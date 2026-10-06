Thủ khoa 20/20 môn Toán kì thi HSG Hà Nội qua lời kể cô giáo cũ: Tự học, khiêm tốn

Không chỉ đạt giải Nhất, mà Nguyễn Thế Kỳ Vọng còn là thủ khoa đạt 20/20 điểm ở kì thi học sinh giỏi cấp Thành phố của Hà Nội. Cô Đỗ Thị Thu Dung - giáo viên chủ nhiệm của Kỳ Vọng trong 4 năm học THCS, đánh giá cậu học trò là chàng nam sinh nỗ lực bền bỉ trên con đường học tập.

Cô Thu Dung tiết lộ, trong 5 năm Tiểu học, Kỳ Vọng không đi học thêm mà chủ yếu học ở trường và tự học tại nhà. Lên THCS, cậu bạn tham gia đội tuyển học sinh giỏi Toán và Vật Lí cấp huyện. Kỳ Vọng không đạt giải cao ngay từ lần thi đầu tiên, nhưng chưa từng ngừng trau dồi kiến thức để cải thiện kết quả.

Cách học ấy tiếp tục được duy trì khi Kỳ Vọng bước vào THPT. Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, dù không còn trực tiếp giảng dạy nhưng cô Dung vẫn luôn theo dõi hành trình học tập của học trò cũ. Cô cho biết, từ lớp 10 đến lớp 12, năm nào Kỳ Vọng cũng tham gia đội tuyển Toán cấp cụm Quốc Oai - Thạch Thất và đều đạt giải Nhất.

"Cần cù, chịu khó, khiêm tốn" là ba đặc điểm cô Dung dùng để nhắc về cậu học trò mình từng chủ nhiệm. Trong đó, cô đặc biệt nhấn mạnh sự khiêm tốn.

Ban đầu, Kỳ Vọng chỉ đặt mục tiêu đạt giải Ba ở kì thi học sinh giỏi cấp Thành phố, nhưng sự chăm chỉ học tập đã trả về cho bạn kết quả xứng đáng: Thủ khoa. Quan trọng hơn thành tích cao, điều Kỳ Vọng luôn hướng đến là bản thân không ngừng tốt hơn mỗi ngày, nâng cao kỹ năng, kiến thức.



