Sao nam Cõng anh mà chạy bị điều tra

Suốt những ngày qua, bê bối lạm quyền của Byeon Woo Seok tại sân bay Incheon là một trong những sự việc gây xôn xao dư luận Hàn Quốc. Vụ việc nghiêm trọng đến mức trở thành vấn đề thảo luận, bị lên án trong cuộc họp của Ủy ban Cơ sở hạ tầng đất đai và Giao thông thuộc Quốc hội Hàn Quốc.



Đến ngày 25/7, tờ Wikitree đưa tin Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc cho biết đã tiếp nhận khiếu nại và sẽ mở cuộc điều tra về vụ việc nam diễn viên Byeon Woo Seok lạm quyền ở sân bay. Trong thông báo gửi người khiếu nại, cơ quan này cho biết quá trình điều tra và đưa ra kết luận xoay quanh hành vi bảo vệ nghiêm ngặt quá mức, được đánh giá là xâm phạm và ảnh hưởng đến quyền lợi công dân ở nơi công cộng của phía Byeon Woo Seok sẽ mất khoảng 3 tháng.

Vụ việc Byeon Woo Seok lạm quyền sẽ bị Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc điều tra

Trước đó, 1 người dùng trực tuyến đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc về bê bối của Byeon Woo Seok tại sân bay Incheon. Trong đơn khiếu nại, người tố cáo cho biết: "Byeon Woo Seok đang vướng tranh cãi vì các biện pháp an ninh quá mức, bao gồm kiểm soát cổng trong 10 phút, kiểm tra vé và chiếu đèn pin vào những hành khách bình thường chỉ vô tình nhìn về nam diễn viên. Tôi đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Nhân quyền Quốc gia thông qua nền tảng kiến nghị quốc gia. Những hành động kể trên là vi phạm nhân quyền".

Tranh cãi Byeon Woo Seok lạm quyền bắt nguồn từ 1 lần sang nước ngoài thực hiện lịch trình của anh. Tại sân bay Incheon, đội vệ sĩ của Byeon Woo Seok đã tự ý chặn cổng sân bay khoảng 10 phút, kiểm tra vé máy bay và hộ chiếu của hành khách rồi dùng đèn pin chiếu về phía những người xung quanh nhằm ngăn chặn tình trạng quay, chụp. Đoạn video ghi lại hành vi đề phòng thái quá của đội vệ sĩ Byeon Woo Seok sau khi đăng tải lên mạng gây phẫn nộ trong dư luận. Công chúng bức xúc trước hành vi lộng hành, gây ảnh hưởng đến người xung quanh của công ty an ninh bảo vệ ngôi sao Cõng anh mà chạy . Tuy nhiên, có không ít khán giả hướng "tầm ngắm" tới Byeon Woo Seok và chỉ trích nam diễn viên mắc bệnh ngôi sao nên mới yêu cầu đội ngũ an ninh làm việc nghiêm ngặt như vậy.

Video ghi lại cảnh vệ sĩ Byeon Woo Seok của biện pháp kiểm soát an ninh quá mức tại sân bay Incheon

Theo đó, vệ sĩ của Byeon Woo Seok đã tự ý chặn cổng, kiểm tra hộ chiếu, vé máy bay của hành khách và dùng đèn flash chiếu vào những người xung quanh

Sau đó, người đứng đầu công ty an ninh và công ty quản lý Byeon Woo Seok đều đưa ra lời xin lỗi vì gây ra sự khó chịu cho công chúng. Tuy nhiên, động thái này vẫn không thể dập tắt làn sóng phẫn nộ từ dư luận. Tuy sự việc lần này chưa có kết luận là do phía Byeon Woo Seok yêu cầu hay công ty an ninh tự ý hành động thái quá nhưng nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng mới chớm nở của ngôi sao sinh năm 1990. Theo tờ Skyedaily, sau khi bê bối lạm quyền nổ ra, 1 số thương hiệu đã loại Byeon Woo Seok khỏi danh sách ứng cử viên cuối cùng hoặc tạm thời hoãn hợp tác với anh .

Nhiều nhãn hàng quay lưng với Byeon Woo Seok sau khi nam diễn viên vướng bê bối ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh

Nguồn: Wikitree