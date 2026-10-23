Tin sáng 23/10: Người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý thay đổi mới nhất từ năm 2027; Lấy ý kiến Nhân dân việc sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ về Hà Nội

Tin sáng 22/10: Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 tại Hà Nội hành hung cô giáo gãy xương mũi; Truy nã đối tượng trộm vàng của cha ruột GĐXH - Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam đối với L.H.V về tội “Cố ý gây thương tích” sau khi nam sinh này có hành vi hành hung cô giáo ngay trong lớp học; Trộm vàng của cha, Trần Thảo Hương bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang truy nã.

Người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý thay đổi mới nhất từ năm 2027

Ảnh: TL.





BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch Triển khai sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trong chi trả các chế độ BHXH, BHTN, hướng tới mở rộng phương thức thanh toán điện tử từ năm 2027.

Theo kế hoạch, trong tháng 10/2026, cơ quan BHXH tập trung hoàn thiện phương án kết nối, tích hợp, trao đổi dữ liệu với hệ thống định danh điện tử. Các hướng dẫn liên quan đến việc xác định, sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội phục vụ chi trả chế độ cũng được xây dựng trong giai đoạn này.

Phương thức nhận tiền được thiết kế theo hướng linh hoạt. Người hưởng có thể liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động với tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Song song với quá trình chuẩn bị kỹ thuật, thông tin của người đang hưởng chế độ cũng như người mới tham gia sẽ được rà soát, chuẩn hóa.

Lấy ý kiến Nhân dân việc sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ về Hà Nội

Sơ đồ dự kiến mở rộng địa giới hành chính 2 xã Ba Vì và Yên Xuân trên cơ sở sáp nhập một phần địa giới hành chính của 3 xã phường thuộc tỉnh Phú Thọ.

Thông tin VTC News đăng tải, UBND TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Thời gian lấy ý kiến từ 22/10 đến 25/10, UBND TP Hà Nội yêu cầu việc lấy ý kiến bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định pháp luật.

Ngày 6/9, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 26, thống nhất chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo đề xuất của Đảng ủy UBND thành phố.

Phạm vi điều chỉnh liên quan các xã Thịnh Minh, Lương Sơn và phường Kỳ Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ; các xã Ba Vì, Yên Xuân thuộc TP Hà Nội.

Theo phương án lấy ý kiến, dự kiến điều chỉnh 4.006,38ha diện tích tự nhiên từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội. Trong đó, có 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm.

Chủ trương này đặt ra yêu cầu bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; hài hòa lợi ích giữa hai địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước theo lãnh thổ, đồng thời tăng cường liên kết, phát triển Vùng Thủ đô.

Thực hiện chủ trương trên, Sở Nội vụ Hà Nội đã hướng dẫn UBND 126 xã, phường tổ chức lấy ý kiến Nhân dân theo quy định.

Ngày 21/10 là thời gian chuẩn bị; từ 22/10 đến hết 25/10, các tổ dân phố tổ chức phát và thu phiếu lấy ý kiến hộ gia đình.

Không khí lạnh tràn về, vì sao miền Bắc vẫn nắng trên 33°C?

Hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc có nơi trên 33°C (ảnh minh hoạ).

Thông tin trên VTC News, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ yếu, di chuyển lệch về phía đông. Khi kết hợp với trường gió đông đến đông nam ở độ cao 1.500-5.000m, không khí lạnh chỉ gây mưa rào rải rác, có nơi có dông cho khu vực phía Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Cường độ không khí lạnh rất yếu và lệch Đông nên hôm nay (23/10) miền Bắc vẫn duy trì nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, trời nắng, ít mưa. Khu vực từ Thanh Hoá đến phía Đông Quảng Ngãi hôm nay có mưa rải rác. Nam Bộ giảm mưa so với những ngày trước.

Vì mưa không lớn, diện cũng không nhiều nên nền nhiệt ở khu vực này chỉ giảm nhẹ 1-2°C trong ngày.

Dự báo trong 1 tháng tới (từ nay đến 22/11), các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn 1-2°C, trong đó, Nam Bộ cao hơn 0,5-1°C.

"Trên đất liền, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa tây nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Tất cả người dân có ô tô, xe máy chú ý thông báo mới nhất từ công an về biển số xe

Hình minh họa.

Theo Tạp chí Vietnamdaily, tình trạng rơi rụng, thất lạc hoặc mờ biển số xe là sự cố không hiếm gặp đối với người tham gia giao thông, đặc biệt là vào mùa mưa bão hay khi di chuyển qua các đoạn đường ngập lụt. Để giúp người dân nắm vững quy định pháp luật và thuận tiện trong quá trình xin cấp đổi, cấp lại, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP. Hải Phòng đã ban hành cẩm nang hướng dẫn chi tiết các bước xử lý chuẩn xác, nhanh gọn.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển phương tiện giao thông gắn biển số không rõ chữ, số, bị mờ, che lấp hoặc hoàn toàn không có biển số sẽ bị xử phạt hành chính. Đáng chú ý, nhiều chủ phương tiện vì nóng vội hoặc tiện lợi đã tự ý in ấn, làm biển số tạm bằng bìa hoặc kim loại tự chế để lưu thông.

Lực lượng chức năng khẳng định hành vi sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp là vi phạm pháp luật nghiêm trọng và tuyệt đối bị nghiêm cấm.

Đề xuất miễn phí tham quan 10 Bảo tàng, Vườn quốc gia vào Ngày Văn hóa Việt Nam

Đề xuất miễn phí tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 hằng năm.





Thông tin trên Tạp chí Xây dựng chính sách, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 hằng năm cho các tổ chức, cá nhân tham quan tại 10 địa điểm sau: Bảo tàng Hải Dương học; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam; Dinh Độc Lập; Bảo tàng Yersin; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon, Cát Tiên; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Theo Bộ Tài chính, việc miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam tạo điều kiện tối đa cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp cận, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc. Từ đó, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người dân dùng máy tính, laptop chú ý thông báo mới nhất của công an

Thông tin trên Phụ nữ mới, Công an xã Dur Kmăl (tỉnh Đắk Lắk) mới đây cho biết, phần mềm crack thường là phiên bản hoặc công cụ được can thiệp nhằm vượt qua cơ chế bảo vệ, cấp phép sử dụng của nhà phát triển. Người dùng có thể bị thu hút bởi lời giới thiệu "miễn phí", "đầy đủ tính năng", nhưng khó kiểm chứng những thay đổi bên trong tệp cài đặt và mức độ an toàn của nguồn cung cấp.

Công an xã Dur Kmăl khuyến cáo người dân, cơ quan và doanh nghiệp thận trọng khi tải, cài đặt phần mềm máy tính, nhất là các bản crack, công cụ kích hoạt trái phép được chia sẻ trên Internet. Việc sử dụng những phần mềm này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin và có thể xâm phạm quyền tác giả đối với chương trình máy tính.

Đáng lưu ý, một số hướng dẫn cài đặt yêu cầu người dùng tắt chương trình bảo mật hoặc cho phép phần mềm hoạt động với quyền truy cập cao. Những thao tác này có thể làm giảm khả năng bảo vệ thiết bị, tạo điều kiện để chương trình độc hại xâm nhập, thu thập thông tin hoặc gây mất dữ liệu.

Bên cạnh nguy cơ kỹ thuật, việc sao chép, cài đặt, cung cấp hoặc phát tán phần mềm trái phép còn có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý. Chương trình máy tính được pháp luật bảo hộ quyền tác giả; việc sử dụng cần tuân thủ phạm vi cấp phép và những quy định có liên quan.