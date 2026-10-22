Tin sáng 22/10: Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 tại Hà Nội hành hung cô giáo gãy xương mũi; Truy nã đối tượng trộm vàng của cha ruột

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Phát hiện súng thần công tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải

Cán bộ Bảo tàng Đà Nẵng cùng lực lượng chức năng triển khai phương án di dời hiện vật khỏi hố đào. Ảnh: BTCC

Trên Báo CATP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, trong quá trình thi công Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (giai đoạn 2), đơn vị thi công đã phát hiện một khẩu súng thần công nằm sâu dưới lòng đất tại khu vực phía Tây Bắc khuôn viên nội thành, gần khu vực tượng đài Danh tướng Nguyễn Tri Phương và cây đa cổ thụ.

Ngay sau đó, cán bộ chuyên môn của Bảo tàng đã phối hợp khai quật và đưa hiện vật lên mặt đất an toàn.

Khẩu súng thần công bằng gang cỡ đại khoảng 168 năm tuổi, dài 2,95m, đường kính đáy 40cm, mang cấu trúc nguyên khối điển hình của đại bác thời Nguyễn với núm chuôi hình cầu và tai súng trụ tròn đối xứng. Dù bị chôn vùi lâu năm trong môi trường đất ẩm chứa muối khiến bề mặt bao phủ lớp gỉ sắt kết dính với cát sỏi, nhưng hiện vật vẫn giữ nguyên vẹn hình thái.

Theo nhận định của Bảo tàng Đà Nẵng, hiện vật thuộc hệ thống hỏa pháo phòng thủ nguyên gốc của Thành Điện Hải.

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam nam sinh lớp 12 đánh cô giáo gãy xương mũi

Hình ảnh nam sinh hành hung cô giáo. Ảnh: Báo Lao động

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với L.H.V về tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan Công an, trước đó vào ngày 19/10/2026, do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V (học sinh lớp 12 trường THPT Mạc Đĩnh Chi - xã Nội Bài cùng một số học sinh khác đã bị cô giáo L.T.H phạt đứng góc lớp.

Do bực tức, V đã dùng tay đánh cô giáo L.T.H gây thương tích gãy xương cánh mũi phải.

Ngay trong ngày 19/10/2026, Công an xã Nội Bài đã kịp thời làm rõ vụ việc và ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Cứu người đàn ông 3 lần ngừng tim trong nửa giờ

Người bệnh ổn định sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh: BVCC

Thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (TP Quảng Ninh), các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống ông L.N.S (61 tuổi, Đài Loan, Trung Quốc) vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tim.

Ông S có tiền sử tăng huyết áp, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực trái dữ dội, lan lên vai trái, khó thở, huyết áp tụt sâu còn 75/40 mmHg, mạch 104 lần/phút, biểu hiện sốc tim nguy kịch.

Chỉ 23 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân đột ngột mất ý thức, không bắt được mạch cảnh, mạch bẹn, huyết áp, rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Trong vòng khoảng 30 phút, người bệnh liên tiếp trải qua 3 lần ngừng tim, đối mặt với nguy cơ tử vong.

Các bác sĩ lập tức triển khai hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện khử rung, đặt nội khí quản và các biện pháp hồi sức tích cực.

Qua thăm khám, điện tâm đồ và các xét nghiệm, ông S được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rung thất, ngừng tim, sốc tim. Người bệnh nhanh chóng được đưa đến phòng can thiệp để tái thông động mạch vành khẩn cấp.

Sau 3 ngày điều trị hồi sức tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt.

Truy nã đối tượng trộm vàng của cha ruột

Đối tượng Trần Thảo Hương.

CAND đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang truy nã Trần Thảo Hương (SN 1996, nơi thường trú: số 15B1, Nguyễn Thượng Hiền, khóm Bình Khánh 6, phường Bình Đức, tỉnh An Giang; chỗ ở trước khi bỏ trốn phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Trước đó, ngày 22/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang (cũ) khởi tố vụ án "Trộm cắp tài sản", xảy ra ngày 19/5/2022, tại khóm Bình Khánh 6, phường Bình Đức, tỉnh An Giang.

Vào ngày 15/9/2022, ông Trần Thế Hùng phát hiện mất trộm 11 lượng vàng 9999, nghi ngờ con gái là Trần Thảo Hương lấy trộm nên trình báo Công an phường Bình Đức giải quyết.

Qua làm việc, Hương khai nhận đã lấy trộm 3 lần tổng cộng 7 lượng vàng (trị giá trên 355 triệu đồng) của ông Hùng đem bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 19/9/2022, ông Hùng bị bệnh chết thì Hương không thừa nhận hành vi lấy trộm số vàng trên. Hương cho rằng khi lấy vàng đi bán có sự đồng ý của ông Hùng. Hiện tại, không biết Trần Thảo Hương đang ở đâu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thảo Hương về hành vi "Trộm cắp tài sản"; đồng thời ra quyết định truy nã đối với Trần Thảo Hương để tiếp tục điều tra, xử lý.

Sập giàn giáo công trình 218 tỷ đồng ở Tuyên Quang, một công nhân tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV

VOV dẫn thông tin từ UBND phường Minh Xuân (tỉnh Tuyên Quang), vào khoảng hơn 8h ngày 20/10/2026, trong quá trình thi công tại tầng 5 công trình Rạp Tháng 8 và các dịch vụ văn hóa tại phường Minh Xuân, giàn giáo của công trình bất ngờ đổ sập. Vụ tai nạn khiến một công nhân tử vong, một người bị thương nhẹ.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Đ.V.T (SN 1999, trú tại xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân ra ngoài và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, công trình có tổng mức đầu tư khoảng 218 tỷ đồng.