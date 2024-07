Thanh niên 21 tuổi thất nghiệp vẫn mua ô tô xịn: Cảnh sát khám nhà tìm thấy 10.000 tờ giấy trắng, vạch trần chiêu thức làm giàu nhanh chóng

Ngày 16 tháng 8 năm 2019, sau hơn 4 tháng điều tra nghiêm ngặt, cảnh sát huyện Úy Thị, thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã phá thành công ổ sản xuất và buôn bán tiền giả, đồng thời bắt giữ hai nghi phạm, tịch thu nhiều công cụ sản xuất và hơn 2.000 tờ tiền giả.

"Nhà máy in tiền" nằm giữa thôn quê

Ngày 21/3/2019, đội điều tra kinh tế thuộc Công an huyện Úy Thị, thành phố Khai Phong nhận được tin tình báo nghi ngờ có hoạt động làm tiền giả đang diễn ra tại thị trấn Đại Mã. Ngay sau đó, Tôn Ngạn Sinh - đội trường đội điều tra kinh tế đã cử người đến thị trấn Đại Mã để tiến hành điều tra sơ bộ.

Thị trấn Đại Mã nằm ở phía Tây Nam của huyện Úy Thị, cách trung tâm 30km. Tại thị trấn có khoảng 26 bản làng với tổng dân số lên đến 50.000 người. Vì phạm vi quá rộng nên công tác xác định đối tượng tình nghi gặp nhiều khó khăn. Để tránh báo động cho địch, mỗi nhóm cảnh sát phụ trách thăm dò, khai thác thông tin tại 1 thôn để phục vụ cho quá trình điều tra.

Đến đầu tháng 8 năm 2019, những manh mối đầu tiên mới được tiết lộ. Theo đó, một nhóm người lớn tuổi sống ở làng Lỗ Gia đã kể với cảnh sát về một nam thanh niên hiện đang sinh sống tại đây. Họ cho biết hầu hết thanh niên trong làng đều lên thành phố lập nghiệp, chỉ có một người tên là Tiểu Cử, 21 tuổi là sống nhàn rỗi, suốt ngày quanh quẩn ở nhà, không thấy làm việc gì. Đáng nói, dù không có việc làm ổn định nhưng nam thanh niên này đã mua được một chiếc ô tô vào năm 20 tuổi.

Không đi làm vẫn kiếm được tiền

Thông tin này từ người dân ở làng Lỗ Gia giống như ''tia sáng'' cho cuộc điều tra. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành điều tra bí mật về hành tung của nam thanh niên này.

Tiểu Cử tên thật là Mã, 21 tuổi và chưa lập gia đình. Anh này hiện đang sống với bố mẹ và bà ngoại trong một căn nhà 2 tầng. Theo thông tin từ phía dân làng, Tiểu Cử là người sống khép kín, ít khi tiếp xúc với làng xóm. Một số dân làng khai với cơ quan điều tra rằng nam thanh niên này từng đem hàng chục nghìn Nhân dân tệ đi chơi bạc, dù thua lỗ nhưng anh ta không hề tỏ ra tiếc nuối hay buồn bực. Mọi người suy đoán Tiểu Cử phải rất giàu có thì mới sống thảnh thơi và an nhàn như vậy. Tuy nhiên, cách kiếm tiền của nam thanh niên này mới là câu hỏi mà dân làng và phía cảnh sát thực sự quan tâm.

Tiến hành điều tra toàn diện, cảnh sát đã thu thập được nhiều thông tin qua các nền tảng mạng xã hội và các ứng dụng như Wechat, Alipay của Tiểu Cử. Họ phát hiện nam thanh niên này từng mua máy in, máy cắt giấy và một lượng giấy lớn. Điều này làm cảnh sát dấy lên nghi ngờ Tiểu Cử đang thực hiện hành vi làm tiền giả và bán ra thị trường. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, phía cảnh sát lập tức cho người theo dõi mọi hành động của nam thanh niên này.

Bắt giữ nghi phạm

Chiều ngày 15/8, cảnh sát nhận được tin Tiểu Cử di chuyển đến một công ty giấy ở thị trấn Đại Doanh. Nghi ngờ nam thanh niên này mua thêm nguyên liệu để in tiền giả, phía cảnh sát đã cử 2 đội theo dõi và tiến hành bắt giữ ngay khi có thể. Quá trình bắt giữ nghi phạm diễn ra suôn sẻ đúng như kế hoạch đã đề ra.

Khám xét nhà riêng của Tiểu Cử, cảnh sát phát hiện nhiều loại máy in, máy in màu, máy cắt giấu, dụng cụ khắc dấu và nhiều công cụ làm tiền giả. Trong máy in của Tiểu Cử có một lượng giấy chờ để hoàn thiện. Ngoài ra, họ còn thu giữ hơn 10.000 tờ giấy in tiền khác. Trước những bằng chứng được tìm thấy, Tiểu Cử đã nhanh chóng cúi đầu nhận tội.

Tại cơ quan chức năng, Tiểu Cử thừa nhận muốn có thêm tiền để chi tiêu nên đã dấn thân vào con đường phạm pháp. Anh ta tự học các thủ thuật in tiền giả trên internet từ đầu năm 2019. Tiểu Cử chủ yếu làm các tờ tiền giả có mệnh giá 10 hoặc 20 NDT để người khác không nghi ngờ. Sản xuất xong suôi, anh ta sẽ bán tiền giả thông qua các nền tảng Wechat và QQ. Tiểu Cử còn hợp tác với người đàn ông tên Ngưu để hỗ trợ việc sản xuất, in ấn. Đối tượng Ngưu cũng đã bị bắt ngay sau đó.

Cho đến thời điểm bị bắt, số tiền giả do Tiểu Cử cùng đồng phạm Ngưu sản xuất đã được bán cho người dân ở các tỉnh Chu Khẩu, Hồ Nam, Trịnh Châu (Trung Quốc). Tổng số tiền giả mà Tiểu Cử đã sản xuất lên đến hơn 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng).

Sau hành vi làm tiền giả, Tiểu Cử và Ngưu đã bị cảnh sát huyện Úy Thị, thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) giam giữ có thời hạn theo quy định của pháp luật nước này.

Qua vụ án này, phía cảnh sát huyện Úy Thị, thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) nhắc nhở người dân nên đặc biệt chú ý và cảnh giác trong quá trình giao dịch để tránh nhận phải tiền giả, gây thất thoát cho bản thân và gia đình.

Theo Toutiao

Khuê Hiền