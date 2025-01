Sao nữ hạng A khổ sở vì bê bối chồng mua dâm trẻ vị thành niên, đáp trả netizen bằng 1 câu

Sáng 5/1, tờ Allkpop đưa tin nữ ca sĩ hạng A xứ Hàn - Lyn vừa xuất hiện trên 1 kênh YouTube nổi tiếng và có nhiều chia sẻ gây xôn xao về bê bối mua dâm trẻ vị thành niên liên quan tới chồng cô - Lee Soo (nhóm nhạc MC the Max).

Lyn cho biết cuộc sống của cô bỗng trở nên xáo trộn ngay sau khi scandal của ông xã bị “đào xới” lên hồi năm 2014. Hình ảnh của nữ nghệ sĩ trở nên sa sút trong mắt công chúng. Chưa dừng lại ở đó, cô còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và áp lực khi lúc nào cũng bị netizen săm soi: “Hình ảnh của tôi không còn đẹp đẽ trong mắt mọi người. Tôi chỉ làm những gì mình cảm thấy nên làm, nhưng công chúng cứ nghĩ tôi đang giả tạo. Lúc đầu, tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng. Việc liên tục đọc được những điều không tốt đẹp về mình khiến tôi thầm nghĩ: ‘Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?’. Tôi bị hiểu lầm rằng đang cố giả vờ vui vẻ. Tôi không biết dựa vào đâu mà họ nói như vậy? Nhưng họ cứ gọi tôi là kẻ giả tạo”.

Lyn cho biết cô bị nhiều khán giả quay lưng vì bê bối liên quan tới ông xã Lee Soo

Theo lời Lyn, cô bỗng trở thành mục tiêu công kích của nhiều netizen vì scandal liên quan tới ông xã: “Thật mệt mỏi vì hành động của tôi kiểu gì cũng sẽ bị người ta cố tình hiểu sai, bóp méo. Mỗi khi tôi đăng 1 bài viết hay hình ảnh lên trang cá nhân, ngay sau đó sẽ xuất hiện các bài viết diễn giải động thái của tôi sang hướng tiêu cực”.

Nữ ca sĩ còn gây chú ý với động thái đáp trả netizen: “Mặc dù có nhiều người khuyên tôi nên tránh xa mạng xã hội nhưng tôi phản đối. Tôi muốn nhắn nhủ 1 câu rằng: ‘Tại sao tôi phải khóa tài khoản để chiều lòng người khác? Vẫn còn người hâm mộ muốn cập nhật tình hình của tôi cơ mà’. Tôi đã trở thành mục tiêu công kích từ lâu”.

Lyn cho biết thêm, các thành viên trong gia đình cô cũng bị tấn công dữ dội vì bê bối mua dâm của Lee Soo: “Chồng tôi đã phạm phải sai lầm, và tôi không hề phủ nhận điều đó. Nhưng netizen đã phát tán những tin đồn sai lệch, còn công kích các thành viên trong gia đình tôi 1 cách cực đoan. Thậm chí, họ còn lăng mạ cha mẹ tôi và để lại nhiều bình luận về 1 đứa trẻ không tồn tại (ám chỉ tới tin đồn chồng Lyn làm trẻ vị thành niên có bầu). Những chuyện như thế này cần phải có sự can thiệp của pháp luật”.

Lyn và các thành viên trong gia đình khổ sở vì scandal chấn động của Lee Soo

Cũng trong talk show phát sóng trên YouTube mới đây, Lyn hối hận vì từng nói đỡ cho ông xã hồi năm 2019: “Ông xã cảm thấy có lỗi sau khi chứng kiến tôi phải gánh chịu hậu quả vì bê bối mua dâm. Điều đó cũng khiến tôi cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này. Lúc đó tôi lên tiếng vì muốn nói điều mình cho là đúng. Nhưng sau khi suy ngẫm lại, tôi nhận ra rằng động thái hồi đó chẳng giúp ích gì cho vợ chồng mình”.

Còn nhớ hồi năm 2019, Lyn lần đầu lên tiếng về bê bối mua dâm trẻ vị thành niên liên quan tới chồng ca sĩ: “Đúng, vụ bê bối mua dâm đó là sự thật nhưng có nhiều thông tin sai lệch. Tôi không muốn đọc bình luận của các bạn đâu nhưng bản thân tôi sẽ cảm thấy buồn lắm khi không trả lời các bạn. Các bạn không mệt khi bình luận về chuyện hôn nhân của người khác hay sao? Ở thời điểm đó, tôi thật sự ghét công việc của mình. Xin lỗi nhưng tôi đang sống hạnh phúc lắm!”.

Lyn từng gây xôn xao với động thái đăng đàn nói đỡ cho chồng hồi năm 2019

Lee Soo từng bị truy tố vì mua dâm trẻ vị thành niên hồi năm 2009. Tới năm 2014, vụ việc bị “đào xới” lên ngay sau khi Lyn tuyên bố kết hôn với nam ca sĩ họ Lee.

Lyn sinh năm 1981, có tên thật là Lee Se Jin. Cô chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 19 tuổi và sớm trở nên nổi tiếng khắp Hàn Quốc nhờ ca khúc Have You Ever Been Hurt By Love? phát hành hồi năm 2002. Lyn được công chúng châu Á biết đến rộng rãi sau khi thể hiện thành công loạt ca khúc nhạc phim trong các bộ phim đình đám như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Hậu Duệ Mặt Trời...

Tên tuổi nữ nghệ sĩ gắn liền với nhiều bản OST trong các bộ phim đình đám của làn sóng Hallyu