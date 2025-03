Tin sáng 21/3: 'App ngân hàng ảo' - hình thức lừa đảo mới nguy hiểm; Nhặt được 1 cây vàng, học sinh lớp 4 tìm người trả lại

'App ngân hàng ảo' - hình thức lừa đảo mới nguy hiểm hơn 'fake bill', người dân cần lưu ý điểm này

Đặc biệt hiện nay trên mạng xã hội, các hội nhóm cho thuê, bán app bank ảo hoạt động sôi động. Tại đây, hàng loạt tài khoản rao bán các App ngân hàng ảo giả mạo, có giao diện giống hệt App chính thống của các ngân hàng. Phụ Nữ Số đưa tin.

Ảnh chụp màn hình.

Đáng nói hơn, bên dưới bài đăng chào mời là hàng loạt các bình luận hỏi giá, xin tư vấn. Các hội nhóm này không chỉ là nền tảng cho các hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn những hiểm họa lớn đối với người dân.

Khi truy cập ứng dụng này, người dùng được yêu cầu nhập các thông tin bao gồm: Số tài khoản, Số tiền giao dịch, Thời gian giao dịch, Số dư, Nội dung. Đây là những dữ kiện thường xuất hiện trên thông báo giao dịch smartbanking của các ngân hàng trên điện thoại. Đồng thời, người dùng có thể lựa chọn thông báo giả này là trừ tiền hay nhận tiền.

Ngay sau khi nhập đủ các thông tin và ấn “Thực hiện”, trên điện thoại của người dùng sẽ nhảy ra thông báo biến động số dư giống hệt như được gửi từ ứng dụng của ngân hàng.

Điều đáng nói, giao diện phần mềm giả mạo giống với phần mềm chính thống đến hơn 90% nên người dùng rất khó để phân biệt thật giả.

Điểm sơ hở duy nhất để nhận biết chính là thông báo trừ tiền, chuyển tiền “ảo” sẽ chỉ xuất hiện trên điện thoại của kẻ lừa đảo, không thể bắn trực tiếp thông báo sang máy người khác.

Vì vậy, với các giao dịch chuyển khoản thường ngày, người dân cần kiểm tra xác nhận chuyển khoản từ ứng dụng ngân hàng trên điện thoại của mình, tuyệt đối không chủ quan tin tưởng các nội dung trên máy người khác.

Ngoài ra, khi không thấy biến động số dư trong tài khoản, người nhận tiền cũng tuyệt đối không kích vào đường link do các đối tượng lạ cung cấp. Vì đây cũng có thể là những đường link giả mạo để đánh cắp thông tin tài khoản, từ đó chiếm đoạt toàn bộ tiền của người dùng.

Hà Nội sẽ cải tạo chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng

Quận Đống Đa, TP Hà Nội đã di chuyển các hộ dân tại chung cư nguy hiểm cấp độ D tại 51 Huỳnh Thúc Kháng, dự kiến khởi công công trình vào quý II tới. Đây là thông tin được Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định báo cáo tại Hội nghị tổng kết Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025” diễn ra chiều 20/3. Thông tin trên VietnamNet.

Theo báo cáo, quận Đống Đa có 138 chung cư cũ. Đến nay, quận đã hoàn thành 100% kiểm định, kiểm tra, rà soát theo chỉ tiêu thành phố giao. Đối với chung cư nguy hiểm cấp độ D tại 51 Huỳnh Thúc Kháng, quận đã hoàn thành việc di chuyển các hộ dân ra ngoài và dự kiến triển khai khởi công trong quý II/2025.

