Hòn đảo Kauai thuộc bang Hawaii từ lâu đã nổi tiếng với một hiện tượng sinh thái độc nhất vô nhị. Đó là số lượng loài gà hoang dã bùng nổ.

Bi kịch thần đồng 10 tuổi đỗ đại học, 16 tuổi học Tiến sĩ nhưng trưởng thành thất nghiệp, sống nhờ tiền chu cấp của bố mẹ

Bi kịch thần đồng 10 tuổi đỗ đại học, 16 tuổi học Tiến sĩ nhưng trưởng thành thất nghiệp, sống nhờ tiền chu cấp của bố mẹ

Tiêu điểm - 19 giờ trước

GĐXH - Từng được tung hô là thần đồng vang danh khắp nước khi bước chân vào giảng đường đại học năm 10 tuổi và học tiến sĩ năm 16 tuổi, nhưng ở thời điểm hiện tại, Trương Tín Dương lại khiến dư luận ngỡ ngàng khi chọn lối sống "không làm gì".

"Hồ tử thần” Mỹ có sinh vật không tồn tại ở bất cứ đâu khác

"Hồ tử thần” Mỹ có sinh vật không tồn tại ở bất cứ đâu khác

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Sinh vật vừa được tìm thấy ở hồ Great Salt - Mỹ là một ẩn số lớn về tiến hóa.

Một loại hành tinh mới đã xuất hiện

Một loại hành tinh mới đã xuất hiện

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Hình ảnh mới từ 2 kính viễn vọng đã xác nhận cặp vật thể khổng lồ giống hành tinh mà James Webb từng chụp được không phải ảo ảnh.

Phát hiện một quốc gia nghèo sở hữu điều hòa 0 đồng, được chế từ vỏ chai nhựa giúp hàng triệu người thoát khỏi cái nóng như thiêu

Phát hiện một quốc gia nghèo sở hữu điều hòa 0 đồng, được chế từ vỏ chai nhựa giúp hàng triệu người thoát khỏi cái nóng như thiêu

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Chiếc điều hòa nhiệt độ thân thiện với môi trường của người dân nghèo tại Bangladesh làm từ bìa carton và vỏ chai nhựa, hoàn toàn không sử dụng điện giúp chống chọi lại cái nóng đổ lửa.

Phát hiện ngôi mộ 78.000 năm, cổ nhất "quê hương loài người"

Phát hiện ngôi mộ 78.000 năm, cổ nhất "quê hương loài người"

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một bước bước ngoặt lớn trong lịch sử loài người đã được thể hiện qua ngôi mộ đặc biệt trong hang Panga ya Saidi ở Kenya.

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ còn khoảng 800 cá thể

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ còn khoảng 800 cá thể

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Sự suy giảm môi trường sống, phân mảnh rừng và săn bắt trái phép đã khiến số lượng loài này giảm mạnh trong những thập kỷ gần đây.

Phát minh mới từ Trung Đông làm mát không cần điện lưới: Hệ thống tự tạo hơi lạnh bất chấp nắng nóng

Phát minh mới từ Trung Đông làm mát không cần điện lưới: Hệ thống tự tạo hơi lạnh bất chấp nắng nóng

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Giải pháp mới được kỳ vọng có thể thay đổi cách con người chống chọi nắng nóng tại những nơi thiếu điện và khí hậu khắc nghiệt.

NASA phát hiện hành tinh có sự khác biệt giữa sáng - tối chưa từng thấy

NASA phát hiện hành tinh có sự khác biệt giữa sáng - tối chưa từng thấy

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hành tinh khí khổng lồ ngoài Hệ Mặt Trời sở hữu chu kỳ thời tiết đặc biệt chưa từng được quan sát rõ ràng trước đây.

Phát hiện mới từ 741 cấu trúc kỳ lạ trên Sao Kim

Phát hiện mới từ 741 cấu trúc kỳ lạ trên Sao Kim

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Những cấu trúc hình tròn khổng lồ trên bề mặt Sao Kim có thể là chìa khóa để hiểu được phần bên trong bí ẩn gã "song sinh địa ngục" này.

Xem nhiều

Phát hiện quốc gia 1,4 tỷ người đang sở hữu 1 loại điều hòa siêu rẻ, được chế tạo từ đất nung

Phát hiện quốc gia 1,4 tỷ người đang sở hữu 1 loại điều hòa siêu rẻ, được chế tạo từ đất nung

Tiêu điểm

Cái khó ló cái khôn, người Ấn Độ có những chiếc điều hòa đặc biệt của riêng mình.

Từ chối nhận đền bù gần 6 tỷ đồng, chủ ngôi nhà ngậm ngùi nhận kết đắng sau 6 năm

Từ chối nhận đền bù gần 6 tỷ đồng, chủ ngôi nhà ngậm ngùi nhận kết đắng sau 6 năm

Tiêu điểm
Phát minh mới từ Trung Đông làm mát không cần điện lưới: Hệ thống tự tạo hơi lạnh bất chấp nắng nóng

Phát minh mới từ Trung Đông làm mát không cần điện lưới: Hệ thống tự tạo hơi lạnh bất chấp nắng nóng

Tiêu điểm
Hôn nhân hạnh phúc hơn 2 thập kỷ của tỷ phú Facebook cùng vợ 'bình thường': Bí quyết duy nhất ở thứ tưởng như đơn giản

Hôn nhân hạnh phúc hơn 2 thập kỷ của tỷ phú Facebook cùng vợ 'bình thường': Bí quyết duy nhất ở thứ tưởng như đơn giản

Tiêu điểm
Phát hiện một quốc gia nghèo sở hữu điều hòa 0 đồng, được chế từ vỏ chai nhựa giúp hàng triệu người thoát khỏi cái nóng như thiêu

Phát hiện một quốc gia nghèo sở hữu điều hòa 0 đồng, được chế từ vỏ chai nhựa giúp hàng triệu người thoát khỏi cái nóng như thiêu

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.