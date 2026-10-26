Tin sáng 26/10: Con lạng lách, đánh võng trên xe máy điện, mẹ bị phạt 9 triệu đồng; thời tiết đầu năm 2027 sẽ ra sao?

Tin sáng 25/10: Du khách Mỹ cứu người phụ nữ dưới hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt; miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh GĐXH - Phát hiện một phụ nữ rơi xuống hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt (Lâm Đồng), du khách Mỹ lập tức bơi ra cứu. Lực lượng chức năng và người dân cùng hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ an toàn; Dự báo khoảng đầu tuần tới sẽ có đợt không khí lạnh cường độ trung bình gây mưa và hạ nhiệt miền Bắc xuống mức mát mẻ.

Con lạng lách, đánh võng trên xe máy điện, mẹ bị phạt 9 triệu đồng

Hình ảnh hai thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, lạng lách trên đường. (Ảnh: Chụp màn hình)

VTC News thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 3, vừa xác minh, làm rõ hai thiếu niên lạng lách, đánh võng khi đi xe máy điện trên đường Trường Chinh.

Trước đó, ngày 21/10, qua chủ động phát hiện thông tin trên mạng xã hội facebook, Đội CSGT đường bộ số 3 xác minh những trường hợp liên quan. Ngày 22/10, đơn vị mời những người này đến làm việc để xử lý theo quy định.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người lái xe máy điện là C.L.M.Đ. (SN 2011, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Thiếu niên này có các hành vi vi phạm gồm không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường bộ và lái xe khi chưa đủ tuổi theo quy định.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với em C.L.M.Đ về các hành vi vi phạm được xác định; đồng thời lập biên bản đối với em V.V.A về hành vi ngồi trên xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm.

Do những người liên quan chưa đủ 16 tuổi, việc xử lý được thực hiện theo quy định pháp luật đối với người chưa thành niên.

Đối với chủ phương tiện là bà L.T.T. (SN 1981), mẹ của C.L.M.Đ., Đội CSGT đường bộ số 3 lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông. Với hành vi này, chị T. bị xử phạt 9 triệu đồng theo quy định hiện hành.

El Nino rất mạnh kéo dài, thời tiết đầu năm 2027 sẽ ra sao?

Nắng nóng kéo dài do ảnh hưởng EL Nino. Ảnh minh họa

Nhận định về diễn biến El Nino, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ nay đến hết năm 2026, hiện tượng này gần như chắc chắn sẽ tiếp tục duy trì với cường độ rất mạnh và có khả năng đạt mức cực đại.

Sang những tháng đầu năm 2027, từ tháng 1 đến tháng 3, El Nino nhiều khả năng vẫn duy trì cường độ rất mạnh. Tuy nhiên, xác suất và cường độ sẽ có xu hướng giảm dần trong giai đoạn này.

Như vậy, khả năng El Nino duy trì cường độ rất mạnh được nhận định kéo dài từ những tháng cuối năm 2026 sang cả ba tháng đầu năm 2027. Mốc có khả năng đạt cực đại nằm trong giai đoạn cuối năm 2026, trước khi xác suất và cường độ có xu hướng giảm dần.

Về lịch sử, tính từ năm 1950 đến nay, đã có 6 lần El Nino đạt cường độ rất mạnh. Gần đây nhất, hiện tượng này xảy ra với cường độ rất mạnh vào các năm 2015 và 2016, gây tình trạng khô hạn, thiếu nước gay gắt tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Theo VTV.vn, trong nhận định về mùa đông 2026-2027, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia lưu ý không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn bình thường. Tình trạng rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn và ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Đây là những xu thế đáng chú ý của mùa đông tới, trong bối cảnh El Nino được dự báo tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh. Nhận định về rét đậm, rét hại đề cập cả thời điểm xuất hiện và mức độ thường xuyên: có khả năng đến muộn, đồng thời ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Đối với bão và áp thấp nhiệt đới, dự báo từ nay đến cuối năm 2026 cho thấy số lượng trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Nhận định này được đưa ra cho những tháng còn lại của năm 2026.

Từ 1/12/2026, phải có hệ thống camera giám sát tại các phòng thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Thông tin trên Chinhphu.vn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 88/2026/TT-BGDĐT ngày 16/10/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10/10/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2025/TT-BGDĐT ngày 24/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, Thông tư quy định tại các phòng thi, khu vực hành lang, phòng bảo quản đề thi, phòng chứa bài thi, phòng làm việc của Hội đồng coi thi phải có hệ thống camera giám sát bảo đảm:

Hệ thống camera chỉ được kết nối hữu tuyến (có dây) trong mạng cục bộ (không kết nối Internet) bảo đảm chỉ những người có thẩm quyền mới được phép truy cập. Màn hình hiển thị hình ảnh camera đặt tại phòng làm việc của Hội đồng coi thi.

