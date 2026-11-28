Phát hiện 3 tấn tiền xu trong hang đá

Các nhà khảo cổ phát hiện khoảng 3 tấn tiền xu trong mộ cổ.





Thông tin trên Tạp chí Người quan sát, năm 1986, một người nông dân ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc trong quá trình khai thác đá không cẩn thận làm rơi chiếc búa sắt trên tay xuống một hang đá. Lúc đó, mọi người có mặt đều nghe thấy một âm thanh trong trẻo đặc biệt truyền ra từ trong hang đá, có sự khác biệt rất lớn so với âm thanh rơi xuống hang đá của chiếc búa sắt thông thường.

Thấy tình cảnh này, những người nông dân có mặt đều cảnh giác. Trước đó, một tình huống tương tự đã từng xảy ra ở gần làng, mà đằng sau âm thanh đặc biệt này thường ẩn giấu các ngôi mộ thời cổ đại.

Nghĩ đến đây, vài người nông dân vội vàng báo cáo tình hình này lên cơ quan quản lý di vật văn hóa có liên quan. Khi các chuyên gia khảo cổ đến hiện trường tiến hành khảo sát đã phát hiện ra rằng, nơi đây thực sự có dấu vết tồn tại của cổ mộ. Để bảo vệ ngôi mộ cổ, các chuyên gia quyết định phong tỏa hiện trường để tiến hành khai quật ngôi mộ này, nhằm bảo vệ một cách hiệu quả các di vật văn hóa có thể tồn tại bên trong mộ táng.

Sau một hồi nỗ lực của các chuyên gia có mặt tại hiện trường, cánh cửa mộ táng cuối cùng đã được mở ra thành công và khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, các chuyên gia khảo cổ đã vô cùng kinh ngạc.

Hé lộ nguồn gốc bất ngờ của 3 tấn tiền xu

Hóa ra, ở trong phòng mộ có một con đường bằng tiền xu đồng dài tới 10m, theo ước tính của các chuyên gia, con đường tiền xu đồng này được đúc thành từ tổng cộng 2,25 triệu đồng tiền xu. Nếu quy đổi 2,25 triệu đồng tiền xu đồng này thành Nhân dân tệ thì có giá trị lên tới gần 500.000 tệ (gần 2 tỷ đồng).

Toàn bộ con đường tiền xu đồng sử dụng số tiền xu nặng tới khoảng 3 tấn, trong một xã hội cổ đại không có sự hỗ trợ của công nghệ xây dựng hiện đại, muốn xây dựng nên một con đường tiền xu đồng với quy mô như vậy rõ ràng là không hề dễ dàng.

Đối với những người nông dân khai thác đá và các chuyên gia khảo cổ tại hiện trường mà nói, họ đều không ngờ rằng hoạt động khảo cổ lần này lại có một phát hiện to lớn đến như vậy. So với các ngôi mộ khác, con đường tiền xu đồng dài 10m trong ngôi mộ này cực kỳ hiếm thấy, bất luận là từ góc độ tay nghề gia công hay vật liệu xây dựng, đều thể hiện quy cách cao nhất của xã hội cổ đại.

Để tìm kiếm thân phận của chủ nhân ngôi mộ, các chuyên gia đã tiến hành thu dọn các đồ tùy táng còn lại trong mộ, kết hợp với các tư liệu lịch sử có liên quan, mọi người phát hiện ra chủ nhân ngôi mộ này chính là Lương Cung Vương, cháu của Hán Cảnh Đế (vị Hoàng đế thứ 6 của nhà Hán, ông trị vì từ năm 157 TCN đến năm 141 TCN).

Sau khi tìm hiểu về bối cảnh phát triển lịch sử của xã hội nhà Hán có thể biết, để củng cố sự tập quyền của trung ương, Hán Cảnh Đế từng thúc đẩy chính sách tước giảm thái ấp nhằm làm suy yếu thế lực của các phiên vương, tránh cho sự thống trị của bản thân bị đe dọa.

Mặc dù ngôi mộ của Lương Cung Vương có con đường tiền xu đồng dài tới 10m nhìn có vẻ vô cùng hiển hách nhưng nếu đem ngôi mộ của ông so sánh với các phiên vương nhà Hán trước đó sẽ phát hiện ra rằng, diện tích ngôi mộ của Lương Cung Vương không lớn lắm, từ đó có thể suy đoán rằng, sau khi chính sách tước giảm thái ấp xuất hiện, thực lực của các phiên vương đều chịu sự suy yếu tương ứng.

Theo Thương hiệu và Công luận, trong quá trình tiến hành thu dọn sâu hơn đối với ngôi mộ của Lương Cung Vương, các chuyên gia liên quan phát hiện ra rằng, ngoài con đường tiền xu đồng dài 10m, trong mộ của Lương Cung Vương còn có sự tồn tại của một di vật văn hóa cấp bảo vật quốc gia, đó chính là bức Si Shen Yun Qi Tu.

Bức Si Shen Yun Qi Tu có diện tích khoảng 16,8m2 là bức bích họa mộ táng được phát hiện có niên đại sớm nhất và có cấp bậc cao nhất ở nước ta hiện nay. So với bức bích họa Dunhuang nổi tiếng thì giá trị nghệ thuật của Si Shen Yun Qi Tu cao hơn, nó là tư liệu quan trọng cho việc nghiên cứu lịch sử thời kỳ Tây Hán của Trung Quốc.

Trong Si Shen Yun Qi Tu, các thần thú như Rồng, Hổ trắng, Chu tước được khắc họa một cách sinh động, với tư cách là một tác phẩm hội họa cấp sử thi mang tư tưởng thần tiên của Trung Quốc vào những năm đầu thời Tây Hán, bức bích họa này bất luận là từ phương diện thủ pháp hội họa hay nội dung biểu đạt, đều có thể gọi là tác phẩm đỉnh cao của xã hội Tây Hán.

Nhờ vào sự hỗ trợ của các công nghệ bức Si Shen Yun Qi Tu đã được cắt rời theo nguyên dạng và di dời đến Viện Bảo tàng tỉnh Hồ Nam. Cho đến ngày nay, đây vẫn là một trong những "bảo vật trấn viện" của Viện Bảo tàng tỉnh Hồ Nam, từ đó có thể cảm nhận được giá trị trân quý của bức bích họa này.