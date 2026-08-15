Khởi tố đối tượng giao cấu với bạn gái 14 tuổi quen qua mạng

| Pháp luật

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 4/2026, N.H D. qua Facebook quen biết, rồi phát sinh tình cảm với em T. (14 tuổi). Ngày 1/5, D. đã dụ dỗ và đưa em T. vào nhà nghỉ ở xã Năm Căn thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.H.D. (24 tuổi, ngụ xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Quyết định khởi tố bị can cũng được Viện KSND khu vực 5 - tỉnh Cà Mau phê chuẩn.

Cơ quan điều tra thi hành quyết định khởi tố bị can đối với N.H.D. Ảnh: CACM.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 4/2026, D. qua Facebook quen biết, rồi phát sinh tình cảm với em T. (14 tuổi). Ngày 1/5, D. đã dụ dỗ và đưa em T. vào nhà nghỉ ở xã Năm Căn thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Người nhà em T. sau đó phát hiện em có những biểu hiện bất thường nên tra hỏi. Khi nghe kể lại vụ việc, gia đình đã trình báo với công an địa phương.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT đã tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai của những người có liên quan và trưng cầu giám định.

Tại cơ quan điều tra, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, N.H.D. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Tân Lộc
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.