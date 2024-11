Thời điểm không khí lạnh mạnh dồn dập đổ bộ miền Bắc, nhiệt độ ở ngưỡng rét đậm, rét hại

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ tháng 9 đến nay, nước ta đã chịu ảnh hưởng của 6 đợt không khí lạnh vào các ngày 22/9, 1/10, 23/10, 26/10, 2/11 và 5/11. Hầu hết các khu vực thuộc Bắc bộ và Bắc Trung bộ, nhiệt độ thấp nhất ngày xuống dưới 20 độ C, có nơi dưới 13 độ C, như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 11,5 độ C, Ngân Sơn (Bắc Kạn) 10,8 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 11,2 độ C và Sìn Hồ (Lai Châu) 11,8 độ C.

Đây đều là những đợt không khí lạnh có cường độ yếu nên chưa tác động nhiều đến thời tiết ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Chính vì vậy, nhiệt độ trung bình trong thời gian này vẫn cao hơn so với các năm.

Tuy nhiên, theo dự báo mới nhất, Bắc Bộ có khả năng đón một đợt không khí lạnh vào ngày 18/11. Nền nhiệt sẽ giảm, trời chuyển rét về đêm và sáng. Nhiễu động trong đới gió Đông có khả năng gây mưa rào và dông cho khu vực này trong khoảng 1-2 ngày.

Không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12. Hiện tượng rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12 (tương đương so với trung bình nhiều năm). Hoạt động của không khí lạnh yếu hơn trung bình nhiều năm, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn 1-1,5 độ C.

Đợt rét đậm rét hại đầu tiên sẽ rơi vào nửa cuối tháng 12. Từ đó không khí lạnh mạnh hoạt động dồn dập. Các đợt rét đậm rét hại sẽ kéo dài đến tháng 2/2025.

Đợt rét đậm rét hại đầu tiên sẽ rơi vào nửa cuối tháng 12. Ảnh minh hoạ

Người dân và du khách cần đề phòng những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, đặc biệt tại vùng núi phía Bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này.

Gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Các đợt rét đậm, rét hại có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá, tác động lớn đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe của người dân.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, xác suất xuất hiện La Nina trong các tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025 giảm đáng kể so với các dự báo trước đây. Do đó, từ tháng 12/2024 - 2/2025 La Nina có khoảng 50 - 55% xuất hiện dù chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển trung bình 3 tháng vẫn ở mức thấp hơn TBNN nhưng ít khả năng vượt quá ngưỡng -0,5 độ C (ngưỡng xác định La Nina).

Hoạt động của bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta có khả năng ở mức xấp xỉ so với TBNN (TBNN trên Biển Đông 1,4 cơn, đổ bộ vào đất liền 0,2 cơn). Bão/áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền có khả năng tập trung nhiều ở khu vực Trung bộ và các tỉnh phía nam.

Từ tháng 3 - 5/2025, hiện tượng ENSO có khả năng ở trạng thái trung tính với xác suất từ 55 - 70%. Trong giai đoạn này, không khí lạnh tiếp tục có khả năng xuất hiện trong khoảng tháng 3 nhưng giảm về cường độ.

Tuy vậy, trước khi không khí lạnh tràn về, hôm nay Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung đón nắng đẹp, se lạnh về đêm.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 16/11, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ Đà Nẵng trở vào Nam Bộ và các khu vực khác đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Từ nay tới cuối tháng, mưa sẽ giảm dần ở Nam Bộ. Khu vực này bước vào giai đoạn chuyển từ mùa mưa sang mùa khô.

Dự báo thời tiết 16/11/2024 chi tiết các vùng trên cả nước:

Miền Bắc nắng đẹp trước khi đón không khí lạnh. Ảnh minh hoạ

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, riêng vùng núi 19-22 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 29-32 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 31-34 độ.

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 30-32 độ.

