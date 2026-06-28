"Quê hương" ngoài hành tinh của chúng ta vừa được hé lộ?
Các nhà khoa học đã xác định được một trong các nhà máy sản xuất hành tinh đầu tiên của hệ Mặt Trời.
Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal, một khu vực hình vành khuyên bên ngoài quỹ đạo Sao Mộc có thể chính là nơi cung cấp vật liệu để tạo nên một số hành tinh cho hệ Mặt Trời, đồng thời cũng là nơi những "chuyến tàu sự sống" được hoài thai.
“Các loại tiểu hành tinh khác nhau dường như được hình thành trong cùng một khu vực của đĩa bụi và khí sơ khai, chỉ khác nhau về thời điểm. Khu vực ngay bên ngoài quỹ đạo của Sao Mộc có điều kiện tuyệt vời cho quá trình này” - nhà nghiên cứu Joanna Drążkowska từ Viện Nghiên cứu hệ Mặt Trời Max Planck (MPS - Đức) nói trên tờ SciTech Daily.
Nghiên cứu tập trung vào khoảng thời gian từ 2-4 triệu năm sau khi hệ Mặt Trời ra đời. Vào thời điểm đó, Sao Mộc đã thu gom phần lớn vật chất gần quỹ đạo của nó, để lại một khoảng trống trong đĩa khí và bụi bao quanh.
Các nhà khoa học tin rằng quá trình này cũng tạo ra một vành đai khí có áp suất cao ngay bên ngoài quỹ đạo của Sao Mộc - chính là "nhà máy sản xuất hành tinh nói trên".
Các hạt bụi trôi nổi trong đĩa bị mắc kẹt ở đó, khiến một lượng lớn vật chất tích tụ lại. Những khối bụi dày đặc này tạo thành những cụm nhỏ gọi là "sỏi", những viên gạch xây nên các cấu trúc lớn hơn, bao gồm các tiểu hành tinh và các hành tinh lớn ở khu vực "hệ Mặt Trời bên ngoài", tức nhóm hành tinh từ Sao Thổ trở ra ngoài.
Manh mối của điều này đến từ chính các thiên thạch mà chúng ta tìm thấy trên Trái Đất.
Các nhà nghiên cứu tập trung vào thiên thạch carbonaceous chondrite, một loại thiên thạch đá giàu carbon mà các nhà khoa học tin rằng đã đem đến nước và vật liệu tiền sinh học cho Trái Đất sơ khai cằn cỗi.
Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trước đây cho thấy những thiên thạch này hình thành bên ngoài Sao Mộc trong cùng thời kỳ mà nhóm nghiên cứu Đức vừa xem xét.
Các thiên thạch này được chia làm 6 loại. Một số nhóm dễ vỡ và chủ yếu bao gồm vật liệu dạng hạt mịn dễ bị vỡ vụn. Những nhóm khác cứng hơn và chứa các tạp chất có thể nhìn thấy được nằm bên trong vật liệu mịn.
Các mô phỏng cho thấy điều này chính là do các thiên thạch được hình thành theo nhiều thế hệ khác nhau, bởi một "nhà máy" liên tục thay đổi tỉ lệ nguyên liệu sản xuất theo thời gian.
Do Sao Mộc giữ lại các hạt lớn, cứng hiệu quả hơn bụi mịn, đồng thời quá trình nhào nặn thiên thể liên tục tiêu thụ vật chất, các dòng thiên thạch và vi hành tinh ra đời ở mỗi mốc thời gian sẽ mang những đặc tính cấu trúc hoàn toàn khác biệt.
Sự đan xen giữa các thế hệ vật chất từ rỗng xốp, dễ vỡ cho đến những khối đá rắn chắc chứa hạt bao thể chính là chiếc chìa khóa giúp chúng hợp thành những thiên thể vĩ đại hơn trong hệ Mặt Trời, vốn cần nguyên liệu đầu vào đa dạng.
Phát hiện nơi Mỹ thả rông 400.000 con gà nhưng kỳ lạ không ai ăn, vì sao?Tiêu điểm - 11 giờ trước
Hòn đảo Kauai thuộc bang Hawaii từ lâu đã nổi tiếng với một hiện tượng sinh thái độc nhất vô nhị. Đó là số lượng loài gà hoang dã bùng nổ.
Bi kịch thần đồng 10 tuổi đỗ đại học, 16 tuổi học Tiến sĩ nhưng trưởng thành thất nghiệp, sống nhờ tiền chu cấp của bố mẹTiêu điểm - 19 giờ trước
GĐXH - Từng được tung hô là thần đồng vang danh khắp nước khi bước chân vào giảng đường đại học năm 10 tuổi và học tiến sĩ năm 16 tuổi, nhưng ở thời điểm hiện tại, Trương Tín Dương lại khiến dư luận ngỡ ngàng khi chọn lối sống "không làm gì".
"Hồ tử thần” Mỹ có sinh vật không tồn tại ở bất cứ đâu khácTiêu điểm - 1 ngày trước
Sinh vật vừa được tìm thấy ở hồ Great Salt - Mỹ là một ẩn số lớn về tiến hóa.
Một loại hành tinh mới đã xuất hiệnTiêu điểm - 1 ngày trước
Hình ảnh mới từ 2 kính viễn vọng đã xác nhận cặp vật thể khổng lồ giống hành tinh mà James Webb từng chụp được không phải ảo ảnh.
Phát hiện một quốc gia nghèo sở hữu điều hòa 0 đồng, được chế từ vỏ chai nhựa giúp hàng triệu người thoát khỏi cái nóng như thiêuTiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Chiếc điều hòa nhiệt độ thân thiện với môi trường của người dân nghèo tại Bangladesh làm từ bìa carton và vỏ chai nhựa, hoàn toàn không sử dụng điện giúp chống chọi lại cái nóng đổ lửa.
Phát hiện ngôi mộ 78.000 năm, cổ nhất "quê hương loài người"Tiêu điểm - 1 ngày trước
Một bước bước ngoặt lớn trong lịch sử loài người đã được thể hiện qua ngôi mộ đặc biệt trong hang Panga ya Saidi ở Kenya.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ còn khoảng 800 cá thểTiêu điểm - 2 ngày trước
Sự suy giảm môi trường sống, phân mảnh rừng và săn bắt trái phép đã khiến số lượng loài này giảm mạnh trong những thập kỷ gần đây.
Phát minh mới từ Trung Đông làm mát không cần điện lưới: Hệ thống tự tạo hơi lạnh bất chấp nắng nóngTiêu điểm - 3 ngày trước
Giải pháp mới được kỳ vọng có thể thay đổi cách con người chống chọi nắng nóng tại những nơi thiếu điện và khí hậu khắc nghiệt.
NASA phát hiện hành tinh có sự khác biệt giữa sáng - tối chưa từng thấyTiêu điểm - 3 ngày trước
Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hành tinh khí khổng lồ ngoài Hệ Mặt Trời sở hữu chu kỳ thời tiết đặc biệt chưa từng được quan sát rõ ràng trước đây.
Phát hiện mới từ 741 cấu trúc kỳ lạ trên Sao KimTiêu điểm - 4 ngày trước
Những cấu trúc hình tròn khổng lồ trên bề mặt Sao Kim có thể là chìa khóa để hiểu được phần bên trong bí ẩn gã "song sinh địa ngục" này.
Phát hiện quốc gia 1,4 tỷ người đang sở hữu 1 loại điều hòa siêu rẻ, được chế tạo từ đất nungTiêu điểm
Cái khó ló cái khôn, người Ấn Độ có những chiếc điều hòa đặc biệt của riêng mình.