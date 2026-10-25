Tin sáng 25/10: Du khách Mỹ cứu người phụ nữ dưới hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt; miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh

Miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Dù đã bước sang cuối tháng 10, thời tiết tại khu vực miền Bắc vẫn duy trì trạng thái nắng gắt và oi nóng, nhiều nơi thậm chí ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong hàng chục năm qua.

Ảnh minh họa.

Nền nhiệt trung bình toàn khu vực cao hơn hẳn mọi năm do không khí lạnh xuất hiện ít và hoạt động yếu, trong đó hai đợt không khí lạnh vào ngày 10/9 và 4/10 chỉ làm nhiệt độ giảm nhẹ.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng - đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mùa đông năm nay sẽ ấm hơn với nền nhiệt ở Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 1,5 độ C, các đợt rét đậm, rét hại xuất hiện muộn và ít hơn.

Tuy nhiên, mùa đông ấm không đồng nghĩa với việc không xảy ra rét đậm, rét hại, do đó các địa phương và người dân, đặc biệt là khu vực vùng núi cao, cần theo dõi sát dự báo để chủ động bảo vệ sức khỏe, cây trồng và vật nuôi.

Dự báo khoảng đầu tuần tới sẽ có đợt không khí lạnh cường độ trung bình gây mưa và hạ nhiệt miền Bắc xuống mức mát mẻ, còn các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1 tới.

Lái xe máy 'cắm mặt' vào điện thoại, tài xế bị phạt đến 14 triệu đồng

Tiền Phong đưa tin, theo Cục CSGT, phân tích tình huống trong clip cho thấy người điều khiển xe máy không bảo đảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với ô tô phía trước do mải sử dụng điện thoại. Khi ô tô giảm tốc độ, người này không kịp phanh hoặc giảm tốc độ để tránh va chạm, gây hư hỏng cho phương tiện phía trước.

Vụ việc may mắn không gây thiệt hại nghiêm trọng. Nhưng theo nhận định của cơ quan chức năng, về trách nhiệm pháp lý, lái xe mô tô là người có lỗi và phải bồi thường thiệt hại cho xe ô tô.

Về xử phạt hành chính, hành vi “Đang điều khiển xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại” dẫn đến không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông, quy định tại điểm a, khoản 10, Điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ; phạt tiền từ 10.000.000 đồng - 14.000.000 đồng; trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi sử dụng điện thoại trong lúc điều khiển phương tiện. Người lái xe luôn phải tập trung quan sát để xử lý tình huống bất ngờ trên đường, đồng thời làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Phá cửa cuốn, giải cứu 5 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy ở Hà Nội

VOV đưa tin, ngày 24/10, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) vừa kịp thời dập tắt đám cháy tại một nhà dân trên đường Nguyễn Trãi, đồng thời cứu và hướng dẫn 5 người thoát nạn an toàn.

Lực lượng chức năng giải cứu người mắc kẹt khỏi đám cháy. (ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, vào khoảng 0h35 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà dân ở số 261 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội.

Thời điểm xảy ra cháy, 5 người trong nhà đã hít phải khói, hoảng loạn chạy lên các tầng trên.

Với sự nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương, Công an phường và người dân, đến khoảng 0h41 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà liền kề.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời cứu và hướng dẫn 5 người mắc kẹt trong đám cháy đến vị trí an toàn.

Thông tin ban đầu, ngôi nhà xảy ra cháy có diện tích xây dựng khoảng 45 m²/sàn, quy mô 5 tầng.

Xác minh vụ ô tô bị đốt, phá khi đậu trên đường Hà Nội ở Huế

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 24/10, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) xác nhận lực lượng chức năng đang xác minh vụ ô tô bị đốt, phá hoại khi đậu trên đường Hà Nội.

Ô tô đậu ở đường Hà Nội (phường Thuận Hóa, TP Huế) bị cháy nghi do phá hoại. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một ô tô màu trắng đậu sát vỉa hè bị cháy đen tại hai vị trí. Các vết cháy nằm ở phần đầu xe bên phải và khu vực cạnh gương chiếu hậu bên phải.

