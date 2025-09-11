Sự kiện ra mắt iPhone 17: Siêu phẩm iPhone Air siêu mỏng và cuộc cách mạng nhiếp ảnh di động chính thức lộ diện

Với những nâng cấp toàn diện từ hiệu năng, thiết kế cho đến khả năng nhiếp ảnh, cùng sự xuất hiện của các thiết bị đeo thông minh thế hệ mới, Apple một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong, kiến tạo nên một kỷ nguyên trải nghiệm di động mới.

AirPods Pro 3 & Apple Watch Series 11: Nâng tầm trải nghiệm cá nhân

Mở đầu sự kiện là màn ra mắt ấn tượng của AirPods Pro 3, mang đến một trải nghiệm âm thanh cá nhân chưa từng có. Nâng cấp đáng giá nhất là khả năng chống ồn chủ động (ANC) hiệu quả gấp đôi so với thế hệ trước, tạo ra một không gian tĩnh lặng tuyệt đối cho người dùng. Đột phá hơn cả là tính năng Dịch Trực Tiếp (Live Translation) được hỗ trợ bởi Apple Intelligence, phá vỡ mọi rào cản ngôn ngữ trong giao tiếp đời thực. Thiết kế mới nhỏ gọn hơn, đi kèm 5 kích cỡ eartips và khả năng kháng nước IP57, lần đầu tiên tích hợp cảm biến nhịp tim và thời lượng pin lên đến 8 giờ, biến AirPods Pro 3 trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo từ công việc đến tập luyện.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái thiết bị đeo được hoàn thiện với bộ ba Apple Watch mới. Apple Watch Series 11 trở nên bền bỉ hơn với khả năng chống trầy xước gấp 2 lần, kết nối 5G, và đặc biệt là tính năng cảnh báo tăng huyết áp đột phá cùng điểm số giấc ngủ (Sleep Score) chi tiết. Apple Watch Ultra 3 khẳng định vị thế "cỗ máy" dành cho dân chuyên nghiệp với màn hình lớn nhất từ trước đến nay và kết nối vệ tinh cứu hộ. Trong khi đó, Apple Watch SE 3 mang những tính năng cao cấp như màn hình Always-On và sạc nhanh đến với phân khúc dễ tiếp cận hơn.

iPhone 17 series: Định nghĩa lại chuẩn mực Pro

Thế hệ iPhone 17 tiêu chuẩn đã có một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc. Lần đầu tiên, màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt mà được trang bị trên phiên bản này, kết hợp với độ sáng tối đa 3000 nits và lớp phủ Ceramic Shield 2 cho khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần. Sức mạnh đến từ con chip A19 mạnh mẽ, nhưng điểm nhấn chính là hệ thống camera. Camera trước Center Stage hoàn toàn mới với cảm biến hình vuông độc đáo cho phép người dùng chụp ảnh selfie ngang chất lượng cao mà không cần xoay máy. Camera sau được nâng cấp với cảm biến góc siêu rộng 48MP Fusion, mang lại chi tiết vượt trội trong mọi khung hình.

Với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, Apple đã tái định nghĩa hoàn toàn hai từ "Hiệu năng". Thiết kế unibody nhôm nguyên khối kết hợp buồng hơi tản nhiệt giúp máy có hiệu năng duy trì tốt hơn đến 40% so với thế hệ tiền nhiệm, lý tưởng cho việc chơi game đồ họa cao và xử lý các tác vụ AI phức tạp. Đây cũng là chiếc iPhone có thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay, với Pro Max có thể phát video liên tục lên đến 39 giờ. Hệ thống camera Pro nay sở hữu cả ba ống kính đều là cảm biến 48MP Fusion, đặc biệt là camera Telephoto mới cho khả năng zoom quang học chất lượng cao lên đến 8x (200mm) – xa nhất từng có trên iPhone. Các nhà làm phim chuyên nghiệp cũng sẽ hài lòng với khả năng quay video ProRes RAW và hỗ trợ Genlock để đồng bộ hóa nhiều máy quay.

Các tùy chọn dung lượng:

• iPhone 17: 256GB, 512GB

• iPhone 17 Pro: 256GB, 512GB, 1TB

• iPhone 17 Pro Max: 256GB, 512GB, 1TB và 2TB

iPhone Air: Siêu phẩm gây bất ngờ - Mỏng nhẹ đến không tưởng

Ngôi sao thực sự của sự kiện, nhân tố gây bất ngờ lớn nhất chính là iPhone Air. Đây là một tuyệt tác thiết kế, chiếc iPhone mỏng nhất từng được tạo ra với độ dày chỉ 5.6mm, tạo cảm giác gần như "biến mất" trong lòng bàn tay. Khung máy được chế tác từ Titan cấp 5 siêu bền, kết hợp với lớp kính Ceramic Shield ở cả mặt trước và sau, tạo nên một thiết bị vừa thanh lịch vừa bền bỉ vượt trội. Dù sở hữu thân hình siêu mỏng, iPhone Air không hề hy sinh hiệu năng khi được trang bị con chip A19 Pro mạnh mẽ, hệ thống camera 48MP Fusion tiên tiến và vẫn đảm bảo thời lượng pin đáng kinh ngạc cho cả ngày dài sử dụng.

iPhone Air không chỉ là một chiếc điện thoại mới, nó kiến tạo một phân khúc hoàn toàn mới cho những ai yêu thích sự tinh tế, mỏng nhẹ nhưng vẫn đòi hỏi hiệu năng đỉnh cao. Bạn có thể lựa chọn giữa ba phiên bản bộ nhớ trong là 256GB, 512GB, 1TB.

Thông tin mở bán

Tất cả các dòng sản phẩm mới sẽ chính thức cho phép đặt hàng trước từ 19h ngày 12/09 và có mặt trên thị trường từ 8h ngày 19/09.

