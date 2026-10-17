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Ô tô Honda thông báo giảm giá sốc loạt xe ăn khách

Người tiêu dùng mua mẫu xe đa dụng Honda BR-V trong tháng 10 hưởng cùng lúc 3 hình thức ưu đãi . Ảnh: HVN



Honda Việt Nam áp dụng đợt ưu đãi kép bao gồm giảm giá và lãi suất trả góp dành cho các mẫu xe ô tô BR-V và HR-V bán ra thị trường tháng 10/2026.

Cụ thể, người tiêu dùng mua mẫu xe MPV đô thị Honda BR-V thời gian này sẽ nhận khoản hỗ trợ 100% mức thu lệ phí trước bạ, quy đổi thành giảm giá 62,9 triệu đồng và 70,5 triệu đồng lần lượt cho hai phiên bản G và L.

Bên cạnh giảm giá, khách hàng mua xe BR-V theo hình thức trả góp cũng sẽ được ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu tiên thông qua ngân hàng đối tác của Honda Việt Nam là VPBank. Riêng phiên bản BR-V L, khách mua xe sẽ nhận thêm gói quà tặng 1 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda.

Đối với mẫu xe Honda HR-V, liên doanh Nhật Bản áp dụng hình thức tặng thẳng 50 triệu đồng tiền mặt cho khách hàng mua 2 phiên bản thuần động cơ đốt trong G và L, kèm thêm gói quà tặng 1 năm bảo hiểm. Phiên bản HR-V G sẽ hưởng thêm ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu nếu người tiêu dùng mua trả góp.

Đối với phiên bản HR-V e:HEV RS trang bị hệ truyền động hybrid, Honda Việt Nam áp dụng hình thức giảm giá thông qua hỗ trợ 50% mức thu lệ phí trước bạ, quy đổi thành 42,15 triệu đồng.

Bảng ô tô Honda giảm giá

TT Mẫu xe Giá trị khuyến mại Ưu đãi lãi suất (dành riêng cho khách hàng vay vốn qua VP Bank) Điều kiện áp dụng Chương trình Giá trị khuyến mại tương đương (triệu đồng) Chương trình Giá trị ưu đãi tương đương (triệu đồng) (**) 1 BR-V L Tặng 100% lệ phí trước bạ (*) & 01 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda 84 Lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên 59 Khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 01 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2026. 2 BR-V G Tặng 100% lệ phí trước bạ (*) 63 Lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên 49 3 HR-V e:HEV RS Tặng 50% lệ phí trước bạ (*) 42 4 HR-V L Tặng 50,000,000 VND & 01 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda 59 5 HR-V G Tặng 50,000,000 VND & 01 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda 58 Lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên 52

Đánh giá ô tô Honda

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, có thể thấy, việc đồng loạt triển khai ưu đãi trên nhiều dòng xe cho thấy Honda đang chủ động kích cầu trong giai đoạn đầu năm. Khi người dùng ngày càng cân nhắc kỹ về tổng chi phí sở hữu, đặc biệt là chi phí lăn bánh, các chương trình hỗ trợ trực tiếp như lệ phí trước bạ sẽ phát huy tác dụng rõ rệt.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt ở nhiều phân khúc, từ sedan hạng B đến SUV và MPV, việc duy trì ưu đãi ổn định giúp Honda giữ được sức hút sản phẩm. Với mức giảm thực tế lên tới hàng chục triệu đồng, HR-V và BR-V tiếp tục là những lựa chọn đáng cân nhắc trong tháng 10/2026 đối với nhóm khách hàng ưu tiên tính thực dụng và chi phí hợp lý.