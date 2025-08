Quyết định thừa kế bất công của cha khiến số phận hai anh em rẽ sang hai hướng trái ngược

Câu chuyện thừa kế của gia đình ông Ngô Quân được chia sẻ trên Toutiao.

Bố ưu ái anh trai, con út bị "ra rìa"

Ông Ngô Quân (70 tuổi, Trung Quốc) có hai con trai, trong đó người anh cả Ngô Cương được bố mẹ chiều chuộng hơn so với người em Ngô Minh.

Từ nhỏ, gia đình đã dành tình thương và sự kỳ vọng cho người anh cả, còn cậu út Ngô Minh lại bị coi là "con ngoài ý muốn", ra đời khi kinh tế gia đình đang khó khăn.

Ngô Cương học giỏi, được cha mẹ đầu tư và tự hào khoe khắp nơi. Ngược lại, Ngô Minh chỉ được mặc quần áo cũ của anh trai, học sách giáo khoa đã qua sử dụng.

Thể chất yếu, kết quả học tập không bằng anh, mối quan hệ giữa hai anh em chưa từng hòa thuận.

Sau khi Ngô Cương thi đỗ đại học danh tiếng và trở thành công chức đúng như mong muốn của cha, thì Ngô Minh lại chọn con đường đi làm thuê ngay sau cấp 3, tích góp mở cửa hàng kinh doanh.

Dù thường xuyên gửi tiền về nhà và chăm sóc khi bố mẹ ốm, anh vẫn không được công nhận.

Từ ngày bị gạch tên khỏi bản thừa kế, anh lao vào công việc, không còn muốn chứng minh điều gì với bố mẹ nữa. Anh làm việc vì bản thân, vì tương lai. Ảnh minh họa

Bị gạch tên khỏi thừa kế, quyết tâm làm lại cuộc đời

Ngày cha mẹ gọi hai anh em về để bàn chuyện chia tài sản, Ngô Minh đã chuẩn bị tâm lý sẽ nhận phần ít hơn. Nhưng thực tế còn phũ phàng hơn: toàn bộ tài sản thừa kế được trao hết cho Ngô Cương, còn anh thì "trắng tay".

"Bố không công bằng, con cũng là con cơ mà!" – Ngô Minh phẫn nộ. Thế nhưng, ông Ngô Quân cho rằng anh ít về nhà, không đóng góp như anh trai.

Hiểu rằng mình không thể thay đổi thành kiến của cha mẹ, Ngô Minh bỏ nhà ra đi, thề sẽ không quay lại.

Từ đó, anh lao vào công việc, không còn muốn chứng minh điều gì với bố mẹ nữa. Anh làm việc vì bản thân, vì tương lai.

Sau nhiều năm, Ngô Minh đã tự mua nhà, mua xe, sở hữu nguồn thu nhập ổn định từ kinh doanh.

Biết ơn vì đã không được hưởng thừa kế

Một ngày, Ngô Minh nhận được cuộc gọi từ anh trai hỏi vay tiền.

Hóa ra, sau khi nhận toàn bộ tài sản thừa kế, Ngô Cương nghỉ việc, sống hưởng thụ, chi tiêu hoang phí. Chỉ sau 6 năm, số tiền lớn biến mất, cha lại đổ bệnh, buộc anh phải tìm đến em trai nhờ giúp.

Lúc này, Ngô Minh không còn giận cha mẹ. Anh thầm biết ơn vì quyết định năm xưa đã giúp mình học cách "tự lực cánh sinh", trân trọng từng đồng kiếm được. Nếu không, có lẽ anh cũng sẽ như anh trai - tay trắng giữa đời.

Cha mẹ đối xử thiên vị khiến con cái ngày càng rời xa mình

Có không ít những bậc cha mẹ luôn dõng dạc khẳng định bản thân luôn đối xử công bằng với tất cả các con và không thiên vị bất cứ đứa con nào. Tuy nhiên trên thực tế thì lại hoàn toàn khác với điều chúng ta luôn nhận định.

Theo một khảo sát tại đại học Cornell - viện nghiên cứu tư thục nổi tiếng tại Mỹ, đã đưa ra kết quả rằng, có khoảng 70% các bà mẹ có thể dễ dàng chọn được một đứa trẻ mà họ cảm thấy thân cận và gần gũi nhất và khoảng 15% những đứa trẻ đã chia sẻ rằng chính bản thân chúng đã một lần từng cảm thấy bị phân biệt đối xử bởi chính cha mẹ của mình.

Sự thiên vị gây nghiêm trọng lớn nhất khi con cái lớn lên và tự nhận thức được, những đứa trẻ đó luôn nghĩ rằng bố mẹ không thương yêu mình, bố mẹ chỉ dành tình cảm cho em gái hoặc anh trai của mình.

