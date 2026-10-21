Rẻ hơn Hyundai Grand i10, MPV 7 chỗ Toyota giá 290 triệu đồng động cơ mild-hybrid tiết kiệm nhiên liệu, trang bị thực dụng khách Việt nhìn là mê

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Hyundai Stargazer giảm sốc tới 117 triệu đồng, MPV 7 chỗ rẻ hơn Kia Morning GĐXH - Hyundai Stargazer đang được ưu đãi lớn, trở thành một trong những mẫu MPV 7 chỗ có giá dễ tiếp cận nhất thị trường.

MPV 7 chỗ Toyota động cơ mild-hybrid tiết kiệm nhiên liệu, trang bị thực dụng

Toyota Rumion E MT là mẫu MPV 7 chỗ phù hợp với nhóm khách hàng gia đình chưa giàu. Ảnh: Tổng hợp

Theo Toyota vừa bổ sung phiên bản tiêu chuẩn Rumion E MT vào danh mục xe đa dụng (MPV) tại Ấn Độ.

Theo Tạp chí Người quan sát, Toyota Rumion E MT thực chất được phát triển từ Suzuki Ertiga, theo chiến lược đổi thương hiệu (rebadge) nhằm mở rộng tệp khách hàng tại thị trường Ấn Độ.

Để đưa giá bán xuống dưới 300 triệu đồng, Toyota đã cắt giảm một số trang bị ngoại thất và nội thất, ưu tiên tính thay vì các tiện nghi cao cấp.

Ở ngoại thất, tay nắm cửa và gương chiếu hậu được hoàn thiện bằng nhựa đen thay vì sơn đồng màu thân xe. Đèn báo rẽ cũng được bố trí xuống khu vực chắn bùn trước.

Dù thuộc phiên bản tiêu chuẩn, Rumion E MT vẫn giữ lại một số chi tiết đáng chú ý như lưới tản nhiệt mạ chrome, đèn pha halogen dạng thấu kính và cụm đèn hậu LED.

Nội thất được hãng cắt bớt các tính năng hiện đại để đưa giá về giá quy đổi dưới 300 triệu đồng. Ảnh: Tổng hợp

Khoang cabin sử dụng phối màu beige - đen cùng thiết kế theo hướng đơn giản. Tuy nhiên, xe không có màn hình giải trí trung tâm cảm ứng và các phím điều khiển âm thanh tích hợp trên vô-lăng.

Ở hàng ghế sau, Toyota cũng lược bỏ cửa gió điều hòa riêng và túi đựng đồ phía sau lưng ghế nhằm giảm chi phí sản xuất.

Về vận hành, Toyota Rumion E MT sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 139 Nm.

Động cơ được tích hợp công nghệ mild-hybrid Neo Drive, kết hợp máy phát điện thông minh và hệ thống tự động dừng, khởi động động cơ. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt khoảng 4,87 lít/100 km theo tiêu chuẩn ARAI.

Phiên bản này sử dụng hộp số sàn 5 cấp, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên chi phí vận hành. Tuy nhiên, xe chưa có tùy chọn sử dụng khí CNG như một số biến thể cao hơn trong dòng Rumion.

Giá MPV 7 chỗ Toyota Rumion E MT

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, MPV 7 chỗ Toyota Rumion E MT vào danh mục xe đa dụng (MPV) tại Ấn Độ, với giá khởi điểm 9,56 lakh rupee, tương đương khoảng 290 triệu đồng. Mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng phổ thông với cấu hình 7 chỗ và các trang bị được tinh giản để tối ưu chi phí.

Phân khúc MPV tại Việt Nam hiện có sự góp mặt của nhiều mẫu xe như Toyota Veloz Cross, BYD M6 và MG G50. Tuy nhiên, mức giá khoảng 290 triệu đồng tại Ấn Độ chưa đủ để khẳng định Rumion E MT có thể đạt mức giá tương tự nếu được nhập khẩu hoặc phân phối tại Việt Nam.

Với ngân sách khoảng 300 triệu đồng, khách hàng trong nước hiện có thể tìm mua các mẫu MPV đã qua sử dụng như Toyota Innova đời 2005–2010. Đây là dòng xe được nhiều người dùng lựa chọn nhờ không gian rộng rãi, độ bền và chi phí bảo dưỡng tương đối hợp lý.

Ngoài ra, Mitsubishi Zinger và Suzuki Ertiga đời cũ cũng là những phương án đáng cân nhắc trong tầm giá này. Dù vậy, nguồn cung xe đã qua sử dụng có thể hạn chế tùy từng mẫu xe, trong khi phần lớn phương tiện thuộc nhóm này đã có tuổi đời trên 10 năm.

Đổi lại, nếu lựa chọn được xe có tình trạng kỹ thuật tốt, người mua vẫn có thể đáp ứng nhu cầu gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ cơ bản với mức đầu tư ban đầu tương đối thấp.

Hiện chưa có thông tin chính thức về việc Toyota Rumion E MT được phân phối tại Việt Nam. Nếu xuất hiện trên thị trường, mẫu MPV này có thể bổ sung lựa chọn xe 7 chỗ giá thấp, dù khả năng cạnh tranh sẽ phụ thuộc vào giá bán thực tế và trang bị khi về nước.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer





Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.