Tìm thấy bộ tranh dự đoán tương lai được vẽ từ hơn 100 năm trước: Chi tiết trùng khớp thực tế khó tin

Theo bài đăng trên Dailymail, những bức tranh tiên đoán này được phát hiện tình cờ trong một hộp các tông tại nhà đấu giá Hansons (Derbyshire), Anh, là một phần của bộ sưu tập có tên "En L'An 2000" (Và vào năm 2000). Chúng được xuất bản năm 1899, ban đầu dành cho các hộp đựng xì gà/thuốc lá, sau đó được in thành bưu thiếp do tính phổ biến của chúng.

Những bức tranh tiên đoán này được phát hiện tình cờ trong một hộp các tông tại nhà đấu giá Hansons (Derbyshire), Anh. (Ảnh: Dailymail)

Bộ tranh này bao gồm hình ảnh mô tả con người chơi croquet dưới nước với thiết bị thở tinh vi, cá voi chở người di chuyển dưới biển sâu, lính cứu hỏa có cánh dập tắt đám cháy từ trên không, cuộc đua cá và taxi hàng không bay lượn khắp thành phố.

Điều thú vị là bên cạnh những ý tưởng mang tính hài hước, một số bức tranh lại dự đoán chính xác những tiến bộ và phát minh khoa học, chẳng hạn như máy bay trực thăng. Thực tế, chiếc máy bay trực thăng đầu tiên trên thế giới đã không được đưa vào sử dụng cho đến năm 1939, tức là 40 năm sau khi những bức tranh minh họa này ra đời.

Một số bức tranh lại dự đoán chính xác những tiến bộ và phát minh khoa học, chẳng hạn như máy bay trực thăng. (Ảnh: Dailymail)

Một bức tranh đã vẽ về cuộc sống tương lai với công nghệ được ứng dụng theo những cách vượt xa trí tưởng tượng. Ví dụ, tầm nhìn về cuộc gọi video giống như Skype/Facetime đã xuất hiện từ hơn một thế kỷ trước.

Một bức tranh đã vẽ về cuộc sống tương lai với công nghệ cuộc gọi video giống như Skype/Facetime đã xuất hiện từ hơn một thế kỷ trước. (Ảnh: Dailymail)

Một tấm bưu thiếp khác cho thấy một cỗ máy quét cơ thể và tự động in quần áo theo yêu cầu. Điều này đang dần trở thành hiện thực với sự phát triển của các hệ thống quét 3D. Thậm chí, Amazon đã được cấp bằng sáng chế cho công nghệ sản xuất quần áo tại chỗ.

Một cỗ máy quét cơ thể và tự động in quần áo theo yêu cầu được vẽ trong bức tranh. (Ảnh: Dailymail)

Năm 1910, chuyến bay thương mại đầu tiên vẫn còn là giấc mơ, nhưng những tấm bưu thiếp đã mường tượng đến lực lượng cứu hỏa trên không. Ngày nay, máy bay không người lái (drone) đang được sử dụng để giám sát cháy rừng.

Những tấm bưu thiếp đã mường tượng đến lực lượng cứu hỏa trên không. (Ảnh: Dailymail)

Người xưa đã tiên đoán việc nghe tin tức tại nhà theo ý muốn. Tương lai ngập tràn những hình thức giải trí mới, chẳng hạn như giày trượt patin điện, một phát minh đã trở thành hiện thực. Tầm nhìn về tự động hóa trong gia đình cũng được thể hiện qua hình ảnh một thiết bị giống máy rửa bát. Thậm chí, hiện nay đã có những robot có thể làm tóc cho con người.

Jim Spencer, nhân viên của nhà đấu giá Hansons, đã chia sẻ sự kinh ngạc của mình khi tìm thấy những bản in sống động với tầm nhìn siêu thực về tương lai này. Ông cho biết thêm: "Tôi càng ngạc nhiên hơn khi bắt đầu nghiên cứu chúng và nhận ra sự khan hiếm của chúng".

Theo ông Spencer, bộ sưu tập ông tìm thấy bao gồm nhiều thiết kế riêng lẻ, được in màu trên 8 tấm thẻ chưa cắt. Bộ tranh "En L'An 2000" được các nghệ sĩ Pháp, bao gồm Jean-Marc Cote, sáng tác để minh họa cho Triển lãm Thế giới tại Paris năm 1900. Ban đầu, chúng được dự định in trên vỏ hộp xì gà/thuốc lá, nhưng do khó khăn tài chính nên kế hoạch này đã bị hủy bỏ. Sau đó, một số thiết kế khác được bổ sung, nâng tổng số lên 87 bức, và được in thành bưu thiếp, nhưng cũng không được phát hành.

Bộ sưu tập này đã bị lãng quên cho đến những năm 1980, khi nhà văn khoa học viễn tưởng Isaac Asimov tình cờ phát hiện ra một bộ bưu thiếp và giới thiệu chúng trong cuốn sách "Futuredays: A Nineteenth Century Vision of the Year 2000" của mình.

"En L'An 2000" được đấu giá tại Hansons' Library Auction (Bishton Hall, Wolseley Bridge, Staffordshire) vào ngày 31 tháng 7 năm 2019. Các chuyên gia đánh giá bộ sưu tập này cực kỳ hiếm. và có thể là lần đầu tiên một bộ tranh gốc như vậy được rao bán.

Nguyệt Phạm (Nguồn: Dailymail)