Camera hoạt động ghi hình liên tục trong suốt quá trình tổ chức thi, kể từ khi Hội đồng coi thi bắt đầu làm việc cho đến khi hoàn thành công tác coi thi. Camera phải ghi hình đầy đủ, bao quát toàn bộ quá trình vận chuyển, bàn giao đề thi từ phòng làm việc của Hội đồng coi thi đến các phòng thi; quá trình làm bài của thí sinh; hoàn thành việc đóng gói niêm phong túi bài thi tại Hội đồng coi thi.

Hải Phòng siết kiểm tra xe độ chế sau vụ tai nạn khiến 4 người tử vong

VTC News thông tin, ngày 25/10, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, kiểm tra hiện trường vụ tai nạn xe máy khiến 4 người chết trên đường Võ Văn Kiệt, phường Thạch Khôi, đồng thời chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp siết chặt trật tự an toàn giao thông.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng rà soát kỹ lưỡng hệ thống hạ tầng giao thông gồm vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu cũng như công tác tổ chức giao thông tại những điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi đánh giá thực tế hiện trường, Đại tá Nguyễn Đức Thìn chủ trì cuộc họp nhanh với các đơn vị để quán triệt, chấn chỉnh công tác điều hành và phân công nhiệm vụ.

Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng yêu cầu lực lượng CSGT chủ động tuần tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm vào ban đêm, cuối tuần và các sự kiện lớn trong tháng 11.

Các đơn vị gồm CSGT, lực lượng phản ứng nhanh (HP22) và Công an cơ sở phải phối hợp chặt chẽ, không chồng chéo dưới sự chủ trì của Phòng Cảnh sát Hình sự.

Đáng chú ý, Đại tá Nguyễn Đức Thìn chỉ đạo tổng rà soát, xử lý nghiêm các "lò độ xe" và xe độ chế, đồng thời quy trách nhiệm cho Công an cấp xã, phường nếu để vi phạm tồn tại.

Người dân có VNeID chú ý thông báo mới nhất của công an

Ảnh minh họa

Thông tin trên Tạp chí Phụ nữ mới, Công an tỉnh Gia Lai mới đây cho biết, thời gian gần đây, nhiều người dân sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID trên điện thoại hệ điều hành Android bất ngờ nhận được thông báo cảnh báo từ hệ thống với nội dung: "Thiết bị của bạn bị bẻ khóa trình khởi động…" hoặc các cảnh báo liên quan đến ROM tùy chỉnh và trạng thái bảo mật của thiết bị. Sự việc này đã khiến không ít người dùng cảm thấy hoang mang, lo lắng tài khoản định danh quốc gia của mình bị xâm nhập.

Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng đưa ra khuyến cáo quan trọng: Đây chỉ là cảnh báo về mức độ an toàn của phần cứng/phần mềm điện thoại, hoàn toàn không phải là thông báo khẳng định tài khoản VNeID đã bị hack hay bị khóa.

Đề xuất nhân tài được lựa chọn cộng sự, quyết định mức lương thưởng

Bộ Nội vụ đề xuất nhân tài được lựa chọn cộng sự, quyết định mức lương thưởng. (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Theo VTC News thông tin, Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự án Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác nhân tài.

Dự thảo do Bộ Nội vụ soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026) theo quy trình tại một kỳ họp.

Bộ Nội vụ cho biết, dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc biệt về thu hút, trọng dụng nhân tài để thực hiện nhiệm vụ chiến lược, chương trình, dự án trọng điểm và giải quyết bài toán lớn của đất nước, ngành, lĩnh vực, địa phương (nhiệm vụ chiến lược).

Theo dự thảo, nhân tài là cá nhân có phẩm chất, năng lực nổi trội, tư duy sáng tạo, tiềm năng đặc biệt hoặc có thành tựu tạo ra sản phẩm, kết quả có giá trị mang tính đột phá, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược, chương trình, dự án trọng điểm và giải quyết bài toán lớn của đất nước.

Đáng chú ý, dự thảo dành riêng một điều quy định về quyền của nhân tài trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược.

Theo đó, nhân tài được hưởng tiền lương, tiền thưởng, điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ theo quyết định giao nhiệm vụ hoặc hợp đồng thực hiện nhiệm vụ.

Nhân tài được đồng thời thực hiện nhiệm vụ tại nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quyết định giao nhiệm vụ hoặc thỏa thuận tại hợp đồng; được thỏa thuận chế độ làm việc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và môi trường làm việc trong nước, quốc tế; được quyết định phương pháp, giải pháp chuyên môn, phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, nhân tài được lựa chọn cộng sự để tổ chức nhóm thực hiện nhiệm vụ; sử dụng nguồn kinh phí được giao để lựa chọn, ký hợp đồng và quyết định mức tiền lương, tiền thưởng với cộng sự của nhóm.

Nhân tài cũng được quyết định phân bổ, điều chỉnh kinh phí giữa các nội dung chi thuộc phạm vi được giao. Được ưu tiên tiếp cận, sử dụng hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thông tin và dữ liệu cần thiết phục vụ nhiệm vụ.



