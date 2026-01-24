Thời gian bắt buộc phải bật đèn xe khi tham gia giao thông năm 2026 áp dụng theo quy định mới nhất

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thời gian bắt buộc bật đèn xe mới nhất khi tham gia giao thông

Thời gian bắt buộc bật đèn xe khi tham gia giao thông được nêu rõ tại Điều 20 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024. Cụ thể:

- Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải bật đèn chiếu sáng phía trước trong thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn.

- Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải tắt đèn chiếu xa, bật đèn chiếu gần trong các trường hợp sau đây:

+ Khi gặp người đi bộ qua đường;

+ Khi đi trên các đoạn đường qua khu đông dân cư có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động;

+ Khi gặp xe đi ngược chiều, trừ trường hợp dải phân cách có khả năng chống chói;

+ Khi chuyển hướng xe tại nơi đường giao nhau.

- Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng khi thực hiện công việc trên đường bộ phải bật sáng đèn cảnh báo màu vàng.

Theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, khi tham gia giao thông người điều khiển phương tiện phải bật đèn chiếu sáng phía trước trong thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau. Ảnh minh họa: TL

Tại Điều 26, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 cũng nêu rõ quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi điều khiển phương tiện trong hầm đường bộ phải tuân thủ quy tắc giao thông đường bộ:

- Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải bật đèn chiếu gần; xe thô sơ phải bật đèn hoặc có vật phát sáng báo hiệu;

- Không dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ; trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải đưa xe vào vị trí dừng xe, đỗ xe khẩn cấp, nếu không di chuyển được, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách bảo đảm an toàn, nhanh chóng báo cho cơ quan Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý hầm đường bộ.

Không bật đèn xe trong khung giờ quy định bị xử phạt thế nào?

Theo Nghị định 168/2024/2024/NĐ-CP mức phạt không bật đèn xe đối với xe ô tô và xe máy được quy định như sau:

Đối với xe ô tô

Theo điểm g khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/2024/NĐ-CP: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng khi không sử dụng hoặc sử dụng không đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy

Theo điểm g khoản 1 Điều 7 Nghị định 168/2024/2024/NĐ-CP: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng khi không sử dụng đèn chiếu sáng trong thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn.

