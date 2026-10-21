Tin sáng 21/10: Miền Bắc đón không khí lạnh; Hà Nội chốt mức trần tiền ăn bữa trưa bán trú

Sắp đón không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/10, dự báo sẽ có sóng lạnh yếu từ phía Bắc bổ sung xuống. Vì cường độ không khí lạnh không mạnh lại di chuyển lệch Đông nên chủ yếu tác động đến thời tiết biển.

Gió Đông Bắc ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ chiều 21/10 sẽ mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao từ 2 - 4m; biển động. Thời tiết này có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền cũng như các hoạt động hàng hải trên vùng biển này.

Về thời tiết trên khu vực đất liền, bà Thanh Hoa cho hay, không khí lạnh kết hợp với trường gió Đông đến Đông Nam từ mực 3000 - 5000m có cường độ yếu chỉ gây ra mưa rào rải rác và có nơi có dông cho khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đến thành phố Huế từ chiều 21/10 đến ngày 22/10.

"Bởi vì mưa không lớn và khu vực có mưa cũng không nhiều nên nền nhiệt ở Đông Bắc Bộ chỉ giảm nhẹ từ 1 - 2 độ C trong ngày 21/10 và ngày 22/10. Sau đó, mưa giảm và nhiệt độ sẽ tăng dần lên trong những ngày cuối tuần.

Hà Nội chốt mức trần tiền ăn bữa trưa bán trú

Mức trần bữa ăn bán trú tại Hà Nội tối đa 50.000 đồng/ học sinh đối với cấp tiểu học, trung học. Ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ theo tiêu chí giáo dục chất lượng cao tại các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, áp dụng từ năm học 2026-2027, theo VTC News.

Theo quy định, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày đối với cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày đối với cấp tiểu học, trung học. Đáng chú ý, mức trần này đã bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú theo quy định.

Đối với bữa sáng, mức thu tối đa là 25.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non, tiểu học và 30.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp trung học.

Dịch vụ chăm sóc bán trú được quy định mức trần 235.000 đồng/học sinh/tháng, áp dụng thống nhất ở cả ba cấp học mầm non, tiểu học và trung học.

Ngoài tiền ăn và chăm sóc bán trú, dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú, gồm công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân, có mức trần 200.000 đồng/học sinh/năm học ở cả ba cấp học.

Xác minh vụ học sinh đánh nhau dưới chân cầu Nghĩa Phú ở Ninh Bình

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội

Ngày 20/10, liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam sinh được cho là dùng thắt lưng đuổi theo xe máy đánh bạn ngã xuống đường tại khu vực chân cầu Nghĩa Phú (xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình), lực lượng công an đã triệu tập các đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ, thông tin trên VOV.

Hình ảnh trong video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, sự việc xảy ra vào trưa 19/10 tại khu vực chân cầu Nghĩa Phú, một nam sinh mặc đồng phục chạy đuổi theo xe máy chở một nam sinh khác. Sau đó, nam sinh này được cho là đã dùng thắt lưng đánh người đi cùng, khiến người này ngã xuống đường. Tiếp đó, những người liên quan tiếp tục lao vào xô xát.

Lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết, những người liên quan là học sinh đang theo học cơ sở giáo dục thường xuyên Nghĩa Tân, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình. Các em trên đường đi học về thì có đánh nhau tại khu vực trên địa bàn của xã Hồng Phong.

Sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng công an đã triệu tập những người liên quan đến làm việc để xác minh, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.

Những loại cây nào bị cấm trồng ở Hà Nội?

Mức trần tiền ăn bán trú, dịch vụ chăm sóc học sinh và giáo dục bổ trợ ngoài giờ tại trường công lập chất lượng cao ở Hà Nội từ năm học 2026-2027. (Nguồn: UBNDTPHN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành quyết định về quy định quản lý công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo VOV.

Theo quyết định, bên cạnh danh mục 33 loại cây xanh được phép trồng trên đường và khu vực công công và 18 loại cây ngập nước (bán ngập) và sống trên mặt nước, Hà Nội cũng ban hành danh mục 18 loại cây cấm trồng trên địa bàn thành phố trong đó có những loại cây như bã đậu, bồ hòn, bồ kết, trứng cá, trúc đào...

Lý do cấm trồng các loại cây trên là các loại cây trên có loại có nhựa và hạt chứa độc tố; cành nhánh giòn, dễ gãy; loài cây xâm thực, cành giòn, rễ nông dễ gãy đổ khi mưa bão, quả chín rụng gây mất vệ sinh môi trường; cành giòn, dễ gãy đổ, quả chín rụng gây mất vệ sinh môi trường...

Bé trai 3 tuổi ở Sơn La được tìm thấy sau 14 giờ mất tích

Cháu bé 3 tuổi, bản Chiềng Xôm, xã Mường Hung được tìm thấy trong bể nước cách nhà 1km. Ảnh: Công an xã Mường Hung cung cấp

Ngày 20/10, Công an xã Mường Hung, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã phối hợp với gia đình và người dân tìm thấy bé trai 3 tuổi mất tích từ sáng 19/10, theo Lao Động.

Trước đó, khoảng 8h ngày 19/10, gia đình chị Cà Thị Kh, trú bản Chiềng Xôm, xã Mường Hung, trình báo việc con trai mất tích.

Công an xã đã huy động cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở cùng người dân tìm kiếm tại các khu vực xung quanh.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, cháu bé được phát hiện trong bể chứa nước tại một vườn nhãn, cách nhà khoảng 1km, trong tình trạng mệt mỏi do đói và lạnh.

Lực lượng tìm kiếm nhanh chóng đưa cháu ra ngoài, kiểm tra sức khỏe ban đầu và bàn giao cho gia đình chăm sóc.