Tâm lý của trẻ nhỏ rất nhạy cảm, nếu sự thiên vị kéo dài khiến mâu thuẫn giữa các anh chị em trong nhà ngày càng lớn và kéo dài cho tới khi trưởng thành. Ảnh minh họa

Việc đối xử không công bằng sẽ khiến trẻ dễ rơi những uất ức và đôi khi nguy hiểm hơn dẫn đến bệnh trầm cảm.

Tâm lý của trẻ nhỏ rất nhạy cảm, nếu sự thiên vị kéo dài khiến mâu thuẫn giữa các anh chị em trong nhà ngày càng lớn và kéo dài cho tới khi trưởng thành.

Nhiều nghiên cứu cho rằng: Nhiều đứa trẻ vị thành niên đã tự tìm đến thuốc lá, chất kích thích khi quá uất ức vì không nhận được tình yêu thương từ gia đình.

Chính sự thiên vị của bố mẹ khiến những đứa trẻ này dần dần thu vào bóng tối mà đôi khi họ cũng không nhận ra nguyên nhân là bắt nguồn ở chính họ.

Nếu cha mẹ có hành vi đối xử không công bằng với con sẽ khiến chúng khó có thể quên được, mà sẽ nhớ mãi, thậm chí nó còn ăn sâu vào tiềm thức khiến trẻ có suy nghĩ mình bất tài, vô dụng, đáng bị xem thường, từ đó dần dần thu mình lại. Khoảng cách của cha mẹ và con cái đã xa ngày càng xa nếu cha mẹ không phải là người tiến gần đến con.

Cha mẹ cần phải làm gì để không bị rơi vào tình trạng đối xử không công bằng giữa các con?

1. Không bao giờ hoặc giảm thiểu tối đa những áp đặt thứ tự chưa đúng về ưu tiên hay được quan tâm hơn như "trẻ nhỏ được ưu tiên hay trẻ lớn phải nhường". Nó sẽ khơi lên lòng đố kị giữa các con và đứa trẻ được chiều hơn cũng sẽ có thể trở nên kiêu căng hơn với đứa còn lại và dẫn tới mâu thuẫn.

2. Luôn lắng nghe tất cả các con. Khi con có những phàn nàn lẫn nhau hoặc chúng đánh nhau, trong đó chúng đề cập đến việc chỉ trích nhau và cố lôi kéo cha mẹ bênh vực một bên, ví dụ như "chị đánh con, mẹ đánh chị đi mẹ", bạn hãy cố gắng không thể hiện cảm xúc lên bất kỳ đứa nào và đưa lời trách mắng ngay, mà hãy dẫn các bé ngồi xuống và tiếp thu cảm xúc và suy nghĩ của mỗi trẻ về lý do tại sao chúng có suy nghĩ khác biệt, để các con tự giải quyết, và cho lựa chọn.

Cha mẹ chỉ nên cố gắng tập trung vào những gì mỗi đứa trẻ làm tốt, đừng dùng cái tốt của đứa này để chỉ trích hoặc so sánh với đứa kia. Ảnh minh họa

3. Nên cho một lời giải thích với con nếu bạn cần đối xử khác biệt với em hoặc với chị trong tình huống đặc biệt . Chẳng hạn như khi một đứa trẻ bị ốm, bị tổn thương hoặc có nhu cầu đặc biệt. Cha mẹ hãy giải thích với bé còn lại để tránh mọi hiểu lầm như "chị bị sốt và mệt, con giúp mẹ quạt cho chị nhé và đêm nay mẹ ngủ với chị để tiện chăm sóc chị, con ngủ với bố nhé"

4. Tránh so sánh con cái: Việc thể hiện sự so sánh như "tại sao con không giống chị, chị con ngoan hiền biết bao?" sẽ thiết lập một so sánh không công bằng. Cha mẹ chỉ nên cố gắng tập trung vào những gì mỗi đứa trẻ làm tốt, đừng dùng cái tốt của đứa này để chỉ trích hoặc so sánh với đứa kia.

5. Dành thời gian riêng cho từng trẻ: Cha mẹ hãy cố gắng dành 10 phút mỗi ngày để dành riêng cho từng đứa trẻ và khiến chúng cảm nhận được sự quan tâm đầy đủ của bạn.

6. Hãy dạy các con hợp tác cùng nhau trong vui chơi, giải quyết vấn đề, quan trọng là giải quyết xung đột xảy ra phải công bằng và lắng nghe trẻ, cho chúng nhận xét lỗi sai-đúng của bé còn lại. Chẳng hạn, hai bé có thể cùng chơi một trò chơi xếp hình, xếp gỗ... quy định luật chơi, phạt - thưởng công bằng dù ai lớn ai nhỏ.