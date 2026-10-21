Siêu bão Champi mạnh nhất thế giới năm 2026 đang tiến về khu vực nào?

Siêu bão Champi mạnh nhất thế giới năm 2026

Ảnh: The Weather Network





Thông tin trên Tạp chí điện tử Vietnamdaily, cách đây vài phút, CNN đăng tải đoạn clip cho thấy mây vệ tinh chuyển động dữ dội của siêu bão Champi và nhận định Champi là siêu bão mạnh nhất trên thế giới năm 2026 tính cho đến nay.

Trên ảnh radar, cơn bão cũng có cấu trúc rất mạnh khi đi qua Guam vào sáng sớm Chủ nhật theo giờ địa phương.

The Weather Network ngày 21/10 thông tin, xét về tốc độ gió, siêu bão Champi là cơn bão mạnh nhất trên Trái Đất trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại, vươn lên vị trí hàng đầu với tốc độ gió đỉnh điểm đạt 296 km/h — tương đương với một cơn bão Cấp 5 (theo thang bão Saffir-Simpson).

Bão Polo trước đó đã nắm giữ danh hiệu xoáy thuận nhiệt đới mạnh nhất thế giới năm 2026 về tốc độ gió. Cơn bão này đạt đỉnh với sức gió duy trì tối đa là 285 km/h và áp suất trung tâm tối thiểu là 892 mb - con số này vẫn thấp hơn so với Champi (895 mb) - khiến Polo mạnh hơn Champi ở khía cạnh áp suất.

Hệ thống thời tiết thuận lợi ở Tây Thái Bình Dương này đã biến thành một "máy phát điện" khổng lồ với sức gió mạnh nhất đạt 296 km/h, tương đương bão cấp 5.

Nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực Tây Thái Bình Dương này đang duy trì quanh mức 30°C, ấm hơn một chút so với bình thường vào thời điểm này trong năm.

Môi trường xung quanh cơn bão có độ ẩm cao, gió lặng, sức gió yếu và đủ lực nâng ở tầng trên để đẩy không khí ra khỏi cơn bão. Đây là những điều kiện thuận lợi để bão tăng tốc sức mạnh.

Siêu bão Champi đang tiến vào khu vực nào?

Siêu bão Champi với kích thước khổng lồ sẽ tiếp tục di chuyển về hướng Tây hướng tới Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) trước khi chuyển hướng sang phía Tây Bắc vào cuối tuần này.

Do di chuyển vào môi trường bất lợi hơn, bão Champi được dự báo sẽ chỉ suy yếu xuống Cấp 4 hoặc 3 vào thứ Năm và thứ Sáu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, theo phân tích trường dòng dẫn quy mô lớn ở các mực 500-700 hPa, CHAMPI hiện nằm ở phía Tây Nam của áp cao cận nhiệt đới. Bão đang hoạt động trên vùng biển có nhiệt độ mặt nước khoảng 29–30°C, là điều kiện thuận lợi để duy trì cường độ mạnh. Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão vẫn có khả năng duy trì cường độ cấp 17, giật trên cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20–25 km/giờ.

Từ ngày 22/10, Champi có xu hướng chuyển dần sang hướng Tây Bắc. Khi di chuyển về phía Bắc và đi vào khu vực có nhiệt độ mặt nước biển thấp hơn, cường độ bão được dự báo suy yếu dần.

So với các phiên dự báo 2 ngày qua, dự báo mới nhất của nhiều cơ quan khí tượng quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ,…đã có xu hướng thống nhất hơn về kịch bản đường đi của Champi, theo đó bão ít khả năng đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan (Trung Quốc).

Đến khoảng ngày 24/10, khi di chuyển đến vùng biển phía Đông Đài Loan (Trung Quốc), cường độ siêu bão Champi được dự báo giảm xuống khoảng cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão có khả năng chuyển hướng Đông Bắc, di chuyển về phía khu vực Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đến ngày 25/10, khi tiến về khu vực phía Nam Nhật Bản và Hàn Quốc, bão Champi tiếp tục suy yếu, với cường độ dự báo khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Cơ quan khí tượng nhận định, siêu bão Champi sẽ không di chuyển vào Biển Đông, tuy nhiên với cường độ mạnh cấp 16-17, bán kính ảnh hưởng rộng thì hoàn lưu phía Tây của siêu bão Champi có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9 kèm sóng biển cao từ 2-4m ở khu vực Đông Bắc của vùng biển phía Bắc Biển Đông. Hiện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vẫn đang theo dõi diễn biến của siêu bão Champi.