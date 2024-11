Sơn Tùng M-TP hẹn hò ở quán trà đá, công an yêu cầu đóng cửa vì gây mất trật tự

Trước đó, trong show diễn ở Hà Nội tối 24/11, Sơn Tùng M-TP nói với khán giả: "Hà Nội mùa này đẹp quá, thời tiết này mà làm một ly trà đá ngồi vỉa hè thì sao nhỉ? Ngày mai ai có thể ra uống trà đá vỉa hè với Sơn Tùng M-TP nào?". Hơn 10.000 khán giả có mặt tại show diễn nghĩ Sơn Tùng chỉ giao lưu lấy vui. Ai dè anh làm thật.

Mới đây, Sơn Tùng M-TP đăng loạt ảnh ngồi trà đá vỉa hè đã gây sốt với người hâm mộ. Anh viết: "Đã bảo hẹn anh em hôm mê ở chỗ cũ rồi, cứ đinh ninh anh em hôm mê ra nên đã gọi hai ly trà đá chờ sẵn… Ai dè anh em hôm mê cho mình hôn mê luôn, leo cây luôn. Đi về".

Loạt ảnh Sơn Tùng M-TP ngồi trà đá vỉa hè đã gây sốt với người hâm mộ.

Bức ảnh và dòng trạng thái đến nay đã nhận về 663 nghìn lượt thích và hơn 45 nghìn bình luận trên trang facebook, chưa kể các nền tảng khác của nam ca sĩ.

"Sơn Tùng M-TP đi uống trà đá hot hơn cả lúc ra MV mới"; "Quán này ở đâu em đến mua 2 cốc trà đá kia 30 triệu đồng"; "Cần địa chỉ quán để ra ngồi đúng cái ghế đó"; "Quán trà đá kiểu: thần tài đến, thần tài đến!".

Ai ngờ, chỉ sau vài giờ, quán trà này đã phải đóng cửa chính vì… thần tài!

Dù không nói cụ thể địa điểm ngồi trà đá nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra địa điểm mà Sơn Tùng đã ngồi. Quán nằm ở trước cửa chùa Chân Tiên, số 151 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngày 27/11 quán trà đá này đã phải đóng cửa tạm thời vì nguy cơ gây mất an ninh trật tự (ảnh Dân trí).

Nhiều người hâm mộ nhanh chân đến đây chụp ảnh "bắt trend". Thậm chí, chủ quán phải kê thêm ghế để khách ngồi tràn ra vỉa hè. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, nhiều bạn trẻ tìm đến thì đã không còn cảnh bán hàng. Lý do: "Ngày 27/11 lượng khách tới quá đông. Nhiều bạn trẻ tới chụp ảnh và ngồi tràn kín lối vỉa hè, không đảm bảo an toàn giao thông, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn nên chúng tôi cho tạm đóng cửa", đại diện công an phường Lê Đại Hành chia sẻ trên báo Dân trí.

Được biết, quán này trước đây dù nằm ngay mặt đường Bà Triệu nhưng lượng khách chỉ lác đác vì ngay xung quanh đó là nhiều quán cafe có view đẹp hoặc rộng rãi hơn nên rất thu hút giới trẻ và dân văn phòng. Nhưng chỉ từ bức ảnh của Sơn Tùng đã làm thay đổi xu hướng. Điều này cho thấy sức hút "khủng" của Sơn Tùng M-TP.

