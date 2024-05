Tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM mất tích bí ẩn 2 ngày

Ngày 8/5, chị Định Thị Bích Lợi ( 33 tuổi, ngụ Bình Phước) đã đến Công an tỉnh Long An, Đồng Tháp và Công an quận Bình Tân (TPHCM) trình báo ông Đinh Bích Lộc ( 43 tuổi, anh ruột Lợi, quê Đồng Tháp) mất tích 2 ngày nay.

Trao đổi với phóng viên Dân trí , chị Lợi cho biết anh trai lái xe ôm công nghệ, ở trọ tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Tài xế xe ôm mất tích 3 ngày qua (Ảnh: Minh Huy).

Ngày 6/5, ông Lộc lái xe chở khách từ TPHCM hướng về Long An. Đến tối, không thấy ông Lộc về phòng trọ, vợ nam tài xế và chị Lợi gọi điện thoại nhưng không liên lạc được.

Theo chị Lợi, ông Lộc chạy xe máy tay ga, biển số 66G-733.81. Hôm qua, khi đăng thông tin anh trai mất tích lên mạng xã hội, một tài khoản đã nhắn tin cho chị với nội dung ông Lộc chết cách nay 5 giờ. Khi hỏi lại, chủ tài khoản này bảo "nói chơi thôi".

"Nhận tin nhắn như vậy, gia đình tôi như ngồi trên đống lửa. Đồng nghiệp anh trai nói anh chở khách về Long An, chưa thấy quay lại TPHCM. Tôi rất mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, tìm giúp người thân", em gái nạn nhân chia sẻ.

Một nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Long An đã nhận được trình báo của gia đình nạn nhân và đang xác minh, làm rõ. Bên cạnh đó, Công an quận Bình Tân cũng nắm được vụ việc.