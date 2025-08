Tin sáng 6/8: Miền Trung tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 38 độ; Bộ GD&ĐT 'chốt' phương án dạy học 2 buổi/ngày

Miền Trung tiếp tục nắng nóng, có thể kéo dài tới ngày 12/8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 06 - 07/8: Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; Độ ẩm: 50-55%; Thời gian nắng nóng: 11-17h.

Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/8.

Nắng nóng có thể xảy ra nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn: Do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và độ ẩm giảm thấp, có thể xảy ra cháy tại khu dân cư và cháy rừng. Nguy cơ sức khỏe: Nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức, và đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Nắng nóng ở Miền Trung có thể kéo dài đến ngày 12/8. Ảnh: TL

Bộ GD&ĐT 'chốt' phương án dạy học 2 buổi/ngày ở các bậc học phổ thông

Ngày 5/8, Bộ GD&ĐT đã ban hành hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho các cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu việc dạy học 2 buổi/ngày phải bảo đảm hiệu quả mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm về thời lượng dạy học các môn và tổ chức các hoạt động giáo dục; không gây quá tải, phù hợp tâm sinh lí và sức khỏe học sinh; phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương.

Việc dạy học 2 buổi/ngày được phân định rõ giữa buổi 1 và buổi 2 nhằm bảo đảm tính khoa học, linh hoạt và phát triển toàn diện học sinh. Trong đó, buổi 1 là thời gian thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông chính khóa, bao gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc (bậc học phổ thông), các môn học tự chọn, môn học lựa chọn, các chuyên đề nâng cao (đối với THPT) theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Buổi 2 là thời gian để tổ chức các hoạt động giáo dục bổ trợ, phát triển năng lực, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt theo yêu cầu của chương trình, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tài chính, giáo dục nghệ thuật, thể chất, STEM/STEAM, hướng nghiệp, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ… theo định hướng phát triển toàn diện phù hợp với tâm sinh lí học sinh ở từng cấp học.

Việc tổ chức buổi 1, buổi 2 có thể linh hoạt về thời gian, cân đối về thời lượng (không cố định sáng là buổi 1 và chiều là buổi 2), phù hợp với điều kiện của từng nhà trường.

Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn về việc tổ chức học 2 buồi/ngày tại các trường phổ thông. Ảnh: TL

Giá vàng vọt tăng sát đỉnh lịch sử

Theo báo Tiền Phong, chiều 5/8, giá vàng miếng SJC tăng lên mốc 123,8 triệu đồng/lượng, chỉ kém đỉnh lịch sử ngày 22/4 là 200.000 đồng/lượng. Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để minh bạch, xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ, thao túng thị trường vàng.

Vào lúc 14h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng giá vàng miếng SJC thêm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng lên mức 122 - 123,8 triệu đồng/lượng. Giá mặt hàng này thấp hơn đỉnh lịch sử lập hôm 22/4 là 200.000 đồng/lượng.Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, PNJ cùng các ngân hàng có vốn nhà nước chi phối tăng giá vàng miếng SJC lên mức 123,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo giá vàng miếng. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 - 119,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng…

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh. Ảnh minh họa

Xử phạt TikToker Phạm Thoại



Theo An ninh Thủ đô, ngày 5/8, chỉ huy Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Thoại (SN 1996, quê Hải Phòng); người được cộng đồng mạng biết đến với cái tên TikToker Phạm Thoại. Theo đó, Phạm Văn Thoại bị xử phạt về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân"

Cơ quan chức năng xác định Phạm Văn Thoại đã chia sẻ thông tin trên trang cá nhân về việc bản thân vinh dự được đảm nhận vai trò Đại sứ Chương trình Top nông sản - Nông sản về phố "VIETNAM OCOPEX 2025".

"Vinh dự đảm nhận vai trò Đại sứ Chương trình Top nông sản - Nông sản về phố "VIETNAM OCOPEX 2025" - một sự kiện trọng điểm do Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp cùng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức, nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các hợp tác xã và doanh nghiệp Việt Nam đưa sản phẩm OCOP và nông sản chất lượng cao vươn ra thị trường quốc tế ", Phạm Văn Thoại viết trên Facebook cá nhân.

Ngày 31/7, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã ban hành Văn bản số 2425/XTTM-HTXT khẳng định, đến nay, Bộ Công Thương không bổ nhiệm/sử dụng cá nhân nào làm đại sứ của chương trình và không cho phép cơ quan, tổ chức phối hợp nào thực hiện việc nêu trên.

Thông tin Phạm Thoại làm Đại sứ VIETNAM OCOPEX 2025 là sai sự thật. Ảnh: Vietnamplus

Hà Nội: Tạm giữ hình sự người rút chìa khóa xe khách rồi bỏ đi trên đường Vành đai 3

Liên quan đến vụ tài xế xe ô tô Kia Carnival rút chìa khóa xe khách trên vành đai 3 rồi bỏ đi, sau khi triệu tập và làm việc đối với tài xế và những người liên quan, căn cứ các tài liệu chứng cứ. Ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lái xe Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, sáng 4/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông bước lên cabin xe khách to tiếng với tài xế rồi bất ngờ rút chìa khóa phương tiện này và bỏ đi. Vụ việc xảy ra trên đường vành đai 3 trên cao, hướng từ Mai Dịch đi Pháp Vân.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp Công an phường Thanh Liệt khẩn trương xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định người đàn ông có hành vi rút chìa khóa xe khách là Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) và mời đến cơ quan Công an làm việc. Vụ việc đang được Công an phường Thanh Liệt điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Người rút chìa khoá xe khách - Bùi Trường Sơn - tại cơ quan công an.