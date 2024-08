Thông tin mới nhất vụ cô gái chụp ảnh khỏa thân trên đường ở Bình Dương

Theo NLĐO, đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Bàu Bàng cho biết, phía người chụp hình đã chủ động liên hệ với đơn vị để lên làm việc. Tuy nhiên, về thời gian cụ thể lúc nào thì chưa biết rõ vì họ bảo sẽ sắp xếp thời gian sớm nhất.

Về mục đích của việc chụp hình khỏa thân do hiện nay đơn vị chưa tiếp xúc trực tiếp với người này nên chưa biết cụ thể như thế nào.

Theo TPO, lãnh đạo Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) đã có báo cáo sơ bộ liên quan đến hình ảnh cô gái khỏa thân, đứng chụp hình trên đường.

Hình ảnh cô gái chụp ảnh khỏa thân được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo báo cáo của Công an huyện Bàu Bàng, qua một số trang mạng xã hội và báo điện tử đăng tải nội dung ngày 20/8 có một nhóm người, trong đó 1 người phụ nữ đứng tạo dáng để chụp hình trong tư thế khỏa thân, gây phản cảm. Thông tin đề cập đến khu vực có vụ việc tại tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng.

Công an huyện Bàu Bàng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trong đó tập trung nắm tình hình, xác minh vụ việc theo thông tin, hình ảnh trên. Qua rà soát, công an có kết quả sơ bộ.

Theo đó, khu vực trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua xã Lai Hưng (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) không có hình ảnh cảnh quan tương khớp tại địa điểm vụ việc như thông tin chia sẻ trên mạng xã hội.

Do đó, hình ảnh và sự việc kể trên không xảy ra trên địa bàn huyện Bàu Bàng. Có thể đó là hình ảnh cũ, diễn ra thời điểm trước đó một vài tháng. Công an huyện Bàu Bàng cho rằng, clip, hình ảnh đăng phát trên mạng xã hội với mục đích "câu like" tạo hiệu ứng người xem.

Công an huyện Bàu Bàng cũng khẳng định, ngoài công văn này, đơn vị chưa cung cấp thông tin sự việc, cũng như tiến độ xác minh cho bất cứ cơ quan thông tấn, báo chí nào.

Hiện tại, Cơ quan chức năng tại Bình Dương đang tiếp tục xác minh vụ việc.