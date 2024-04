Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Một cuộc điều tra sau thảm họa Aberfan đã kết luận rằng nguyên nhân chính là do NCB (National Coal Board) - Ủy ban Than Quốc gia - đã không thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết để đảm bảo an toàn cho bãi thải. NCB đã bị chỉ trích nặng nề vì sự tắc trách của họ, dẫn đến hậu quả thương tâm.