Tài năng nhí xứ Thanh sau 11 năm chật vật, giờ đẹp trai và nổi tiếng ra sao mà được dự đoán sẽ là Quán quân 'Anh trai say hi'?

12 tuổi Quang Anh trở thành Quán quân The Voice Kids

Quang Anh sinh năm 2001, quê Thanh Hóa, được khán giả biết đến khi tham gia The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí mùa đầu năm 2013. Khi đó, cậu bé có giọng hát cao, phong cách trình diễn tự tin đã chinh phục khán giả.

Với giọng hát nội lực, biến hóa nhiều thể loại nhạc như pop rock, dân gian đương đại, Quang Anh được xem là ngôi sao nhí. Quang Anh đoạt quán quân The Voice Kids ở tuổi 12.

Quang Anh gây chú ý tại The Voice Kids mùa đầu năm 2013.

Thời điểm đó, câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn của tài năng nhí cũng được nhiều người đồng cảm. Bố mẹ ly dị, mẹ làm nhiều nghề như lao công, rửa bát thuê, nuôi hai anh em Quang Anh. Từ nhỏ, cậu tham gia đoàn chèo của tỉnh.

Quang Anh trở thành Quán quân The Voice Kids ở tuổi 12.

Sau cuộc thi, Quang Anh được Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang định hướng học hành, thi đỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam khoa Jazz. Quang Anh cùng mẹ sinh sống tại Hà Nội, tập trung rèn luyện chuyên môn, ít chạy show.

Quang Anh cho biết từng gặp khủng hoảng vì vỡ giọng, không thể hát tròn, rõ tiếng, phải mất thời gian tìm phương pháp tập luyện để lấy lại giọng hát.

Năm 2018, ca sĩ phẫu thuật thẩm mỹ để bản thân tự tin hơn. Anh hướng đến phong cách, màu sắc nhạc Âu Mỹ và chịu ảnh hưởng bởi G-Dragon (Big Bang). Các sản phẩm của Quang Anh thuộc nhiều thể loại như R&B, funky, ballad, pop, house.

Quang Anh Nam tiến phát triển sự nghiệp năm 2021.

Đầu năm 2021, sau khi hoàn thành việc học, giọng ca gốc Thanh Hóa Nam tiến phát triển sự nghiệp. Năm 2023, Quang Anh tham gia chương trình "Rap Việt" mùa 3. Dù chỉ vào top 8 và còn gây tranh cãi "hát nhiều hơn rap", song nam ca sĩ được lợi khi cái tên Rhyder quen thuộc hơn với giới trẻ.

Ngoài khả năng ca hát và rap, Quang Anh Rhyder còn sở hữu nhiều tài lẻ khác như beatbox, nhảy, chơi trống, đọc rap, chơi đàn.

Quang Anh Rhyder tỏa sáng tại "Anh trai say hi"

"Thừa thắng xông lên", Quang Anh Rhyder hiện tham gia và gây chú ý tại chương trình "Anh trai say hi", quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ nổi tiếng làng nhạc.

Rhyder dường như đã tiến bộ và trưởng thành hơn rất nhiều trước khi bước vào chương trình này. Hurrykng từng tuyên bố "đội nào có Rhyder, đội đó thắng" ngay sau hơn nửa chặng đường của các anh trai. Pháp Kiều nói Rhyder là "đối thủ đáng gờm, khủng khiếp". Trong khi đó, Đức Phúc bày tỏ "luôn muốn về đội Rhyder cho đến cuối chương trình".

Quang Anh Rhyder trên sân khấu "Anh trai say hi".

Ca sĩ nổi bật trong show "Anh trai say hi" với khả năng hát, sáng tác, sản xuất âm nhạc. Ở mỗi tập thi, các đội anh góp mặt đều đạt thành tích cao.

Tính tới hiện tại, Rhyder là anh trai duy nhất có 5 tiết mục leo lên vị trí cao nhất của top thịnh hành, đó là: Bảnh, No Far No Star, Hào quang, I’m Thinking About You và mới nhất là Anh biết rồi. Trong đó, Anh biết rồi do Rhyder tự sáng tác, sản xuất là tiết mục ấn tượng nhất nhì vòng trình diễn solo của chung kết.

Quang Anh Rhyder được dự đoán là một trong những cái tên chắc chắn sẽ được gọi vào nhóm nhạc của "Anh trai say hi", cùng những cái tên nổi bật khác như: HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus…

Quang Anh được nhận xét có ngoại hình bắt mắt, nổi bật với khả năng hát, sáng tác, sản xuất âm nhạc.



Sau 11 năm vào showbiz, Quang Anh Rhyder được nhận xét có ngoại hình bắt mắt, "giao diện điểm 10". Tài năng nghệ thuật cũng như lãnh đạo khiến Rhyder "lội ngược dòng", ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

Quang Anh Rhyder hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả, khẳng định vị thế của mình trong làng nhạc Việt.