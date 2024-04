Tin sáng 15/4: Hồ Quang Hiếu rời ghế chủ tịch công ty sau khi cưới vợ vài tháng; miền Bắc sắp nắng như 'chảo lửa'

Hồ Quang Hiếu rời chức Chủ tịch công ty mỹ phẩm

Tháng 12/2023, Hồ Quang Hiếu và vợ người mẫu Tuệ Như có buổi công bố vai trò chủ tịch một công ty mỹ phẩm trong sự chúc mừng của nhiều khán giả và nghệ sĩ.

Thời điểm đó, Hồ Quang Hiếu chia sẻ hơn 15 năm đi hát anh luôn ấp ủ dự định thử sức ở lĩnh vực kinh doanh. Sau khi lập gia đình, giọng ca Con bướm xuân thêm tự tin để thực hiện mong ước này vì Tuệ Như chung chí hướng, yêu thích công việc làm đẹp.

Tuy nhiên mới đây, Hồ Quang Hiếu cho biết, anh và vợ đã rời ghế chủ tịch công ty mỹ phẩm vì có những kế hoạch riêng trong tương lai.

Theo Hồ Quang Hiếu, là ca sĩ lấn sân kinh doanh, anh gặp nhiều khó khăn dù trước đó đã dành ra 3 năm nghiên cứu thị trường, cộng tác với những nhân sự giàu kinh nghiệm.

"Sản phẩm gắn liền với hình ảnh của tôi và được đông đảo khán giả đón nhận. Song quá trình vận hành tôi gặp nhiều trở ngại, không còn tiếng nói chung với các cộng sự. Phải ngưng kế hoạch bản thân dành nhiều tâm huyết, đầu tư… tôi khá buồn nhưng tôi nghĩ đây là phương án tốt nhất cho khán giả và đối tác của mình", Hồ Quang Hiếu chia sẻ.

Hiện Hồ Quang Hiếu tập trung chạy show ca hát, lên kế hoạch cho nhiều dự án nghệ thuật sắp tới.

Dự báo miền Bắc sắp nắng nóng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h trưa phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Sông Mã (Sơn La) 39,3 độ C, Yên Châu (Sơn La) 41,3 độ C...Độ ẩm tương đối thấp nhất 35 - 40%.

Khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 13h phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Đồng Phú (Bình Phước) 36,6 độ C, Tà Lài (Đồng Nai) 36,5 độ C,… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ.

Khu vực miền Bắc được dự báo có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt vào những ngày tới. Ảnh minh hoạ

Ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 45%.

Khu vực Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%. Khu vực vùng núi phía tây của Bắc Trung Bộ và khu vực Nam Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 45%.

Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 45%.

Ngày 16/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35 - 40%.

Khu vực Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Nữ sinh bị đánh hội đồng gần 10 phút trong lớp học

Sự việc trên xảy ra tại Trường Trung học cơ sở (THCS) Tân Phú (thành phố Thủ Đức, TPHCM).

Theo đoạn clip gần 10 phút được lan truyền trên mạng xã hội ngày 14/4, một nữ sinh mặc đồng phục áo trắng váy ca rô, đeo khăn quàng đỏ bị nhóm nữ sinh khác đánh hội đồng ngay trong lớp học.

Nhóm bạn có khoảng 10 bạn, đa số mặc đồng phục thể dục. Ở phía cửa lớp, một học sinh mặc đồng phục áo trắng váy ca rô đứng canh cửa.

Nữ sinh bị nhóm bạn đánh trong lớp học (Ảnh cắt từ clip).

Sau vài câu nói qua lại, nhóm bạn thay nhau lao vào đánh nữ sinh mặc đồng phục. Trong suốt gần 10 phút, nữ sinh tội nghiệp liên tục hứng những trận đòn kinh hoàng.

Nhóm này liên tục tát, dúi đầu nữ sinh xuống nền đất, đạp vào người. Thậm chí, có người còn dùng ghế nhựa, chai nước để đánh.

