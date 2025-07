Thói quen của nhiều người khi để điều hòa ở mức nhiệt độ này làm tăng tiền điện

Mở máy lạnh 26 độ C có tiết kiệm điện không?

Thông thường, bạn hay chỉnh máy lạnh ở 26 độ C, vì nhiệt độ này cũng khá mát và bạn nghĩ nó sẽ không sử dụng quá nhiều năng lượng như ở 18, 20 độ C. Nhưng thực tế suy nghĩ này cũng không hẳn là chính xác.

Theo như chuyên gia bộ năng lượng Mỹ - nhiệt độ tốt nhất khi sử dụng máy lạnh là ở mức từ 24 độ C đến 27 độ C. Thế nhưng đó chỉ là nhiệt độ thích hợp sử dụng vào ban ngày. Còn ban đêm, nhiệt độ sẽ thay đổi theo hướng lạnh hơn, đồng thời cơ thể cũng không vận động nhiều nên không bị đổ mồ hôi, mát mẻ hơn, do đó nếu bạn bật nhiệt độ như ban ngày thì sẽ dễ bị cảm lạnh.

Nhiệt độ thích hợp cho ban đêm ở mức 28 độ là thoải mái và tiết kiệm năng lượng nhất. Nếu bạn để nhiệt độ 26 độ thì sẽ dễ cảm lạnh mà rất lãng phí vào ban đêm.

Nhiệt độ tốt nhất khi sử dụng máy lạnh vào ban ngày là ở mức từ 24 độ C đến 27 độ C. Còn ban đêm ở mức 28 độ C.

Trước khi ngủ chỉ cần tăng nhiệt độ lên khoảng 28 độ C là bạn vừa tiết kiệm được tiền điện lại vừa không bị quá lạnh vào ban đêm. Khi ngủ lạnh quá cơ thể dễ bị chuột rút và cảm lạnh, còn tốn tiền điện.

Những cách sử dụng điều hoà tiết kiệm vào mùa hè

Hoá đơn tiền điện những tháng mùa hè tăng đáng kể do sử dụng điều hoà. Để sử dụng điều hoà an toàn, hiệu quả và tiết kiệm, bạn nên lưu ý những cách dưới đây:

Nên đóng kín cửa để tránh nhiệt độ thoát ra ngoài

Thường xuyên kiểm tra xem cửa sổ và cửa ra vào đã được đóng kín chưa. Hoặc nếu có việc cần ra ngoài, bạn cũng nên đóng cửa để không làm lãng phí điện.

Nên sử dụng rèm che kính

Nếu cửa sổ hay cửa ra vào nhà bạn là loại cửa kính, bạn nên trang bị rèm cửa và kéo kín rèm để tiết kiệm điện khi dùng máy lạnh. Lý do là bởi kính sẽ hấp thụ khá nhiều nhiệt và từ đó điều hòa cần tốn nhiều điện và thời gian để làm mát toàn bộ phòng.

Thường xuyên dọn miếng lọc không khí của máy lạnh

Tấm chắn màng lọc không khí thường hút nhiều bụi và làm giảm khả năng làm mát của điều hòa. Vì thế bạn cần vệ sinh tấm lọc này sạch sẽ để điều hòa hoạt động bình thường và tiết kiệm điện năng.

Tuyệt đối không bật tắt điều hòa liên tục

Thói quen bật tắt điều hòa liên tục thường được nhiều người dùng thực hiện. Tuy nhiên, thói quen này lại khiến bạn tốn nhiều tiền điện hơn. Nếu bạn có thói quen bật điều hòa thật lạnh rồi tắt đi sử dụng quạt và khi nóng lại bật sẽ khiến tiết kiệm điện hơn thì nên từ bỏ. Vì thói quen này lại khiến bạn tốn nhiều tiền điện và khiến thiết bị nhanh hỏng hơn

Tắt công tắc điện của máy lạnh

Có đến hơn 90% người dùng đều nghĩ rằng việc tắt máy lạnh bằng remote là đủ. Trên thực tế nếu bạn chỉ tắt máy bằng remote mà không tắt nguồn cấp điện, máy lạnh vẫn sẽ hoạt động cầm chừng và tiêu tốn khoảng 15W, tùy thuộc vào từng dòng sản phẩm. Vậy nên nếu muốn tiết kiệm tối đa chi phí tiền điện thì bạn cũng nên chú ý đến điều này.

Điều chỉnh hướng gió thích hợp

Cánh gió bên trong máy lạnh có chức năng điều chỉnh và lan tỏa hơi lạnh đều khắp căn phòng. Khi thời tiết nóng bức và bạn muốn làm mát thật nhanh, bạn có thể điều chỉnh cánh gió thẳng đến vị trí mà mình mong muốn. Như vậy bạn sẽ có cảm giác mát hơn mà không cần để nhiệt độ quá thấp.

Làm sao để không khí phòng điều hòa không bị khô?

Ngoài nhiệt độ, một vấn đề khác khi dùng điều hòa là không khí trong phòng thường bị khô. Sau một đêm ngủ, nhiều người có cảm giác rát họng, khô da, thậm chí chảy máu cam. Nguyên nhân là vì điều hòa hút ẩm trong không khí trong khi phòng lại đóng kín, không có sự lưu thông.

Giải pháp rất đơn giản: Đặt một chậu nước sạch trong phòng điều hòa. Hơi nước sẽ bay lên, cân bằng độ ẩm trong không khí, giúp da không bị khô, cổ họng dễ chịu và giảm các vấn đề về hô hấp. Đây là cách tạo độ ẩm tự nhiên, tiết kiệm và dễ thực hiện.