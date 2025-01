Thiên An ở hiện tại: Trông mòn con mắt

Thiên An đang là mỹ nhân nhận được sự quan tâm của nhiều netizen. Cô nổi tiếng khi đảm nhận vai nữ chính trong loạt MV có lượt xem hàng trăm triệu view. Thiên An luôn được đánh giá cao ở vẻ đẹp thanh thoát nhưng không kém phần sắc sảo, mỹ miều. Theo thời gian, nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1998 lại ngày càng trở nên mặn mà, quyến rũ hơn.

Thiên An luôn nhận được rất nhiều lời khen cho mỗi tấm hình cô đăng trên trang cá nhân. Hot girl nổi tiếng không giới hạn nhan sắc với một kiểu makeup, làm tóc nhất định. Thay vào đó, cô thường xuyên biến hóa với nhiều style tóc long lanh, yêu kiều như tóc búi cao đài các, tóc xõa nhấn nhá bờm đính ngọc trai hay tóc uốn xoăn bay bổng, lãng mạn.

Ở tuổi 27, Thiên An đẹp "trông mòn con mắt" với vóc dáng quyến rũ. Cô tự tin diện những trang phục tôn dáng tối ưu như đồ bơi, đầm cut-out hay áo crop top kết hợp cùng chân váy dài. Các lựa chọn thời trang này giúp Thiên An khoe khéo những ưu điểm vóc dáng như vòng eo thon thả, vòng 1 và vòng 3 đầy đặn. Bên cạnh đó, làn da mịn màng của Thiên An cũng trở nên nổi bật hơn khi cô diện trang phục quyến rũ.

Thiên An xây dựng phong cách thời trang nữ tính, yêu kiều. Theo đó, váy vóc chính là lựa chọn được Thiên An yêu thích nhất. Thiên An đa dạng hóa style với nhiều kiểu váy khác nhau. Nếu như váy màu pastel có sự thanh lịch, ngọt ngào thì đầm bèo nhún lại bay bổng, yêu kiều hơn. Đôi khi, Thiên An lên đồ rất cá tính với váy da và áo khoác dáng dài. Công thức trang phục của Thiên An bụi bặm nhưng vẫn đậm chất nữ tính, quyến rũ. Những set váy của Thiên An không chỉ nổi bật, hút mắt mà còn có sự trẻ trung. Ngoài ra, style diện váy của Thiên An còn rất ăn ảnh, lý tưởng để tham khảo cho mùa lễ hội.

Thiên An luôn khéo léo trong khoản tôn dáng. Nữ diễn viên trẻ có bí kíp chọn váy rất đáng tham khảo, đó là ưu tiên váy ngắn, váy nhấn eo để "ăn gian" chiều cao, đồng thời giúp vóc dáng thon gọn của cô trở nên nổi bật hơn. Ngoài ra, Thiên An còn ưu tiên những mẫu giày nịnh chân như giày cao gót mũi nhọn, sandal cao gót quai ngang để kéo chân dài, tôn dáng tối ưu.

Những mẫu giày mà Thiên An chọn còn đóng vai trò nâng tầm vẻ long lanh, sành điệu cho tổng thể trang phục. Nếu thích diện váy, phong cách thời trang của Thiên An chính là nguồn tham khảo hữu ích dành cho chị em.

Ảnh: Sưu tầm