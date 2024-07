Thùy Chi, Huy Tuấn trầm trồ không gian cổ tích trong nhạc kịch 'Shrek'

Sau sự thành công của nhạc kịch "Shrek: The Musical 2023", đánh dấu năm thứ ba trên hành trình đưa nghệ thuật và nhạc kịch chuẩn Broadway đến gần hơn với các bạn trẻ Việt Nam; The YOUniverse đã mang show diễn nhạc kịch "Shrek: The Musical" trở lại với một diện mạo mới mang tên "Shrek: On National Tour". Đây là một vở nhạc kịch chuẩn Broadway được mua bản quyền và biểu diễn tại Việt Nam.

"Shrek: On National Tour" được dàn dựng từ Sherk: The Musical - vở nhạc kịch của sân khấu lừng danh Broadway (Mỹ). Các nhân vật trong vở nhạc kịch đều khác với khuôn mẫu thông thường: Chằn tinh Shrek có ngoại hình to lớn, lãnh chúa lùn, nàng công chúa bị dính lời nguyền, ba chú chuột mù... Mỗi nhân vật đều có một điểm gì đó khác với cái nhìn của số đông, và điều đó khiến họ trở nên đặc biệt.

Shrek sau khi trải qua hành trình dài đã chấp nhận ngoại hình khác biệt của mình. Nhờ đó, từ một con chằn tinh bị phân biệt đối xử, anh vượt qua định kiến và nhận được sự ủng hộ của muôn loài. "Khi bạn bắt đầu biết chấp nhận và yêu thương sự khác biệt của bản thân, cả thế giới sẽ bắt đầu yêu thương bạn" - câu hát trong vở nhạc kịch truyền đi thông điệp về sự đùm bọc và cởi mở với cuộc sống.

Trong đoạn kết, công chúa không về với lãnh chúa mà chọn ở bên chằn tinh. Theo tiêu chuẩn thông thường, Shrek và Fiona chẳng phải một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng tình yêu của họ vẫn đẹp, hạnh phúc, vượt mọi khuôn khổ hay kỳ vọng của xã hội.

Vở nhạc kịch "Shrek" được đầu tư hoành tráng khiến khán giả không thể rời mắt. Được biết, trang phục của các diễn viên trong vở nhạc kịch sử dụng chất liệu tái chế.

Nghệ sĩ Harris Black Eilannin Jean - Thạc sĩ Biểu diễn nhạc kịch tại Trường Kịch nghệ Hoàng gia Anh, cố vấn của vở nhạc kịch - chia sẻ: "Điều đẹp đẽ về câu chuyện của Shrek chính là việc chấp nhận và tôn vinh con người thật của bạn. Nếu bạn sống đúng với chính mình, cuối cùng bạn sẽ tìm thấy những người thuộc về bạn, những người sẽ yêu bạn vì con người thật của bạn".

Cùng với thông điệp ý nghĩa, dự án "Shrek: On National Tour" đánh dấu hợp tác mang tính chuyên môn cao đến từ những chuyên gia nghệ thuật nhạc kịch hàng đầu của hai nước Việt Nam và Australia. Các đạo diễn, giám đốc âm nhạc, biên đạo, nhạc trưởng đều là những tên tuổi lớn của nước Úc, được đào tạo chuyên nghiệp, từng tham gia vào những vở nhạc kịch nổi tiếng. Về phía Việt Nam, NSƯT Đặng Châu Anh đảm nhận vai trò cố vấn nghệ thuật, đạo diễn ánh sáng sấn khấu là Đặng Xuân Trường.

Đặc biệt, vở diễn được thực hiện bởi 100% diễn viên Việt Nam. Họ đều là những người rất trẻ, có cả không chuyên, song đều có năng khiếu và đam mê với diễn xuất, với thể loại nhạc kịch. Để tham gia một vở nhạc kịch theo chuẩn Broadway như Shrek: On National Tour, mỗi diễn viên đều phải vượt qua rất nhiều thách thức, đảm bảo phải cân bằng các yếu tố: Diễn xuất, giọng hát, bước nhảy và cảm xúc trong từng ánh mắt, thần thái…

Theo dõi đêm diễn, ca sĩ Thùy Chi chia sẻ: "Mình rất bất ngờ khi được biết hầu hết các diễn viên tham gia đều là không chuyên. Với việc kham nhiều vai diễn, lời thoại bằng tiếng nước ngoài, nhạc kịch không đơn giản là hát thông thường mà còn là nhịp điệu, mình rất khâm phục các diễn viên. Mình xem không rời mắt một giây phút nào và hoàn toàn bị cuốn hút".

Nhạc sĩ Huy Tuấn và NSƯT Đặng Châu Anh (giữa) là cố vấn cho vở nhạc kịch.

Diễn viên Di Băng trầm trồ: "Ngoài sự mong đợi của mình. Ban đầu mình không kỳ vọng nhiều vì mình cũng có sự hoài nghi về 1 team trẻ, không biết liệu có mang lại được màu sắc "musical" hay không? Thứ nhất là về phần hát và diễn xuất rất tuyệt vời, các bạn rất giỏi khi vừa hát vừa nhảy, điều đó rất khó. Là một diễn viên, mình rất nể và được biết các bạn đã training trong vòng 2 tháng. Mình thấy mỗi nhân vật đều có cái hay riêng, nhưng mình ấn tượng nhất với chú lừa, rất duyên dáng và đáng yêu, không có nhiều sự chênh lệch giữa bản hoạt hình và bản nhạc kịch. Mình tin rằng phần trình diễn hôm nay rất tuyệt vời và sẽ đạt được 9.5 điểm, chỉ tiếc là nếu các diễn viên phụ được đầu tư thêm về tóc thì sẽ hoàn hảo và trọn vẹn hơn rất nhiều!!"

Theo bà Thanh Lê - đại diện của đơn vị mua bản quyền và tổ chức thực hiện vở nhạc kịch Shrek tại Việt Nam - cho biết, sau đêm 12/7, "Shrek: On National Tour" sẽ tiếp tục có đêm diễn thứ hai tại TPHCM vào tối 13/7, tiếp đó sẽ đến với khán giả Thủ đô vào 2 đêm 2 và 3/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

"Vào mùa hè năm 2025, chúng tôi sẽ đưa Shrek tới với nhiều thành phố khác như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang để nhiều bạn trẻ, nhiều gia đình Việt Nam có cơ hội được xem vở diễn này. Từ việc đưa những vở nhạc kịch như thế này về Việt Nam, tôi thực sự mong muốn một ngày không xa có thể đem các diễn viên Việt Nam, những vở nhạc kịch của Việt Nam ra thế giới!", bà Thanh Lê nói.