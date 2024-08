Quốc bảo nhan sắc bị đánh đập chỉ vì quá đẹp bây giờ ra sao?

Trở thành biểu tượng nhan sắc của cả một quốc gia không phải là điều dễ dàng, ngoại trừ sắc vóc nổi bật, nữ diễn viên đó phải có tiếng tăm và một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, khiến thế giới nể phục. Monica Bellucci chính là ví dụ hoàn hảo nhất cho đẳng cấp này. Monica Bellucci được truyền thông thế giới dành tặng cho hàng loạt mỹ từ như "niềm kiêu hãnh của nước Ý", "báu vật của nước Ý", "nàng thơ tình", "bông hồng nước Ý", "Người tình vĩnh cửu của thế giới"...

Ở Bellucci là sự kết hợp giữa vẻ đẹp đương thời của Sandra Bullock, Naomi Watts hay Nicole Kidman với chất cổ điển của những Sophia Loren, Monica Vitti, Anna Magnani. Truyền thông khẳng định, Monica Bellucci một lần nữa định nghĩa lại từ gợi cảm.

Monica Bellucci có khuôn mặt đẹp như tượng tạc cùng thân hình nóng bỏng

Đôi mắt nữ diễn viên sâu thẳm, hút hồn khán giả

Monica Bellucci được coi là biểu tượng sắc đẹp nước Ý

Nữ diễn viên không ít lần trở thành gương mặt trang bìa của các tạp chí danh giá

Monica Bellucci sinh năm 1964 từ nhỏ đã là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô sinh gia trong một gia đình nghèo khó nên từ nhỏ Monica Bellucci đã có ý thức học hành để vươn lên thay đổi cuộc đời. Monica đã luôn là 1 học sinh xuất sắc với khả năng nói tiếng Anh, Pháp và giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha.

Khi theo học khoa Luật tại Đại học Perugia, Monica đã làm thêm công việc phục vụ bàn để giúp cha mẹ trả học phí đại học. Nhận thấy vẻ đẹp của nữ nghệ sĩ, một người bạn đã khuyên Monica Bellucci nên thử đi làm người mẫu và chính điều này đã tạo ra bước ngoặt cuộc đời của Monica Bellucci.

Với ngoại hình tuyệt mỹ, Monica Bellucci nhanh chóng lọt vào mắt xanh các nhà mốt danh tiếng, tên tuổi của cô nổi khắp thế giới. Từ đó, cô gác lại việc học Luật để tập trung vào các hoạt động nghệ thuật.

Monica Bellucci thành công với vai diễn The Apartment, các đạo diễn đánh giá nữ diễn viên không chỉ sở hữu vẻ ngoại kiều diễm mà còn diễn xuất khá tốt. Năm 2000, phim Malèna do Monica đóng vai chính đã gây sốt trên phạm vi toàn cầu, đưa tên tuổi của Monica Bellucci vươn xa ra khỏi nước Ý với tư cách một diễn viên, nữ thần trong mộng của những người yêu điện ảnh. Cho đến nay, bộ phim vẫn thu hút sự yêu mến của hàng triệu người.

Malèna là bộ phim gắn liền với tên tuổi của Monica Bellucci

Trong phim, Monica Bellucci vào vai Malèna Scordia một phụ nữ Sicily gốc, độc lập, quyết đoán, mạnh mẽ và đẹp tới siêu thực. Đàn ông trong thị trấn ngưỡng mộ khao khát cô, nhưng đàn bà thì cho rằng cô là nguồn cơn của mọi tội lỗi. Họ đổ lên đầu Malèna Scordia tội danh lăng loàn, dụ dỗ đàn ông, phá hoại hạnh phúc gia đình họ. Thậm chí, sau đó họ còn hành hung, cắt tóc, lột đồ, thóa mạ nàng để thỏa mãn sự ghen tị và bất an ẩn giấu sâu thẳm bên trong tâm hồn.

Malèna tượng trưng cho vẻ đẹp đầy tội lỗi, đầy đau thương mà phụ nữ phải chịu đựng vì chiến tranh, vì tiếng đời. Tuy nhiên, đối với cậu bé Renato, một người quan sát tỉ mỉ và khách quan, Malèna đẹp giống như một giấc mơ về người phụ nữ mà cậu muốn bảo vệ khỏi trần sự trần tục của đám đông. Nàng vốn vô tội và bị chính sự định kiến của dòng đời xô đẩy. Bộ phim đến nay vẫn cuốn hút hàng triệu khán giả, là một trong những tác phẩm kinh điển của màn ảnh thế giới.

Phân cảnh Malèna bị những người phụ nữ trong thị trấn đánh đập dã man chỉ vì họ cho rằng cô đang quyến rũ chồng của họ

Không ngủ quên trên chiến thắng, Monica Bellucci còn có liên tiếp những tác phẩm hay như Irreversible, The Matrix Reloaded/The Matrix Revolutions, The Passion of Christ (2004), The Wonders (Alice Rohrwacher, 2014)... Nữ diễn viên thể hiện sự đa dạng đầu màu sắc trong diễn xuất, cô không dựa dẫm vào thân hình nóng bỏng phồn thực để thu hút khán giả mà luôn muốn khẳng định bản thân là một diễn viên thực thụ. Hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật, Monica Bellucci để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng.

Monica Bellucci lọt vào danh sách "Những người phụ nữ đẹp nhất hành tinh" trong suốt 3 thập kỷ qua.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn là hình mẫu về một người phụ nữ tự tin, độc lập, quyến rũ, tự yêu bản thân. Monica Bellucci nói không với phẫu thuật thẩm mỹ, chấp nhận bản thân già đi theo thời gian.



Nữ diễn viên từng trải qua hai cuộc hôn nhân, trong đó lần kết hôn đầu tiên với nhiếp ảnh gia thời trang Claudio Carlos Basso chỉ kéo dài 18 tháng.

Người chồng thứ 2 của Monica là tài tử Pháp Vincent Cassel. Cả hai quen nhau trên trường quay phim L'appartement năm 1996. Sau đó 4 năm, một đám cưới lãng mạn đã được tổ chức Monaco. Monica và Vincent có với nhau hai người con là Deva (sinh năm 2004) và Léonie (sinh năm 2010).

Monica Bellucci là diễn viên Ý nổi tiếng nhất thế giới

Ngôi sao luôn đề cao vẻ đẹp tự nhiên, phóng khoáng

Chiêu Dương