Không chỉ có đánh, nhóm này còn liên tục hăm dọa, nếu nữ sinh này mách ba mẹ hoặc bạn bè, nhóm này sẽ tiếp tục đánh.

Nữ sinh này đã quỳ gối, liên tục xin lỗi, nhận sai và mong được tha thứ, song, nhóm bạn vẫn không dừng tay. Nhóm này còn liên tục reo hò, cổ vũ khi một trong số này đánh mạnh bạo.

Ngay sau khi clip đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ với nhóm học sinh đánh bạn. Đa phần các ý kiến bức xúc đều mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm với những học sinh có hành vi đánh hội đồng bạn; có biện pháp cứng rắn để chấm dứt tình trạng bạo lực học đường.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Thủ Đức, TPHCM xác nhận vụ nữ sinh bị đánh hội đồng nêu trên xảy ra tại Trường THCS Tân Phú.

Phòng đã nắm thông tin và đã chỉ đạo nhà trường báo cáo vụ việc. Quan điểm là sẽ xử lý đối với học sinh vi phạm kỷ luật theo quy định điều lệ trường học. Song, các em học sinh đang trong lứa tuổi vị thành niên, nên sẽ có hình thức giáo dục, răn đe để các em hiểu được hành vi chưa đúng của mình.

Nguyên nhân xe chở đoàn cán bộ Quản lý thị trường TP HCM bị nạn

Chiều 14/4, Sở GTVT tỉnh Kon Tum cho biết cơ quan công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, hàng chục người bị thương.

Chiều hôm qua, tài xế Nguyễn Tấn Khoa (26 tuổi, trú TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển xe khách BKS 50H-365.98 loại 36 chỗ, trên xe có 23 người (cả tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 24 theo hướng TP Kon Tum đi Khu du lịch Măng Đen. Đây là xe chở đoàn cán bộ của Cục Quản lý thị trường TP HCM.

Khi đến địa phận thôn Đăk Puih, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, chiếc xe này đã tông trực diện với xe tải BKS 81H- 027.99 do tài xế Nguyễn Đức Hùng (45 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) điều khiển, kéo theo rơ-mooc 81R – 010.51 chở cát.

Vụ tai nạn đã khiến ông Nguyễn Thành Triệu (51 tuổi, trú TP HCM) tử vong tại chỗ và 24 người trên 2 xe bị thương với các mức độ khác nhau.

Xe khách chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TP HCM được xác định lấn làn xe tải

Theo một CSGT trực tiếp xử lý vụ việc, qua khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lời khai những nhân chứng, bước đầu có thể nhận định nguyên nhân vụ tai nạn. Theo đó, xe khách BKS 50H-365.98 vượt một xe đầu kéo đi cùng chiều, phía trước. Đúng lúc hai xe đang đi song song thì xe tải BKS 81H- 027.99 vừa hết khúc cua, đi tới. Do đó, xe khách BKS 50H-365.98 đã tông vào xe BKS 81H- 027.99.

Hiện trường vụ tai nạn cũng cho thấy xe khách BKS 50H-365.98 đã lấn hết làm đường của xe tải BKS 81H- 027.99.

Ông Nguyễn Đức Hùng (tài xế xe tải trong vụ tai nạn) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum trong tình trạng đa chấn thương. Theo ông Hùng, thời điểm xảy ra vụ tai nạn chỉ trong tích tắc, lúc này ông chỉ biết đạp phanh, đánh lái vào lề đường để tránh tông nhau nhưng không kịp.

Chú rể bị tổn thương vùng kín trong ngày cưới do nhảy quá hăng

Ngày 14/4, thông tin từ Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, mới đây tiếp nhận ca tai nạn chấn thương vùng kín hi hữu, chú rể phải nhập viện ngay trong ngày cưới.