Bộ Giáo dục và Đào tạo không đổi lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông tin về việc giữ nguyên lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025 như đã công bố. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay vẫn dự kiến vào ngày 26 và 27/6. Tuổi trẻ Online đưa tin.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 - Ảnh: NAM TRẦN

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc giữ nguyên lịch thi để ổn định tâm lý cho học sinh, phụ huynh và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động khác của ngành giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai kế hoạch năm học 2024-2025, triển khai kỳ thi tốt nghiệp THPT theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Công an Hà Nội truy nã 8 đối tượng tội đưa hối lộ

Cổng thông tin Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP đã ra quyết định truy nã đối với 8 đối tượng về tội đưa hối lộ. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Theo đó, các đối tượng bị truy nã gồm: Nguyễn Tiến Quyết (SN 1999, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội); Hà Trung Đức (SN 1987, phường Đồng Hoà, quận Kiến An, Hải Phòng); Trần Ngọc An (SN 1980, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội); Trần Hữu Hiếu (SN 1979, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định); Lê Văn Hiếu (SN 1985, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng); Lương Hải Long (SN 1991, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Trường (SN 1984, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Bùi Ngân Hà (SN 1980, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Các đối tượng bị truy nã. Ảnh: Công an Hà Nội

Công an TP Hà Nội đề nghị, nếu phát hiện các đối tượng trên, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội (Địa chỉ: số 89 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; SĐT: 069.219.4077), cơ quan công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Nhặt được 1 cây vàng, học sinh lớp 4 ở Quảng Trị nhờ công an tìm người trả lại

Ông Trần Kim Cương - Chủ tịch UBND xã Hải Khê (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) xác nhận, một em học sinh lớp 4 trường Tiểu học Hải Khê nhặt được 1 cây vàng và đã giao nộp cho Công an xã Hải Khê để trao trả lại người đánh rơi. VTC News đưa tin.

Theo Chủ tịch UBND xã Hải Khê, Công an xã sẽ mời các bên lên cơ quan làm việc, qua đó xác minh chủ sở hữu cây vàng em học sinh nhặt được để trả lại cho người đánh rơi.

Em học sinh lớp 4 nhặt được 1 cây vàng nên giao nộp cho cơ quan Công an để trao trả lại cho người đánh rơi.

Trước đó, anh Trương Văn Sừng (ở xã Hải Khê) đăng lên mạng xã hội thông tin đánh rơi 1 cây vàng khi đi coi đua thuyền ở thị trấn Hải Lăng. Số vàng này vợ chồng anh đi mượn, định đem bán để lấy tiền góp vốn làm ăn.

Tháng 5/2024, nhóm học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi gồm Nguyễn Hữu Đạt, Nguyễn Huyền Trang và Trần Hà Thảo Nhi đi chơi tại công viên thị trấn Hồ Xá thì nhặt được túi xách.

Sau đó, các em báo cáo giáo viên chủ nhiệm và đến cơ quan công an nhờ tìm người mất trả lại. Kiểm tra bên trong túi xách ghi nhận có 4 chiếc nhẫn vàng, 5 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại thông minh.

Qua xác minh, Công an thị trấn Hồ Xá tìm được người bị mất túi xách là chị Nguyễn Thị Cúc (trú khu phố Hữu Nghị, thị trấn Hồ Xá) và liên hệ chị này đến nhận lại tài sản.

Miền Bắc nắng liên tục rồi lại đón không khí lạnh "lạ thường"

Thông tin trên Tạp chí điện tử Người Đưa Tin dẫn lời nhận định tử các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) có cường độ ổn định, sau suy yếu và di chuyển dần ra phía Đông. Từ khoảng 25-26/3, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông. Khoảng 1-2 ngày cuối, không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại.

Trường phân kì gió trên cao hoạt động mạnh trên khu vực miền Bắc đến khoảng ngày 21/3; sau đó từ 22/3 có xu hướng hoạt động yếu dần.

Do ảnh hưởng của những hình thái trên, thời tiết các vùng trên cả nước từ nay đến cuối tháng về cơ bản ít biến động lớn, chủ yếu ổn định với ngày không mưa, trời nắng, một số vùng có mưa vài nơi; khoảng gần cuối tháng, khả năng không khí lạnh tăng cường lại tràn về. Trong khi đó, khu vực Đông Nam Bộ và Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng.