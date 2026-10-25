Thời gian bắt buộc phải bật đèn xe khi tham gia giao thông theo quy định mới nhất

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Quy định thời gian bắt buộc phải bật đèn xe khi tham gia giao thông

Theo quy định tại Điều 20 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, thời gian bắt buộc bật đèn xe khi tham gia giao thông được quy định như sau:

- Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải bật đèn chiếu sáng phía trước trong thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn.

- Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải tắt đèn chiếu xa, bật đèn chiếu gần trong các trường hợp sau đây:

+ Khi gặp người đi bộ qua đường;

+ Khi đi trên các đoạn đường qua khu đông dân cư có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động;

+ Khi gặp xe đi ngược chiều, trừ trường hợp dải phân cách có khả năng chống chói;

+ Khi chuyển hướng xe tại nơi đường giao nhau.

- Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng khi thực hiện công việc trên đường bộ phải bật sáng đèn cảnh báo màu vàng.

Ngoài ra, tại Điều 26, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 cũng quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi điều khiển phương tiện trong hầm đường bộ phải tuân thủ quy tắc giao thông đường bộ:

- Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải bật đèn chiếu gần; xe thô sơ phải bật đèn hoặc có vật phát sáng báo hiệu;

- Không dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ; trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải đưa xe vào vị trí dừng xe, đỗ xe khẩn cấp, nếu không di chuyển được, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách bảo đảm an toàn, nhanh chóng báo cho cơ quan Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý hầm đường bộ.

Theo quy định thời gian bật đèn khi tham gia giao thông từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo quy định nêu trên thời gian bật đèn khi tham gia giao thông được quy định như sau:

Khung giờ cố định: Từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

Thời điểm khác: Khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, hoặc thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn.

Trong hầm đường bộ: Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng bắt buộc phải bật đèn chiếu gần; xe thô sơ phải bật đèn hoặc có vật phát sáng báo hiệu khi đi trong hầm. Trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc đèn cảnh báo.

Mức phạt áp dụng nếu không bật đèn xe theo khung giờ quy định

Theo Nghị định 168/2024/2024/NĐ-CP khi không sử dụng hoặc sử dụng không đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn mức phạt được quy định như sau:

Đối với xe ô tô: Phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy: Phạt tiền từ 200.000 - 400.000 đồng.

Lắp đèn trợ sáng cho xe có bị xử phạt?

Căn cứ theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, việc lắp thêm đèn trợ sáng không đúng quy định có thể sẽ bị xử phạt. Cụ thể:

Theo điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe ô tô lắp thêm đèn phía trước, phía sau, trên nóc, dưới gầm hoặc một hoặc cả hai bên thành xe (trừ đèn sương mù dạng rời được lắp theo quy định) bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, căn cứ điểm b khoản 11 Điều 13 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người vi phạm còn bị buộc tháo bỏ thiết bị lắp thêm không đúng quy định, khôi phục lại tình trạng kỹ thuật của phương tiện theo quy định.

Tại điểm c, đ khoản 1 Điều 14 Nghị định 168/2024/2024/NĐ-CP cũng quy định:

"Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông:

1. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Điều khiển xe không có đèn chiếu sáng gần, xa hoặc có nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn thiết kế;

đ) Điều khiển xe lắp đèn chiếu sáng về phía sau xe".

Theo đó, trường hợp lắp đèn trợ sáng cho xe không đúng quy định có thể bị xử phạt theo các quy định nêu trên.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, việc tự ý lắp đặt thêm các thiết bị chiếu sáng không đúng quy định có thể gây chói mắt, mất tập trung cho người tham gia giao thông, đặc biệt khi lưu thông vào ban đêm.

Do đó, các lái xe, chủ phương tiện không tự ý thay đổi, lắp đặt thêm hệ thống đèn trái quy định; thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.