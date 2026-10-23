Rủ bạn gái 15 tuổi vào nhà nghỉ quan hệ, nam thanh niên bị bắt tạm giam

Ngày 21/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với L.Th.T (trú tại thôn Song Mai, xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên) về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Trước đó, ngày 26/8/2026, cơ quan CSĐT tiếp nhận đơn tố cáo của công dân về việc con gái mình chưa đủ 16 tuổi bị nam thanh niên thực hiện hành vi quan hệ tình dục tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Lương Bằng (tỉnh Hưng Yên).

Ngay khi tiếp nhận nguồn tin, cơ quan công an nhanh chóng tiến hành xác minh, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, trưng cầu giám định.

Nam thanh niên L.Th.T bị cơ quan CSĐT khởi tố bắt tạm giam về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 2 tháng trước khi xảy ra vụ việc, L.Th.T (SN 2008) và cháu N.K.A (SN 2011) có quan hệ tình cảm. Trong thời gian quen biết, hai người thường xuyên liên lạc, gặp gỡ và đi chơi cùng nhau.

Rạng sáng ngày 25/8, T liên lạc, rủ cháu A đi chơi và vào một nhà nghỉ trên địa bàn xã Lương Bằng (tỉnh Hưng Yên). Sau đó, T đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu N.K.A.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục con em. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, các mối quan hệ bạn bè, tình cảm và hoạt động trên mạng xã hội của trẻ. Chủ động trang bị cho con em kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản, kỹ năng nhận diện nguy cơ bị xâm hại tình dục và cách xử lý khi gặp tình huống không an toàn. Đối với thanh thiếu niên, cần nâng cao nhận thức pháp luật, hiểu rõ giới hạn và trách nhiệm pháp lý trong các mối quan hệ tình cảm. Không thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi xâm hại tình dục trẻ em, người dân cần kịp thời thông báo, tố giác đến cơ quan Công an nơi gần nhất; hoặc liên hệ Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111…

Khởi tố đối tượng giao cấu với bạn gái 14 tuổi quen qua mạng Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 4/2026, N.H D. qua Facebook quen biết, rồi phát sinh tình cảm với em T. (14 tuổi). Ngày 1/5, D. đã dụ dỗ và đưa em T. vào nhà nghỉ ở xã Năm Căn thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân



