Tin sáng 20/6: Thời điểm nắng nóng gay gắt ở miền Bắc giảm nhiệt; quy định mới liên quan đến lương hưu

Thời điểm nắng nóng gay gắt ở miền Bắc giảm dần

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió Phơn, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình đã nắng nóng gần 1 tuần liên tiếp với nền nhiệt cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Ngày 20 - 21/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 45%.

Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 60%. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.

Từ ngày 22 - 23/6 nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng giảm dần. Ảnh: Tô Thế

Dự báo, từ đêm 22-23/6, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và giông rải rác (tập trung vào chiều tối và đêm), nên từ 23/6, nắng nóng có xu hướng giảm dần.

Đây là nhiệt độ dự báo trong lều khí tượng, cảm nhận thực tế ngoài trời còn nóng hơn 2-4 độ tùy thuộc vào điều kiện mặt đệm như đường bê tông, đường nhựa…

Đối với khu vực Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt còn kéo dài vài ngày tới. Đến 22/6, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế còn nắng nóng và nắng nóng gay gắt; từ khoảng 23-24/6, nắng nóng có xu hướng giảm dần, từ chiều tối 24, khả năng có mưa rào và giông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối).

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 22/6, phía Bắc có nắng nóng; từ khoảng đêm 21-24/6, có khả năng có mưa rào và giông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Đặc biệt lưu ý các khu vực, sau nhiều ngày nắng nóng "đổ lửa", khi xuất hiện mưa giông cần rất đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Ngoài ra, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới vẫn có nắng, có nơi nắng nóng, nhưng chiều tối và tối có thể có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng từ khoảng chiều tối ngày 21-25/6 có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to.

Nên tăng lương hưu cao hơn cho đối tượng nào?

Dự thảo Luật BHXH sửa đổi, chỉnh lý mới nhất đã bổ sung thêm nhiều quy định liên quan đến lương hưu, đặc biệt là chính sách đối với những người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Điều 73 của dự thảo Luật sau khi chỉnh lý về điều chỉnh lương hưu, quy định lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, phù hợp với khả năng của ngân sách Nhà nước và Quỹ BHXH.

Đồng thời, bổ sung thêm một khoản, đó là điều chỉnh mức tăng cao hơn đối với đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995, và đối tượng có mức lương hưu thấp. Quy định này nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ.

Chính phủ sẽ quy định thời điểm, đối tượng, mức điều chỉnh lương hưu.

Tăng lương hưu cho người hưởng mức thấp để kéo giảm khoảng cách với người hưởng mức quá cao. Ảnh minh hoạ

Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định, người lao động có thời gian làm việc trong khu vực Nhà nước trước ngày 1/1/1995 được tính để hưởng BHXH theo quy định của Chính phủ.

Hằng năm, Nhà nước chuyển từ ngân sách một khoản kinh phí vào Quỹ BHXH để bảo đảm trả đủ lương hưu, trợ cấp BHXH đối với người được hưởng trước ngày 1/1/1995.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, với đặc thù của chính sách tiền lương giai đoạn trước năm 1995, cùng với các quy định của pháp luật về BHXH tại thời điểm đó, phần lớn người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ mất sức lao động với thời gian làm việc ngắn, và mức tiền lương trước khi nghỉ việc thấp.

Từ đó ảnh hưởng đến mặt bằng chung về mức hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng của nhóm đối tượng này.

Một số nhóm đối tượng đã dừng hưởng theo quy định, sau đó được Nhà nước ban hành chính sách cho tiếp tục hưởng trợ cấp hằng tháng từ nguồn ngân sách Nhà nước, vì thế nên mức hưởng khá thấp so với mặt bằng chung.

Thảm án gia đình 4 người thương vong ở Quảng Ngãi

Theo Vietnamnet, ngày 19/6, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an TP Quảng Ngãi đang lấy lời khai của nghi phạm gây ra vụ án nghiêm trọng làm 4 người trong một gia đình thương vong.

Nghi phạm Lê Đình Thuyết bị bắt. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng (TP Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến vợ chồng ông L.H.T. (50 tuổi) và bà P.T.P. (42 tuổi) tử vong; 2 con nhỏ là L.H.N.Y. (6 tuổi) và L.H.C.N. (4 tuổi) bị đa chấn thương được đưa đi cấp cứu.

Nghi phạm được xác định là Lê Đình Thuyết (SN 1967, trú xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu). Thuyết là anh con nhà bác ruột của ông T.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh và Công an TP Quảng Ngãi đã triển khai lực lượng, bắt giữ đối tượng gây án đang ẩn náu tại vườn nhà ông T.

Nguyên nhân ban đầu của vụ án được xác định do mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa gia đình ông T. và gia đình Thuyết nên đối tượng có ý định "báo thù".

Ngày 18/6, Thuyết đi từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về TP Quảng Ngãi và chuẩn bị sẵn 1 con dao. Đến 21h tối cùng ngày, đối tượng đột nhập, ẩn nấp trong vườn nhà ông T. chờ đến sáng hôm sau gây án.

Cháy lớn xưởng bột nhang, 2 người thiệt mạng

Hiện trường vụ cháy.

Một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM vào chiều 19/6, theo Người lao động.

Lửa bùng lên dữ dội từ cơ sở sản xuất bột nhang rộng khoảng 1.000 m2 trên đường Trần Văn Giàu. Lúc này, nhiều công nhân nháo nhào chạy ra ngoài.

Người dân xung quanh tìm cách dập lửa song do xưởng bột nhang chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên những nỗ lực ban đầu bất thành.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đã điều động xe cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định có 2 người tử vong.

Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.

Chủ tịch Ninh Thuận chỉ đạo xử lý triệt để vụ hiệu trưởng sai phạm thu chi

Trường THPT Tháp Chàm chi vượt 758 triệu đồng dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2023. Ảnh: Hữu Long

Theo báo Lao Động, ngày 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận đã nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Thuận về nội dung xử lý triệt để, nghiêm minh các sai phạm tại Trường THPT Tháp Chàm (TP Phan Rang – Tháp Chàm).

Đối với nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xử lý triệt để, dứt điểm, chặt chẽ, nghiêm minh, đúng quy định đối với các sai phạm của ông Trần Đình Toản - Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Chàm.

Đồng thời, chỉ đạo chấn chỉnh trong toàn ngành Giáo dục địa phương, không để xảy ra việc vi phạm pháp luật trong trường học; hoàn thành và báo cáo kết quả xử lý cho Chủ tịch tỉnh trong tháng 6/2024.

Như Lao Động thông tin, trường hợp Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Chàm thời gian qua có nhiều vi phạm, đơn thư tố cáo trong thời gian qua.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận, từ đầu năm 2024 đã nhận được 3 đơn thư của một số giáo viên giấu tên, tố cáo Hiệu trưởng đã thực hiện một số khoản thu, chi ngoài ngân sách.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận sau đó đã có kết luận thanh tra và chỉ rõ những hành vi vi phạm các quy định về quản lý, thu chi tài chính, dấu hiệu trục lợi cá nhân đối với ông Trần Đình Toản.

Theo kết luận, trong 8 nội dung tố cáo đã được xác minh làm rõ, có 7 nội dung tố cáo cho thấy ông Trần Đình Toản có nhiều hành vi vi phạm các quy định quản lý tài chính.

Trong Kết luận Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo đã kết luận về việc ông Trần Đình Toản không trực tiếp giảng dạy môn Toán theo chuyên môn được đào tạo và không giảng dạy hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp theo quy định của Bộ GDĐT, nhưng vẫn được chi trả tiền phụ cấp ưu đãi đứng lớp hơn 37,7 triệu đồng...

Vào ngày 20/5, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định thu hồi tiền nộp vào tài khoản tạm giữ với tổng số tiền hơn 95 triệu đồng trong đó có khoản kinh phí kỷ niệm 30 năm thành lập trường (57 triệu đồng) và hơn 37,7 triệu đồng kinh phí phụ cấp ưu đãi đứng lớp của Hiệu trưởng.

Cũng tại Trường THPT Tháp Chàm vào đầu năm 2024, Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận đã có thông báo Trường THPT Tháp Chàm đã chi vượt dự toán ngân sách 758 triệu đồng được giao năm 2023. Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn đang kiểm tra, rà soát thông tin để có hướng xử lý phù hợp.

