Sức khỏe của bé có khối u não có tiến triển hơn

Hoàn cảnh của bé Ngọc đã được chúng tôi đăng tải trước đó trong bài viết ‘MS 930: Bé gái bị khối u não mong được sự giúp đỡ để được phẫu thuật’. Bé Ngọc có một khối u ở tuyến yên trong não. Chỉ 2 năm từ ngày phát hiện bệnh, chi phí điều trị đã khiến cho gia đình bé Ngọc rơi vào kiệt quệ. Có những thời điểm, sức khỏe của Ngọc quá yếu, mất nhận thức vì cơn đau liên tục, việc vệ sinh cá nhân cũng phải có người hỗ trợ…

Gặp lại bé Ngọc tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống khi bố mẹ cho xuống viện tái khám, thấy hình ảnh tươi tắn cùng nụ cười của Ngọc mà chúng tôi thấy ấm lòng hơn. Theo chia sẻ của gia đình bé Ngọc, sức khỏe của bé Ngọc so với trước cũng có tiến triển hơn trước. Ngọc đã trải qua nhiều lần phẫu thuật, thời gian xuống viện kiểm tra định kỳ đã được giãn ra, không phải tháng nào cũng xuống như đợt trước.

‘Lần nào từ Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang xuống Hà Nội, hai mẹ con cũng phải ở lại vài ngày để bác sĩ tiến hành thăm khám, thực hiện xét nghiệm cần thiết. Đưa con xuống khám định kỳ lần này mong là sức khỏe của con vẫn ổn định. Sau đợt phẫu thuật gần nhất, sức khỏe của con đã có tiến triển hơn’ - chị Ma Thị Chiên, mẹ của bé Ngọc nói.

Chị Chiên cũng cho biết, khi hoàn cảnh của gia đình chị được chia sẻ, kết nối với cộng đồng đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người. Cũng chính vì vậy đã góp phần nào vào việc thực hiện phẫu thuật kịp thời. Ngọc có cơ hội điều trị bệnh được tốt hơn. Thông qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình chị đã nhận được số tiền 15.685.008 đồng của bạn đọc hảo tâm. Số tiền này đã được nhà báo Nguyễn Chiến Thắng – đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) trao cho gia đình khi đưa Ngọc xuống viện tái khám.

Qua Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình chị Ngọc xin gửi lời cảm ơn đến với tất cả những tấm lòng hảo tâm đã hỗ trợ cho bé Ngọc thời gian qua.

Ngoài trường hợp của bé Ngọc, đại diện chương trình Vòng tay nhân ái cũng đã trao số tiền 14.565.000 đồng của bạn đọc hảo tâm cho gia đình MS 918. Hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Bích Loan ở thôn Hùng Mới, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang được chia sẻ trong bài viết ‘Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ’.

Ngày con chào đời, chị Ngọc thấy khối u ở chân ngày một to. Đi khám chị đã đau đớn nhận tin là u ác tính. Để giữ lại chân, gia đình đã chạy vạy vay mượn để làm phẫu thuật ghép xương. Sau ca ghép xương là giai đoạn hóa trị tiếp, chi phí tốn kém khi nhiều thuốc ngoài danh mục bảo hiểm.

Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha vừa làm mẹ, kinh tế lao đao. Với sự trợ giúp của bạn đọc hảo tâm, chị Loan đã có thêm điều kiện để chạy chữa bệnh. Nhận được tiền giúp đỡ từ mọi người, chị Loan cũng đã gửi lời cảm ơn đến sự kết nối của Báo Sức khỏe và Đời sống, hỗ trợ trực tiếp từ các tấm lòng hảo tâm.

