Thấy lò đốt than củi có mùi khét, người phụ nữ kiểm tra thì chứng kiến cảnh tượng ám ảnh

Một vụ việc mới xảy ra ở tỉnh Sisaket của Thái Lan khiến cho những người chứng kiến không khỏi sợ hãi và ám ảnh.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra vào trưa thứ Hai, 2/9 vừa qua tại một khu rừng thuộc cộng đồng xã Non Ngam, huyện Mueang nơi người dân địa phương đốt củi lấy than đem bán.

Bà Nongluk, 58 tuổi, chủ một lò than tại đây, cho biết bà đến kiểm tra than vào khoảng giữa trưa và nhận thấy mùi giống như thịt nướng tỏa ra từ lò nung của mình. Hoảng sợ trước mùi bất thường, bà kêu gọi sự giúp đỡ từ những người dân làng khác thay vì tự mình điều tra. Sau đó, họ phát hiện ra trong lò đốt có xác một người đàn ông và nhanh chóng báo cảnh sát.

Hiện trường nơi vụ việc đau lòng xảy ra tại tỉnh Sisaket của Thái Lan.

Ngay trong buổi trưa 2/9, Apisit Supho, Phó thanh tra Đồn Cảnh sát Sisaket nhận được tin báo về vụ một người đàn ông rơi vào lò than ở xã Ban Non Ngam, huyện Mueang, tỉnh Sisaket. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra.



Danh tính của nạn nhân đã được xác định. Đó là ông Winai, 51 tuổi, một người dân địa phương. Do bỏng nặng, ông Winai đã tử vong ngay tại hiện trường. Người ta ước tính rằng nạn nhân đã chết ít nhất hai giờ trước khi được phát hiện. Bạn bè và người thân của người đã khuất bày tỏ sự đau buồn sâu sắc, nhấn mạnh ông Winai là người chăm chỉ, cần cù và làm nhiều công việc để kiếm sống.

Bạn của Winai, ông Suban, tiết lộ rằng nạn nhân đã mắc các bệnh lý từ trước, bao gồm huyết áp cao và tiểu đường. Hai ông Suban và Winai từng ra ngoài đốn củi đốt than và ông Suban từng chứng kiến ông Winai bị ngất xỉu và phải đưa đến bệnh viện.

Một vụ việc tương tự tại tỉnh Kalasin của Thái Lan vào năm 2021.

Ban đầu, lực lượng chức năng không thể đưa thi thể của ông Winai ra vì lò nung vẫn còn rất nóng. Họ đã phải phối hợp với Cơ quan Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thành phố Sisaket để điều xe cứu hỏa đến làm nguội lò nung.



Sau khi hạ nhiệt độ, họ tìm cách đưa thi thể ra và đưa đi kiểm tra y tế. Thi thể sau đó đã được bàn giao cho gia đình Winai để thực hiện các nghi lễ tôn giáo.

Được biết, tại Thái Lan đã từng xảy ra những vụ việc tương tự, khi người dân gặp các tai nạn khi đốt lò lấy than củi. Vào năm 2021, tại tỉnh Kalasin, ông Aranya Kachornrak, 56 tuổi, đã rơi vào lò nung làm bằng bùn và các loại cành cây khi đang mở lò để lấy than và tử vong ngay sau đó.

Gia Linh