Không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc có gây rét đậm, rét hại?

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Thời tiết miền Bắc thế nào do ảnh hưởng không khí lạnh?

Theo bản tin dự báo thời tiết dài hạn của VTV thời tiết, từ đêm thứ Ba khu vực Hà Tĩnh tới Quảng Ngãi sẽ bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng. Còn vùng núi Bắc Bộ có nơi nhiệt độ thấp dưới 15 độ về đêm và sáng sớm do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh.

Từ tối qua (04/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du phía Đông Bắc Bộ và ven biển Quảng Ninh khiến trời chuyển gió và mưa dông. Nhiệt độ giảm 6-9 độ so với cùng thời điểm trước đó.

Dự báo không khí lạnh tràn xuống lần này khá mạnh. Từ đêm qua và sáng nay không khí lạnh tiếp tục dồn xuống khiến vùng mưa mở rộng xuống phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa trở vào Hà Tĩnh. Có nơi mưa to đến rất to, mưa to trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng vùng trũng thấp và sạt lở đất triền đồi núi.

Từ đêm nay vùng mưa dịch dần xuống khu vực Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi khi gió Đông Bắc dồn xuống sâu hơn tương tác với địa hình núi cao của dãy Trường Sơn.

Cao điểm mưa lớn từ đêm thứ Ba đến hết Chủ nhật. Có nơi mưa to đến rất to trên 200m/24h.

Theo dự báo nhiệt độ khu vực Bắc Bộ khá dễ chịu. Tại khu vực Hà Nội nhiệt độ không vượt quá 31 độ, trong đó nhiệt độ ngày hôm nay mát mẻ nhất với mức nhiệt 26 độ. Về đêm và sáng sớm từ thứ Ba nhiệt độ khá lạnh với mức nhiệt 20-22 độ.

Tại khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét rõ hơn nhất là trong đêm thứ Ba và sáng thứ Tư có nơi mức nhiệt thấp 13-15 độ.

Thời tiết tại Gia Lai đến Cà Mau, từ thứ Tư mưa sẽ tăng lên. Cảnh báo có nơi mưa to lên đến 70mm trong vòng 2h có thể gây ra ngập úng vùng trũng thấp và khu đô thị; trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Mưa thường diễn ra về chiều tối, ban ngày thời tiết có nắng. Tại khu vực Nam Bộ trời khá nóng với mức nhiệt cao từ 30-34 độ. Từ Gia Lai đến Lâm Đồng mức nhiệt phổ biến từ 27-32 độ.

Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh miền Bắc lạnh về đêm và sáng sớm. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 05/10 đến ngày 06/10

- Khu vực Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Hà Tĩnh) có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 06/10 đến ngày 14/10

Biến đổi thời tiết từ 3-10 ngày:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ đêm 06-08/10: Đêm không mưa, ngày nắng, riêng khoảng ngày 09-10/10 có mưa rào và dông vài nơi; khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét đến khoảng ngày 08/10.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Từ đêm 06/10 đến khoảng ngày 10/10 khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Cao nguyên Trung Bộ: Từ ngày 07/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 07-10/10 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất có nơi chỉ 14 - 17 độ C.