Bệnh nhân được người nhà đưa đến Trung tâm Nam học trong tình trạng chấn thương tinh hoàn, tụ máu sưng nề rất lớn.

Bệnh nhân được theo dõi 5 ngày sau ca phẫu thuật. Ảnh: Dân Trí

Qua khai thác thông tin, bệnh nhân gặp tai nạn ngay trong ngày cưới của mình. Theo đó, khi đang vui chơi và nhảy cùng bạn bè, chú rể có trèo lên ghế, bất cẩn bị ngã đập vùng hạ bộ vào thành ghế. Sau cú ngã, vùng bìu và dương vật chú rể bầm tím, sưng nề kèm đau nhiều nên được người nhà đưa tới cấp cứu.

Tại Trung tâm Nam học, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu, lấy ra khoảng 300gram máu cục từ bìu.

Bác sĩ cũng xác định bệnh nhân bị tổn thương đứt cơ hành hang và vỡ vật hang. Các bác sĩ đã tiến hành làm sạch, khâu cầm máu kỹ các vùng bị tổn thương.

Sau 5 ngày điều trị tại Trung tâm Nam học, tình trạng bệnh nhân ổn định, vừa được xuất viện.

Nguyên nhân khiến hầm Bãi Gió sạt lở, đường sắt Bắc-Nam tê liệt

Ngày 14/4, trao đổi trên Vietnamnet, ông Lê Quang Vinh, Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết, các đoàn chuyên gia đang khảo sát, kiểm tra thực tế để đưa ra giải pháp xử lý sạt lở trong hầm Bãi Gió qua huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Đến nay, ngành đường sắt đang tập trung toàn lực để khắc phục sự cố, nên chưa thể dự kiến được thời gian thông tuyến đường sắt Bắc-Nam qua khu vực trên.

Nhiều khối đất đá đổ tràn xuống đường ray trong hầm Bãi Gió nằm ở phía Bắc tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phong Điền.

Hai ngày qua, ngành đường sắt huy động hơn 200 công nhân, 2 đoàn tàu, 4 máy loại nhỏ đưa vào trong hầm để xử lý sạt lở. Công nhân làm việc ngày lẫn đêm dọn dẹp đất, đá, cát và phun bê tông gia cố tạm vỏ hầm, song vẫn chưa thể khắc phục được sự cố.

Trước đó, hôm 12/4, bên trong hầm nằm trong dự án cải tạo hầm yếu đang thi công bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường ray. Vị trí sạt lở kéo dài, cách cửa hầm khoảng 85 m với khoảng 180 m3. Phần cửa phía Bắc, xung quanh, mạch nước ngầm chảy quanh vỏ hầm.

Ngành đường sắt lập tức huy động nhân lực, máy móc để khắc phục điểm sạt lở. Đến rạng sáng 13/4, khi hầm sắp được thông sau sự cố sạt lở thì 50 m3 tiếp tục tràn xuống lần thứ 2. Vị trí sạt lở kéo dài khoảng 20 m. "Đơn vị 2 lần làm mái vòm bằng sắt đỡ mái hầm để chống sạt nhưng đất đá trong hầm tiếp tục rơi xuống mặt đường ray", ông Vinh nói.

Về nguyên nhân, ông Vinh nhìn nhận, việc sạt lở không phải do quá trình thi công dự án gia cố hầm Bãi Gió. Hầm Bãi Gió được xây dựng năm 1930 khánh thành năm 1936, vỏ hầm làm bằng bê tông, dài hơn 400 m, cao 5 m, rộng 4 m. Theo ông Vinh, khi khảo sát thực tế, các chuyên gia đánh giá nguyên nhân ban đầu có thể do hầm Bãi Gió đưa vào hoạt động hàng chục năm, cùng với địa chất phức tạp và các tầng đất đá lâu năm đã bị phong hóa nên rơi tự do làm vỡ mái hầm.