Ngoài chiếc xe bị cháy, một ô tô đậu ngay phía sau cũng xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Theo anh R. - chủ chiếc xe này, phần sơn phía trước, bên cửa phụ có vết xước.

Anh R. cho biết xe do em trai anh điều khiển và đậu trên đường Hà Nội vào rạng sáng cùng ngày. Sau khi nhận được thông tin, anh đã đến hiện trường để phối hợp xác minh.

Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa cho biết lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc, đồng thời truy tìm người liên quan. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe nghi bị phá hoại vào khoảng 2h sáng cùng ngày.

Bước đầu lực lượng chức năng đã xác định người tình nghi thực hiện hành vi phá hoại chiếc xe này. Hiện vụ việc đã được Công an TP Huế vào cuộc giải quyết.

Du khách Mỹ cứu người phụ nữ dưới hồ Tuyền Lâm

Báo VnExpress đưa tin, gần 16h ngày 23/10, người phụ nữ gặp sự cố dưới hồ Tuyền Lâm, gần trụ đài quan sát ở khu vực đập chính. Có mặt gần đó, ông Laszlo bơi hơn 20 m từ bờ ra tiếp cận, dìu nạn nhân vào bờ trong gần hai phút.

Du khách Mỹ bơi ra cứu người phụ nữ. Ảnh chụp màn hình

Đại diện Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm cho biết người phụ nữ sau đó được đưa đi cấp cứu, hiện an toàn. Khu vực này sâu khoảng 3-4 m. Lý do nạn nhân rơi xuống hồ đang được làm rõ.

Ông Laszlo, khoảng 50 tuổi, đang du lịch Đà Lạt và lưu trú tại một khách sạn. Ban quản lý dự kiến phối hợp với chính quyền địa phương gặp ông vào đầu tuần tới để cảm ơn hành động cứu người.

Hồ Tuyền Lâm rộng khoảng 320 ha, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 7 km về phía nam. Mặt hồ có nhiều đảo nhỏ, bao quanh bởi rừng thông. Đây là điểm thu hút nhiều du khách khi đến Đà Lạt.

Tìm chủ nhân của loạt chó thả rông bị bắt ở TP.HCM

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 24/10, lực lượng chức năng tại một số địa phương ở TP.HCM triển khai bắt giữ chó thả rông, đồng thời đăng thông báo tìm chủ nhân của những vật nuôi bị bắt giữ.

5 con chó thả rông bị bắt được phường Phú Lợi thông báo tìm lại chủ nhân. Ảnh: Phường Phú Lợi

Tại phường Phú Lợi, Tổ chỉ đạo, bắt và xử lý động vật thả rông đã bắt giữ 5 con chó tại các khu phố Phú Văn, Phú Hòa, Bình Điềm và Hòa Thạnh. Cơ quan chức năng đang thông báo tìm chủ sở hữu đến nhận lại.

Theo thông tin nhận dạng, 5 con chó đều là chó đực. Trong đó, có con lông đen, chân vàng, tai cụp; con lông vàng, tai cụp; con lông vàng trắng, dáng thấp, tai cụp và hai con lông đen, dáng thấp, tai cụp.

Chủ sở hữu có thể liên hệ Phòng Hạ tầng phường Phú Lợi (tại đường số 438, đường Phú Lợi, khu phố Phú Hòa, phường Phú Lợi, TP.HCM) để nhận lại vật nuôi. Thời hạn đến nhận trước 16 giờ ngày 26/10.

Khi đến làm thủ tục, chủ nuôi cần mang theo căn cước công dân, sổ tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại và các giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu vật nuôi (nếu có). Sau thời hạn thông báo, nếu không có chủ sở hữu đến nhận, những con chó này sẽ được bàn giao cho Trung tâm cứu hộ chó tại xã Củ Chi, TP.HCM để chăm sóc.